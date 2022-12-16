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「高虹安不會有事！」沈政男曝2關鍵點：綠營側翼繼續崩潰吧

記者朱祖儀／綜合報導

新竹市長當選人高虹安日前遭控詐領立委助理費案，檢調16日依違反《貪汙治罪條例》等罪嫌諭令高虹安以60萬元交保候傳，外界都很關注高虹安是否能在25日順利就職。對此，精神科醫師沈政男點出2個關鍵，指出「高虹安不會有事」，新竹市未來會更好，更喊「綠營側翼，繼續崩潰吧」。

▲▼高虹安晚間移送北檢不發一語。（圖／記者劉昌松攝）

▲高虹安捲入詐領立委助理費案。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署懷疑現仍任職立委的高虹安，授意公費助理低薪高報，把加班費上繳當作辦公室公基金，疑涉不法金額數十萬元，專案小組15日兵分8路搜索約談，經檢察官漏夜複訊後，16日凌晨依違反《貪污治罪條例》等罪嫌，諭令高虹安以60萬元交保候傳，辦公室主任陳奐宇及前助理「公衛文」王郁文各交保10萬元，高虹安男友李忠庭獲無保請回。

對此，沈政男在臉書發文表示，他半夜特別起床看高虹安的新聞，發現高虹安和另外2名助理都已經交保，李忠庭則是無保請回，這就代表了「高虹安不會有事，新竹市會有新市長，而且未來四年會更好，因為他們有一個被政治惡勢力打不倒的市長」、「綠營側翼，繼續崩潰吧」。

▲▼高虹安涉詐立委助理費案遭約談後60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲沈政男認為，高虹安不會有事。（圖／記者劉昌松攝）

至於高虹安為何不會有事？沈政男指出第一點，事實上這類民代助理費的問題，跟先前的大學教授助理費問題一樣，就是制度設計的問題，讓你聘僱助理又不相信你，非得把助理做過的大小工作、花的每一筆錢，都必須拿出來核銷，只要漏掉一筆就會被指為貪汙，「當然就會給有心人士興風作浪的機會」。

沈政男認為，如果拿錢讓你請助理，等同於相信你會用來幫助問政，就不必再過問如何使用了，否則立法院自己管理所有立委助理的薪資與核銷，都不需要經過立委，「不就萬無一失了？」但若是照著後者做法，助理恐怕不會聽立委的話，「助理與立委還能形成一個緊密的聯盟嗎？」

此外，沈政男也以新黨主席吳成典的案子為例，表示法官採信立法院的說法，也就是怎麼運用助理人力、該做什麼工作、做了多少，都由立委自己決定，沒有什麼掛名不掛名的問題，助理薪資的核銷也尊重立委，不能當成立法院員工來對待。因此他認為選舉已經結束，應該做的是監督高虹安如何做好新竹市市政，而非想著打選舉延長賽。

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