　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘉義市長政見超狂！穿運動內衣做瑜珈...躺地休息3min　網友嗨翻

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／選委會嘉義市）

▲黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統在政見發表會上躺著做瑜珈 。（圖／翻攝自YouTube／選委會嘉義市）

記者劉人豪／嘉義報導

嘉義市選舉委員會今(10)日舉辦嘉義市第11屆市長重行選舉電視公辦政見發表會，共有5位候選人到場參加，抽籤後發言順序為民進黨李俊俋、無黨籍陳泰山、無黨籍鄭凱升、國民黨黃敏惠、無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統。

▲▼ 。（圖／翻攝嘉義市政府）

▲嘉義市選舉委員會今舉辦政見發表會，5名候選人都到場。（圖／翻攝嘉義市政府）

李俊俋提出「三心二箭」的政見，輔助長輩裝假牙，讓他們有健康的口腔，不會影響身體健康；第二個則是輔助75歲以上長輩健康檢查，每年1萬元；第三為解決年輕人負擔，生育輔助提高到2萬元。

陳泰山說，選市長是要救台灣，一定要台灣獨立，正名、制憲、入聯，共中保台。另外當選後也要照顧弱勢族群，發錢讓他們生活無虞。

鄭凱升表示，他是返鄉定居後，發現城市發展跟其他縣市有巨大落差，他這次脫黨參選，就是對市民有益的政策都會實行，不會因為政黨、派系或私人利益優先考量，提出65歲以上健保輔助、中小學生營養午餐優惠輔助、成立看護養育中心、協助青年返鄉創業、設立軟體科學園區、增蓋國宅等政見。

黃敏惠指出，嘉義市的定位就是台灣新都心，提出全齡共享世代宜居的概念，並表示嘉義市現在是幸福城市，提出提升托育照顧、輔助青年回鄉創業等政策嘉義的打造幸福進行式。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統則是穿運動內衣出席政見發表會，開場先做在地上冥想、做瑜珈，過了8分鐘才開始發表政見，表示穿運動內衣就是一種運動的精神，提升國民體能增加自信，要運動政府的力量跟健身房合作，提倡大家有運動的習慣讓體能進步，讓台灣變成有氧王國。

剩下3分鐘左右的時間，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統甚至直接躺在地上進行「大休息」，等到時間到才起身離開。而他發表政見的過程，有眾多的手勢、口號以及有趣的行為動作，讓手語老師表情看起來像是在憋笑，讓網友留言說「手語翻譯員很努力的忍笑」。

嘉義市長選舉將於18日投開票，嘉義市政府呼籲選舉人12月18日上午8時至下午4時，記得攜帶 投票三寶「身分證、印章及投票通知單」踴躍前往指定的投開票所投下神聖的一票。

▲▼ 。（圖／翻攝嘉義市政府）

▲嘉義市長選舉將於18日投開票。（圖／翻攝嘉義市政府）

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」5入超特價1080元！輕量好帶、直接微波超方便

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
南韓最美第一夫人「翹腳、穿拖鞋」！　遭轟無禮失格
私密片爆外洩「男主角疑是黑男」！　JKF女郎回應了
瑀熙自拍照驚見「胸部紅紅」！　網認不出：變大了
嘉義市長政見超狂！　穿運動內衣做瑜珈...躺地休息
快訊／20多歲男「二度感染」　發燒4天吐血死亡
快訊／「拳擊女王」陳念琴摘本季第3金！完美封關
汐止恐怖氣爆瞬間曝！　2警消「直接被炸飛」
獨居老人「受困收納箱4天」　見警消破門放聲大哭
梅西賽後為何爆粗口？　真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

