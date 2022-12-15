諸羅山盃少棒邀請賽12／23登場　249隊齊聚嘉義市快樂打棒球

▲▼ 2022年第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽記者會 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽於今(15)日於教育部體育署舉辦記者會，賽事在眾人期盼中華麗登場，比賽期間自12月23日至29日，將於嘉義縣市12面球場分別舉行精彩刺激的賽事。由於疫情緣故，本屆無外國球隊跨海參賽，但仍有外國在台學校(日僑學校)熱情參與，賽事報名也相當踴躍，本屆共計249隊，含高年級189隊及低年級60隊報名參加。

▲▼ 2022年第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽記者會，嘉義市教育處長林立生(圖左)揮舞代表錦旗 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市市長黃敏惠表示，感謝體育署每年對諸羅山盃少棒的支持，也感謝新聞媒體記者朋友對諸羅山盃的熱情相挺。嘉義市擁有滿滿的熱情與溫暖，我們結合公、私部門共同接力傳承諸羅山盃棒球賽事，期盼我們為棒球的努力能獲得拋磚引玉的效果。

本屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽特別邀請美國職棒匹茲堡海盜隊陳柏毓選手作為代言人，陳柏毓選手曾獲得2016年華南金控盃全國青少棒錦標賽的最有價值球員、2019年U-18世界盃棒球賽冠軍，且近年在疫情影響下，仍在2020年10月加盟美國職棒匹茲堡海盜隊，簽約金金額為大聯盟實施金額限制後最高的台灣選手。嘉義市政府期待陳柏毓選手努力及勤奮的表現，成為小選手們的優秀楷模，也祝福參與諸羅山盃的明日之星們，能在賽事中獲益。

勇媽市長黃敏惠最後表示，比賽有輸贏，但學習沒有止境，在賽事中期盼的是堅持不懈與永不放棄的精神，希望透過今年賽事的切磋交流，讓小選手們收穫滿滿，歡迎大家12月23日到29日到現場一同共襄盛舉，觀賞第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽！