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追雪把握明天！周日降雪無望　下波冷氣團強度不弱「還有更低溫」　

記者李姿慧／台北報導

入冬首波寒流強襲，各地溫度今(16日)晚過後下滑，明天(17日)晚間到周日(18日)清晨，低溫驟降至8度，周六中北部高山降雪機會大，周日到下周一(19日)清晨空曠地區有5度上下極端低溫，不過水氣轉乾，周日最冷反沒降雪機會；下周三再迎一波大陸冷氣團甚至更強冷空氣，高山有機會比周末寒流溫度降得更低。

▲▼太平山森林遊樂區11日清晨細雨中夾雜冰霰，「追雪部隊」回堵約1公里。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲周六中北部高山降雪機會大。（資料圖／記者游芳男翻攝）

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天氣職人吳聖宇表示，今(16日)晚過後到明天清晨開始隨著強冷空氣南下，各地溫度將由北往南逐漸下降，明(17日)天下半天過後到入夜降溫情況會顯著加強。預期明天周六晚間到後天周日(18日)清晨，北部、東北部都市地區就有機會降到8到10度低溫，郊區會比8度更低，中部及花蓮都會區估會降到10到12度，郊區有機會低於10度，南部及台東都會區低溫12到14度，郊區可能低於12度。

吳聖宇表示，周日(18日)白天偏冷，北部、東北部高溫在10到12度左右，中部、花蓮白天高溫14到16度，南部及台東白天高溫也不過17到19度。周日晚間到下周一(19日)清晨冷空氣充分南下，搭配轉乾後輻射冷卻作用，台南以北到宜蘭、花東縱谷內空曠地區有機會出現7到9度低溫，局部單點甚至會更低，掉到5度上下都有可能，高屏空曠地區也有機會降到10度上下。

▲▼寒流及降雨影響。（圖／氣象局）

▲寒流溫度趨勢。（圖／氣象局）

下周一(19日)白天冷空氣減弱，加上陽光露臉，溫度將逐步回升，不過下周二(20日)清晨仍可能有局部低溫，周二白天溫度的回升會更為明顯。

吳聖宇指出，很快的，到了下周三(21日)之後又有冷空氣要南下，目前來看強度也不弱，應該會到大陸冷氣團甚至更強的等級，值得注意的是，下周南下冷空氣在中高層降溫預報非常顯著，冷空氣厚度似乎很厚，對於地面溫度下降影響情況值得觀察，高山地區預期會有機會比明後天的寒流溫度降得更低，可惜下周後偏乾冷，水氣有限，沒有太好的降雪條件配合。

吳聖宇強調，明天(17日)開始的這波冷空氣降雪條件看起來還是在明天周六白天最佳，中北部高山機會較大，但整體環境沒有到非常好，雪況似乎不會很理想，到了周日(18日)最冷的時候，水氣已經明顯轉乾，反而沒有降雪的機會了，提醒不要太過於一窩蜂上山去搶看雪，反而塞在山上進退不得。

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