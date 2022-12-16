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高虹安交保候傳　鄭運鵬指扣押證物慢：但避免介入選舉「進度剛好」

記者杜冠霖／台北報導

台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安深陷立委助理費案，16日檢方複訊後，諭令高虹安以60萬元交保候傳。對此，立委鄭運鵬表示，以扣押證物的角度上看起來有點晚，但是以避免介入選舉的角度來看，「我認為還算剛剛好。」

選舉期間，政治人物的司法爭議該不該辦？鄭運鵬表示，當然該辦，但應該分成兩類案件來看，一是有關直接涉及選舉行為的案件，例如賄選、賭盤、黑道組織或特殊勢力違法介入選舉；二是選舉期間所爆發有關候選人、但非關選舉行為的案件，例如公職的收賄案件，和這一次的現任法定立委助理費涉及違法的案件。

▲▼立委鄭運鵬專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）

對於第一類案件，鄭運鵬認為，檢調的司法行政偵辦應盡量要在選前處理，如果已經有相當事證，就要即刻法辦。民主國家當然要盡量避免民主選舉被違法行為直接操作選舉結果，如果檢調的態度是選後再來慢慢查辦，再講遲來的正義就沒意義了，這樣的檢調不如「剪掉」算了。

對於第二類案件，鄭運鵬指出，檢調的司法行政調查偵辦，除非是活逮現行犯，即使有相當事證，也要謹慎辦理，能在選後處理就盡量保守，因為既然是沒有直接關聯選舉的疑似違法行為，政府當然要盡量避免干擾選舉結果，讓選民自己決定要選出什麼樣的民意代表和首長，這是民主法治對選民的考驗。

對於偵辦速度，鄭運鵬指出，高委員辦公室的助理費案屬於第二類，他認為檢察官的偵辦進度，以扣押證物的角度上看起來有點晚，但是以避免介入選舉的角度來看，「我認為還算剛剛好。」

鄭運鵬表示，第二類的案件，新聞媒體怎麼報導和評論也應該自己要有自己尺度，如果在選前偵辦會說是國家機器介入選舉，在選後辦又說是秋後算帳，那意思就是「這個案件不能偵辦」！這就要讓選民還判斷這是第四權的尺度還是恥度了。

▲▼高虹安涉詐立委助理費案遭約談後60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲高虹安涉詐立委助理費案遭約談後今凌晨以60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

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