早預測會交保！聲押高虹安有「3大風險」　律師揭檢察官布局

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早預測會交保！聲押高虹安有「3大風險」　林智群揭檢察官布局

記者周亭瑋／綜合報導

新竹市長當選人高虹安涉詐立委助理費，檢察官經漏夜複訊，諭令高虹安以60萬元交保候傳。對於目前的發展，律師林智群直言不意外，更點出檢察官若決定聲押，會出現3大風險，「交保就是一個安全牌。」

▲▼高虹安涉詐立委助理費遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲高虹安涉詐立委助理費遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

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林智群在臉書談到，對於高虹安被控詐領立委助理費案一事，他昨天在節目中、文章裡都表明，結果就是交保，原因有二，其一是內帳資料前面已經一堆助理提供了，金流也不難查，要滅證沒那麼簡單；再者，前助理加上現任助理就10幾個人，想串供，也沒那麼簡單。

然而，檢察官一旦決定聲押，會有三大風險

1.律師可以閱卷，等於是把手上的牌開圖給被告看光光。

2.因為高委員被羈押，就沒辦法上任市長，茲事體大，萬一以後高被判無罪，司法系統無法對社會交代。

3.同樣的理由，也會是法官考量的點，檢察官聲押，法官也可能給交保，那檢察官會很丟臉，牌還給被告看光，得不償失。

▲▼高虹安涉詐立委助理費案遭約談後60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲高虹安凌晨60萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

對此，網友們紛紛回應，「終究還是你解答正確，而且我覺得檢方是故意用60萬交保金的，似乎在告訴高，我有起訴妳的客觀證據，好自為之吧」、「原來如此，感謝專業的分析」、「請問為什麼李也是無保飭回呢」、「長知識了，謝謝律師的解說」。

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