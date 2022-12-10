嘉義市長政見超狂！穿運動內衣做瑜珈...躺地休息3min　網友嗨翻

▲黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統在政見發表會上躺著做瑜珈 。（圖／翻攝自YouTube／選委會嘉義市）

記者劉人豪／嘉義報導

嘉義市選舉委員會今(10)日舉辦嘉義市第11屆市長重行選舉電視公辦政見發表會，共有5位候選人到場參加，抽籤後發言順序為民進黨李俊俋、無黨籍陳泰山、無黨籍鄭凱升、國民黨黃敏惠、無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統。

▲嘉義市選舉委員會今舉辦政見發表會，5名候選人都到場。（圖／翻攝嘉義市政府）

李俊俋提出「三心二箭」的政見，輔助長輩裝假牙，讓他們有健康的口腔，不會影響身體健康；第二個則是輔助75歲以上長輩健康檢查，每年1萬元；第三為解決年輕人負擔，生育輔助提高到2萬元。

陳泰山說，選市長是要救台灣，一定要台灣獨立，正名、制憲、入聯，共中保台。另外當選後也要照顧弱勢族群，發錢讓他們生活無虞。

鄭凱升表示，他是返鄉定居後，發現城市發展跟其他縣市有巨大落差，他這次脫黨參選，就是對市民有益的政策都會實行，不會因為政黨、派系或私人利益優先考量，提出65歲以上健保輔助、中小學生營養午餐優惠輔助、成立看護養育中心、協助青年返鄉創業、設立軟體科學園區、增蓋國宅等政見。

黃敏惠指出，嘉義市的定位就是台灣新都心，提出全齡共享世代宜居的概念，並表示嘉義市現在是幸福城市，提出提升托育照顧、輔助青年回鄉創業等政策嘉義的打造幸福進行式。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統則是穿運動內衣出席政見發表會，開場先做在地上冥想、做瑜珈，過了8分鐘才開始發表政見，表示穿運動內衣就是一種運動的精神，提升國民體能增加自信，要運動政府的力量跟健身房合作，提倡大家有運動的習慣讓體能進步，讓台灣變成有氧王國。

剩下3分鐘左右的時間，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統甚至直接躺在地上進行「大休息」，等到時間到才起身離開。而他發表政見的過程，有眾多的手勢、口號以及有趣的行為動作，讓手語老師表情看起來像是在憋笑，讓網友留言說「手語翻譯員很努力的忍笑」。

嘉義市長選舉將於18日投開票，嘉義市政府呼籲選舉人12月18日上午8時至下午4時，記得攜帶 投票三寶「身分證、印章及投票通知單」踴躍前往指定的投開票所投下神聖的一票。

▲嘉義市長選舉將於18日投開票。（圖／翻攝嘉義市政府）