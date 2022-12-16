才逃出魔掌...驚見詐團成員進出摩鐵　熱心男機警報案救出3豬仔

記者陳雕文／新北報導

詐騙集團近年為了賺錢，在臉書等社群PO出高薪的職務騙民眾前來面試，接著控制行動並拿取存摺帳戶進行洗錢，直到帳戶遭凍結才放人…前一陣子還發生民眾遭囚禁施虐死亡的悲劇。如今新北警方再次收到線索，發現北市南港有民眾遭詐團囚禁，14日凌晨前往救出2男1女並逮捕4嫌。

▲詐團成員押被害人坐電梯。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，一名曾遭詐騙集團囚禁，後來成功逃脫的民眾，日前去南港上班時，看到先前囚禁他的詐團成員，從某間商旅走出，他擔心有更多受害者，因此下班後回到新北中和找轄區警方報案。

中和警分局成立專案小組前往商旅查緝，偵查隊長陳冠宇深夜帶隊破門，讓還在睡覺的詐團4成員（其中一名成員是年僅17歲的少年）嚇一大跳，下床乖乖就範。

▲警方攻堅逮人。（圖／記者陳雕文翻攝）

陳冠宇表示，詐騙集團成員對被害人施以拘禁後，竟恐嚇被害人稱，若不乖乖配合拘禁就會與日前至柬埔寨遭拘禁之被害人一樣慘遭凌虐，更以被害人名義登記旅館住宿、輾轉遷移至多處旅館試圖規避警方查緝，並規劃於14日白天遷移據點，幸好被我們早一步查緝到案。

警方在現場查扣第2級毒品咖啡包3包、毒品咖啡包殘渣袋2包、SIM卡2張、存摺4本、提款卡3張、毒品咖啡包4包、新臺幣2萬餘元、行動電話4支。全案詢後依詐欺、妨害自由及毒品等罪嫌將將3名犯嫌（2男1女）移請士林地檢署偵辦並聲請羈押；另少年則移請少年法庭審理。警方正持續擴大追查共犯及清查有無其他遭拘禁處所或被害人。

▼警方詢後依法將詐團成員送辦，並持續追查有無其他遭拘禁處所或被害人。（圖／記者陳雕文翻攝）