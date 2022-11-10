　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新竹市111年醫師節慶祝大會　向醫師致上敬意與謝意

▲資深醫師表揚。（圖／新竹市政府提供）

▲資深醫師表揚。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

醫師節將至，新竹市醫師公會舉辦111年醫師節慶祝大會，由新竹市副市長李世珍與新竹市醫師公會理事長邱國華擔任頒獎人，公開表揚10位防疫特殊貢獻醫師、6位長照服務貢獻醫師及12位在醫界服務逾40年的資深醫師。她也特別代表新竹市民向醫師們致上最高的敬意與謝意，感謝他們無私奉獻與悉心照料，得以讓市民享有最優質的醫療品質。

新竹市代理市長陳章賢表示，防疫工作持續3年來，在中央與地方攜手之下成績亮眼，感謝邱國華理事長帶領的醫師公會在艱困時刻給予支持，挑起責任動員投入防疫工作，不遺餘力地為市民付出與貢獻心力，建構市民健康防護網。

此外，在前市長林智堅及前副市長沈慧虹帶領下，市府團隊積極推動竹竹苗首座市立兒童醫院，已在10月31日開始營運，持續提升醫療照護服務，讓市民感受到安心與幸福。

「人的一生從出生到結束，過程不管長短，都需要醫師的照顧」李世珍代表出席醫師節表揚大會，她說，尤其是在這3年、1000多個日子，防疫期間多虧有各位醫師的無私奉獻，佛教說聞聲救苦是菩薩，而在座每位醫師都是仁心仁術的活菩薩。今日表揚28位傑出醫師，每位獲獎者背後都是無數的奉獻，感謝各位醫師的努力，共同守護市民的健康。

邱國華表示，公會長期以來與市府攜手，為新竹市公共衛生、醫療品質服務共同努力，疫情期間鼓勵基層診所積極協助防疫，診所也全力配合市府防疫政策，只盼國內疫情盡快穩定，民眾回歸正常生活。

今年獲頒防疫特殊貢獻獎、長照服務貢獻獎「雙料冠軍」的林家億醫師，為少數在疫情前就已為偏鄉推動視訊診療服務的醫師，可說是推動竹市視訊診療的先驅，開設教育訓練課程並協助各診所啟動視訊看診服務；後續也協助市府推動居家照護關懷，讓市民在家隔離期間，也能獲得專業照護服務。

林家億醫師分享，視訊診療最難在於通訊介面、設備及人力，尤其是人力，除了看診醫師之外，必須要有人力負責聯繫及後續進行關心，疫情期間配合中央防疫政策改變看診模式，也大方分享自己視訊看診經驗給各大診所，讓民眾不必出門就能看診、零接觸更安心，也可紓解醫療壓力。

同樣榮獲「雙料冠軍」40年資深醫師及防疫特殊貢獻獎的陳建銘醫師，同時是新竹市診所協會理事長，他自接任理事長以來，積極配合工會與市府投身防疫工作，從大型接種站、診所接種到校園施打站，都能見到他的身影，成為推動疫苗接種的幕後英雄。

「只是剛好到達了一個里程碑」陳建銘醫師謙虛地說，所有在醫界服務的醫師，一定都有同樣的心情，「不管要在醫療領域貢獻多久，只要我們還能夠做得下去，我們都會繼續奉獻」。

另，獲頒防疫特殊貢獻獎的鄭集鴻醫師，在社區篩檢站轉型為社區醫療站時，義不容辭地接下社區醫療站工作，提供判讀、看診、給藥一站式服務，有效分流輕症患者，讓第一線醫護能夠全力照顧中重症患者。

衛生局指出，今年共12位資深醫師接受表揚，其中又以吳憲一醫師執業長達55年最資深；執業50年的有楊益元醫師、謝永錫醫師、林政平醫師、郭許達醫師；執業45年的有張漢傑醫師、邊子揚醫師、秦登峰醫師、張辰光醫師、曾炳文醫師；執業40年的為陳建銘醫師及連慧敏醫師。

另，10位防疫特殊貢獻獲獎者有陳孟侃醫師、林千裕醫師、林朝順醫師、吳順安醫師、程元梁醫師、林家億醫師、王麟殿醫師、謝德貴醫師、陳建銘醫師及鄭集鴻醫師。6位長照服務貢獻獎有林家億醫師、高英哲醫師、蘇銘煜醫師、陳萬龍醫師、周憲民醫師及邱國華醫師。

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／元大遭金管會重罰600萬！　前理專跟8客戶借錢1952
快訊／隧道客運撞G-Class！車頭爛毀　全面封閉回堵
死後當選！美議員選前癌逝　選民堅持投他「得票率逾85%」
明天千年一遇「13個1」！　民俗專家：準備6水果轉運又圓滿
全台最大網路賭博J董被抓了！年賺170億　送女友77個名牌包
北市圖書館有人10樓墜落！　民眾嚇壞
NBA離譜烏龍！他忘記上場害球隊「4打5」　被輕鬆投三分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防範治安隱憂兼防詐宣導　北港警方全面清查失蹤人口