嘉義市長政見超狂！穿運動內衣做瑜珈...躺地休息3min　網友嗨翻

台灣酒類遭大陸「暫停進口」　金門酒廠：暫時不影響營運

陸禁我國漁產又禁台啤、沙士　侯友宜：政府有責任協助業者脫困

共軍再擾台！無人機入西南空域　國軍偵獲11共機、4共艦侵台海

陸禁台灣水產！　朱立倫要蔡英文、蘇貞昌負責：不要只會批判對岸

水產輸陸遭禁「衝擊60億產值」　賴士葆怒轟：陳吉仲下台

綠委批「敗選檢討沒重點」　重轟黨中央：放任賄選、百億賭盤影響選情

酒也喝不得！中國再禁台啤、高粱　他批：經典「養套殺」令人不恥

世界人權日籲保護婦女免受暴　馬英九：不只反暴力「還要制裁」

綠委具名提建言是引蛇出洞？　蘇貞昌：大鳴大放尋求共識

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

影片曝！醋男持3槍轟小王　警駁火「嫌頭中彈」命危

男學生們接力灌籃秀英姿！　網歪樓：玩音遊的感覺很強

愛貓少女抱走「流浪黑貓」　2個月後警找上門被法辦！

鸕鶿過冬基隆河吃到飽　預計5個月嗑45萬吳郭魚

嘉義市長政見超狂！穿運動內衣做瑜珈...躺地休息3min　網友嗨翻

台灣酒類遭大陸「暫停進口」　金門酒廠：暫時不影響營運

陸禁我國漁產又禁台啤、沙士　侯友宜：政府有責任協助業者脫困

共軍再擾台！無人機入西南空域　國軍偵獲11共機、4共艦侵台海

陸禁台灣水產！　朱立倫要蔡英文、蘇貞昌負責：不要只會批判對岸

水產輸陸遭禁「衝擊60億產值」　賴士葆怒轟：陳吉仲下台

綠委批「敗選檢討沒重點」　重轟黨中央：放任賄選、百億賭盤影響選情

酒也喝不得！中國再禁台啤、高粱　他批：經典「養套殺」令人不恥

世界人權日籲保護婦女免受暴　馬英九：不只反暴力「還要制裁」

綠委具名提建言是引蛇出洞？　蘇貞昌：大鳴大放尋求共識

未婚夫出軌又嫖妓！13年愛情長跑一場空　她心碎提告負心郎

電動車變身「城市空氣清淨機」！Audi發表懸浮微粒過濾裝置

她酒醉被進入覺得好陌生　隔天靠「背上刺青」認出…是男友麻吉

桃園「恐怖兔窩」屎尿滿屋臭翻天！　動保處出手...強制帶走80兔子

蓋司法大樓要拆華山貨物月台　民團疾呼保存「讓不義遺址更完整」

NBA勇士隊前鋒被控「性侵女大生」　不顧女方哀求硬上

JKF女郎爆私密片外洩「男主角被疑是黑男」回應了！揭私下互動：新好男人

南韓最美第一夫人遭批無禮！茶敘「穿拖鞋、翹腳」　在野黨怒轟失格

存300萬頭期想住南科「能買多貴房子」？專家給1數字：不會有問題

嘉義市長政見超狂！穿運動內衣做瑜珈...躺地休息3min　網友嗨翻

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

政治熱門新聞

郭正亮爆賴清德2024副手人選　可能會是「她」

王鴻薇、王世堅選後首同台！　「共同目標是讓蘇貞昌下台」

嘉義候選人穿運動內衣　露出南半球做瑜珈

「城中城大火」監察院糾正高雄市　市府：持續改善

國民黨2024誰出線？　綠委估「他」對民進黨威脅最大

藍綠執政縣市、得票率、議會席次消長一次看

酒也喝不得！中國再禁台啤、高粱　他轟：經典「養套殺」

敗選檢討首次開會　鄭文燦邀各縣市黨部主委暢所欲言

高虹安首波小內閣名單出爐！

「農婦都不見了」　沈富雄評吳怡農只給「這分數」

吳怡農一周內兩度槓記者！　黃揚明：荒腔走板已有人介入處置

吳怡農遲到、嗆記者「道歉」了！　王鴻薇：請管理情緒

王世堅轟「賴著不走全是弊」　嗆蘇貞昌：順便帶走那根撞球桿

傳多位局處長被蔣萬安鎖定留任　柯文哲：我的局處長太優秀了

更多熱門

相關新聞

綠委轟敗選檢討沒重點　質疑放任賄選、百億賭盤影響選情

綠委轟敗選檢討沒重點　質疑放任賄選、百億賭盤影響選情

民進黨九合一大選大敗，檢討小組召集人鄭文燦9日邀集各縣市黨部主委召開檢討會議，立委劉世芳10日表示，這次檢討報告意外地沒有看到重點，僅新聞稿輕輕的帶過，質疑是中央黨部刻意低調安排，「沒有主委提醒賄選事件頻傳、上百億賭盤、輔選重北輕南及母雞選擇性幫忙，都可能造成選票流失嗎？以上算不算茶壺內風暴？」

卓榮泰呂孫綾嘉義助陣李俊俋

卓榮泰呂孫綾嘉義助陣李俊俋

敗選檢討首次開會　鄭文燦邀各縣市黨部主委暢所欲言

敗選檢討首次開會　鄭文燦邀各縣市黨部主委暢所欲言

賴清德出線讓民進黨「止跌回升」？　綠委曝3挑戰：沒有樂觀本錢

賴清德出線讓民進黨「止跌回升」？　綠委曝3挑戰：沒有樂觀本錢

南投也開刀！檢方對涉賄市民表提當選無效

南投也開刀！檢方對涉賄市民表提當選無效

關鍵字：

嘉義市2022九合一大選2022嘉義市

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

教召男揍班長！軍方要他關5年被駁回

鍾明軒驚出車禍！

玖壹壹健志「私訊梅西」被回了！

中居正廣傳罹癌停工到年底！　「近照快成皮包骨」日網憂

整場出現18張黃牌　梅西怒轟裁判

女友妹妹太正　男滿腦子都是她：怎辦？

快訊／芝妍連換5套「水藍色婚紗絕美」！

獨居老人困收納箱4天　見警忍不住哭

男友曾是玩咖！她開床頭櫃失眠了

金鐘主持人驚爆「正在偷吃」！

阿根廷英雄梅西寫3紀錄！　賽後卻因1件事暴怒

秦綾謙惹不起！　女醫酸爆廖科溢

即／三重女伴母屍百天！真相藏洋蔥

獨／波特王曬出「跟孫德榮對話紀錄」回答5疑問

更多

最夯影音

更多
孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」
Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面