「身分證外洩涉洗錢？」屏東翁機警到派出所查證躲過詐騙

▲廖姓男子求助內埔警方。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔鄉70歲廖姓男子日前接獲自稱戶政事務所人員來電，對方謊稱其身分證件遺失、個資外洩，並涉洗錢防制案件，還轉接假冒台北市刑大人員，要求他對外保密。廖男查證證件未遺失心生疑惑，主動前往派出所求證，警方立即判斷為典型假檢警詐騙，成功阻詐，所幸未造成財損。

內埔警分局內埔所警員張鎧巖，日前下午3點多值班勤務時，遇一位廖姓男子到所報案，表示接到疑似詐騙集團電話，請警方幫忙查明。

經員警了解，70歲內埔鄉廖姓男子，他接到自稱是戶政事務所人員來電，對方先詢問他的身分證件是否遺失?後續又說他的個資已外洩，並涉及洗錢防制法案件，會把電話轉接到台北市刑大，且對方一直要求他，千萬不可讓身邊的親友知道這件事。他檢查自己的身分證件並未遺失，覺得非常奇怪，於是決定到派出所求證。警方聽完他敘述後，馬上判斷這就是典型的假檢警詐騙，好在他並未匯出金錢或寄出提款卡等。員警也趁機向他說明常見的詐欺態樣，他很謝謝警方的幫忙。

內埔警分局長江世宏表示，檢警電話辦案就是詐騙，檢警機關不會用電話辦案，更不會要求民眾「提供帳戶」、「監管資金」或「視訊製作筆錄」等。如遇可疑狀況，請立刻撥打110、165反詐騙專線，或直接到鄰近派出所查證，員警會提供適當協助。