歷史場域活化再現　斗六糖廠將成竹創產業及森林療癒推廣基地

竹市「防疫模範生」60位幸運兒出爐　多項大獎等你來領

基隆+259！加開次世代雙價莫德納　大型接種站「這2天」開打

防止噪音穿腦干擾社區安寧　台東縣1家視聽歌唱業者遭罰6千元

新竹市111年醫師節慶祝大會　向醫師致上敬意與謝意

台南安衛家族有一套　分享科技防災給您知

雲林在地企業回收容器再製建材　打造移動式衛浴設備捐清潔隊

把握台東光祭精彩閉幕周　13日閉幕派對齊點星星燈閃亮知本

台南消防燈籠繪畫比賽　評選活動千中選一

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

始源太紳士..李多熙喊：不要這樣！　鬍渣硬到像砂紙「吻戲刮痛她」

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

泰2.1m窄巷成塞車救星 幾乎與車同寬人人搶走

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

防範治安隱憂兼防詐宣導　北港警方全面清查失蹤人口

歷史場域活化再現　斗六糖廠將成竹創產業及森林療癒推廣基地

竹市「防疫模範生」60位幸運兒出爐　多項大獎等你來領

基隆+259！加開次世代雙價莫德納　大型接種站「這2天」開打

防止噪音穿腦干擾社區安寧　台東縣1家視聽歌唱業者遭罰6千元

新竹市111年醫師節慶祝大會　向醫師致上敬意與謝意

台南安衛家族有一套　分享科技防災給您知

雲林在地企業回收容器再製建材　打造移動式衛浴設備捐清潔隊

把握台東光祭精彩閉幕周　13日閉幕派對齊點星星燈閃亮知本

台南消防燈籠繪畫比賽　評選活動千中選一

新北第5選區／才揭露花蓮性侵案！顏維勳拚最後衝刺　趕回板橋拜票

李毓芬突刪光IG貼文後　「若隱若現17秒影片」又外流！

日月光5年內投資3億美金　馬來西亞檳城半導體封測新廠開工動土

栢麗廳平日晚晚餐買一送一！餐飲搶推雙11優惠　買餐盒送11根香腸

俄從烏克蘭城市撤軍　拜登口誤「說成伊拉克」腦袋當機13秒片瘋傳

中信盃黑豹旗／東山女黑豹初體驗　獲保送隊友提醒才知道

慶中信兄弟二連霸！「穿球衣或戴球帽」來玩樂園　門票下殺399元

跨文化饗宴　嘉藥幼保異國美食奪佳績

元大前理專跟8客戶借錢1952萬　遭金管會重罰600萬

日婦人臥軌「卡車底」奇蹟生還！　躺進37cm縫隙毫髮無傷

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

地方熱門新聞

2000爪迷拋彩帶　一張照讓市長讚嘆

蘇貞昌陪鄭運鵬平鎮車站動土　賴香伶痛批

蘇揆出席台鐵平鎮站開工　又是選舉動作、讓人看破手腳

室內設計師砸400萬建廟　只為一熱血理由

蘇清泉：潘縣長這誤會太大了！

女洗車付200元用丟的！員工彎腰撿

台南在地企業捐贈滅火毯及救災器材

七股「漁電共生」養殖業轉型！在地青年喊讚

黃偉哲力推台南捷運網

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

台南消防燈籠繪畫比賽評選

冬天的水族館適合約會？　Xpark豹你知

郵務人員化身反賄尖兵攔截不法金流

2022桃園花彩節　12日起大溪繽紛登場

更多熱門

相關新聞

新竹市立馬偕兒童醫院正式營運

新竹市立馬偕兒童醫院正式營運

新竹市立馬偕兒童醫院今（31）日正式營運，全面展開急門診及住院服務！總統蔡英文、新竹市代理市長陳章賢、衛福部長薛瑞元及台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人董事長蕭聰穎、馬偕總院院長劉建良等人共同見證。陳章賢表示，今天是充滿感恩的日子，從現在起，新竹市立馬偕兒童醫院會是市民朋友最溫暖的靠山，守護每一位孩子健康長大。

新竹市立馬偕兒童醫院11月營運　阿嬤落淚了

新竹市立馬偕兒童醫院11月營運　阿嬤落淚了

竹市18歲以上莫德納次世代開打

竹市18歲以上莫德納次世代開打

竹市9價HPV疫苗校園開打

竹市9價HPV疫苗校園開打

兒童醫院11月啟動服務

兒童醫院11月啟動服務

關鍵字：

新竹市衛生局

讀者迴響

熱門新聞

館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

麥當勞真的變「麥當當」了！

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

快訊／徐巧芯公布「LINE對話」打臉陳時中：你要確定欸

快訊／BLACKPINK主辦方火速「取消這些門票」！　重新販售

找人跟拍陳時中文件「簽名全P的」　出處曝

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

規模更甚富士康！鄭州再爆3萬多大學生大逃亡

東華大二生校內騎車自摔撞樹　送醫不治

親綠粉專緊急道歉！徐巧芯嗆：來不及了

郭靜純等3年合體何篤霖爆哭　洩「至親意外過世」

夏如芝「餐廳低調打工」被認出！

造謠藍跟拍陳時中秒翻車！無良公關真面目曝光

汪小菲哭了！淚眼謝謝大S、具俊曄

更多

最夯影音

更多
名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！
韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面