嘉縣「威力掃蕩專案」動員警力229人！查獲暴力集團及職業賭場

▲嘉縣警執行「威力掃蕩專案」，查獲暴力集團及職業大賭場 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警方為維護當前治安、展現執法決心，規畫執行「威力掃蕩專案」，期間動員警力229名，搜索、臨檢黑道幫派經營、依附、圍事的KTV、小吃部、回收廠等治安風險處所計56處，共計查獲毒品、詐欺、賭博、暴力犯罪等案件及犯嫌計75人，有效遏阻不法、淨化治安。

有鑑於近期國內發生多起幫派、槍械、暴力犯罪等治安事件，為維持民眾生活安寧，嘉義縣警局規畫執行「威力掃蕩專案」，結合第三方警政聯合稽查及透過臨檢、搜索轄內高風險處所、查緝不法犯罪分子，以達嚇阻之效；本次專案動員多名警力執勤，分別查獲詐欺案31人、毒品案17人、暴力犯罪案6人及賭博案21人，並查扣毒品安非他命、海洛因等贓證物，其中本局查獲6人暴力犯罪集團，該集團於近期至朴子市持球棒、高爾夫球桿等器械砸毀店家，經追查發現犯嫌逃逸至臺南市，並刻意以貼紙遮掩車牌躲避查緝。

警方鍥而不捨調查蒐證，相關犯嫌皆被查獲到案，警方依法查扣相關施暴器械，並將犯嫌等6人以刑法聚眾鬥毆、毀損案移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。另本局亦於12月14日晚間於中埔鄉破獲大型職業賭場，共查獲主持人、賭客計21人到案，現場並查扣撲克牌、骰子、計時器、記帳簿冊、點鈔機、監視器主機、籌碼、賭資新臺幣7萬2830元等證物。

經初步調查該賭場經營手法，係使用撲克牌、骰子以比大小方式賭博，並讓賭客與莊家對賭、下注，組頭再從賭資中抽頭獲得不法利益，另犯嫌為躲避查緝，將賭場藏至民宅深處內，以為神不知鬼不覺，仍為警方查獲。

黑幫組織及賭博犯罪危害社會甚鉅，常因不法金流往來，而衍生諸多暴力犯罪，且年節將近，為遏止非法賭場及暴力犯罪發生，本局將持續打擊賭博犯罪及各項不法犯罪，追查不法所得斷絕金流，以維護本縣純樸及良好的生活環境。