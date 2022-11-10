新竹市111年醫師節慶祝大會　向醫師致上敬意與謝意

▲資深醫師表揚。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

醫師節將至，新竹市醫師公會舉辦111年醫師節慶祝大會，由新竹市副市長李世珍與新竹市醫師公會理事長邱國華擔任頒獎人，公開表揚10位防疫特殊貢獻醫師、6位長照服務貢獻醫師及12位在醫界服務逾40年的資深醫師。她也特別代表新竹市民向醫師們致上最高的敬意與謝意，感謝他們無私奉獻與悉心照料，得以讓市民享有最優質的醫療品質。

新竹市代理市長陳章賢表示，防疫工作持續3年來，在中央與地方攜手之下成績亮眼，感謝邱國華理事長帶領的醫師公會在艱困時刻給予支持，挑起責任動員投入防疫工作，不遺餘力地為市民付出與貢獻心力，建構市民健康防護網。

此外，在前市長林智堅及前副市長沈慧虹帶領下，市府團隊積極推動竹竹苗首座市立兒童醫院，已在10月31日開始營運，持續提升醫療照護服務，讓市民感受到安心與幸福。

「人的一生從出生到結束，過程不管長短，都需要醫師的照顧」李世珍代表出席醫師節表揚大會，她說，尤其是在這3年、1000多個日子，防疫期間多虧有各位醫師的無私奉獻，佛教說聞聲救苦是菩薩，而在座每位醫師都是仁心仁術的活菩薩。今日表揚28位傑出醫師，每位獲獎者背後都是無數的奉獻，感謝各位醫師的努力，共同守護市民的健康。

邱國華表示，公會長期以來與市府攜手，為新竹市公共衛生、醫療品質服務共同努力，疫情期間鼓勵基層診所積極協助防疫，診所也全力配合市府防疫政策，只盼國內疫情盡快穩定，民眾回歸正常生活。

今年獲頒防疫特殊貢獻獎、長照服務貢獻獎「雙料冠軍」的林家億醫師，為少數在疫情前就已為偏鄉推動視訊診療服務的醫師，可說是推動竹市視訊診療的先驅，開設教育訓練課程並協助各診所啟動視訊看診服務；後續也協助市府推動居家照護關懷，讓市民在家隔離期間，也能獲得專業照護服務。

林家億醫師分享，視訊診療最難在於通訊介面、設備及人力，尤其是人力，除了看診醫師之外，必須要有人力負責聯繫及後續進行關心，疫情期間配合中央防疫政策改變看診模式，也大方分享自己視訊看診經驗給各大診所，讓民眾不必出門就能看診、零接觸更安心，也可紓解醫療壓力。

同樣榮獲「雙料冠軍」40年資深醫師及防疫特殊貢獻獎的陳建銘醫師，同時是新竹市診所協會理事長，他自接任理事長以來，積極配合工會與市府投身防疫工作，從大型接種站、診所接種到校園施打站，都能見到他的身影，成為推動疫苗接種的幕後英雄。

「只是剛好到達了一個里程碑」陳建銘醫師謙虛地說，所有在醫界服務的醫師，一定都有同樣的心情，「不管要在醫療領域貢獻多久，只要我們還能夠做得下去，我們都會繼續奉獻」。

另，獲頒防疫特殊貢獻獎的鄭集鴻醫師，在社區篩檢站轉型為社區醫療站時，義不容辭地接下社區醫療站工作，提供判讀、看診、給藥一站式服務，有效分流輕症患者，讓第一線醫護能夠全力照顧中重症患者。

衛生局指出，今年共12位資深醫師接受表揚，其中又以吳憲一醫師執業長達55年最資深；執業50年的有楊益元醫師、謝永錫醫師、林政平醫師、郭許達醫師；執業45年的有張漢傑醫師、邊子揚醫師、秦登峰醫師、張辰光醫師、曾炳文醫師；執業40年的為陳建銘醫師及連慧敏醫師。

另，10位防疫特殊貢獻獲獎者有陳孟侃醫師、林千裕醫師、林朝順醫師、吳順安醫師、程元梁醫師、林家億醫師、王麟殿醫師、謝德貴醫師、陳建銘醫師及鄭集鴻醫師。6位長照服務貢獻獎有林家億醫師、高英哲醫師、蘇銘煜醫師、陳萬龍醫師、周憲民醫師及邱國華醫師。