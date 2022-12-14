嘉義市競技疊杯代表隊　亞洲錦標賽榮獲7金6銀7銅

▲嘉義市競技疊杯代表隊亞洲錦標賽榮獲7金6銀7銅 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2022年競技疊杯亞洲錦標賽12/9-12/11在台北體育館舉辦逵違兩年的實體賽事，共有8個亞洲國家共同參賽。其中2023年的主辦國韓國隊更派出近40人的代隊團參賽，嘉義市競技疊杯代表隊共有8名選手入選國手，另有11名選手以外卡資格得以參加比賽，最特別的是，其中一隊是由特教生所組成的隊伍。

嘉義市長黃敏惠對適應體育融合運動的重視下，以及教育處林立生處長創新思維，看見競技疊杯運動對特教生及普特融合的影響性，因此嘉義市將競技疊杯列為適應體育的重點項目，也因為競技疊杯運動可以讓普通生和特教生一起練習，一起比賽，藉由運動，可以讓每個人的心緊緊的牽連在一起，透過融合運動，看見每個人天生的不一樣，卻也可以看見每個人都有追求夢想的權利。

帶隊參賽的育人國小楊家豪校長說，這次賽事的選手，都是經歷市級資格賽、全國賽所挑選出來的，以普特融合適應體育的理念組隊參賽。本市代表隊能和多國好手，及多位世界紀錄保持人同場競技，對學生是很特別的經歷。對特教生而言，更可能是不敢想像的夢想。嘉義市推展競技疊杯運動短短二年多就可以推選出選手參與高強度的賽事，選手的抗壓性和心理素質，讓陪伴的師長都非常感動和敬佩。

其中，育人國小的叡叡此次囊括7金，達到參賽大滿貫，陪伴參賽的媽媽更是多次在場上流下動人的淚水。叡叡出生時，即因先天尿道異常，導致罹患神經性膀胱，進而造成腎臟積水受損，數次在鬼門關徘徊，這次參賽使用的行李箱，更是多次陪伴叡叡走遍各大醫院的工具，巧合的是，賽事地點就在叡叡曾因手術感染敗血症徘徊在生死邊緣的醫院附近；而今，卻是推著行李箱來參與競技疊杯亞洲賽，當叡叡和同伴拿下最後一塊金牌時，媽媽甚至激動的抱著帶隊師長掩面哭泣。

此次賽事，6位特教生所組成的Chiayi Star，都有滿滿的故事。除了剛獲得2022總統教育獎的懷恩；還有韓國選手要求一起合照簽名的視障生采稼；一度在場上因為助聽器損壞而情緒大受影響的嘉宬；以及學會堅持且樂觀的惟森；還有克服生命挫折的正政。看著這一隊選手完成一項又一項的賽事，賽場上頻頻響起掌聲，甚至吸引韓國隊以錄影方式記錄嘉義市選手的表現。

除了特別組的選手之外，嘉義市代表隊也派出13位一般組的選手，以二年多的時間，就能在亞洲大賽上與多位好手競爭，獲得2銀、1銅、7鐵，嘉義市代表隊正以堅毅的好表現，記錄屬於他們自己的色彩。

林立生處長也特別說，嘉義市代表隊中，有許多有具有生命故事的選手，嘉義市以競技疊杯作為帶領特教孩子走出嘉義市的媒介，透過參與高規格、高強度的賽事，為特教孩子搭起舞台，讓孩子在舞台上可以譜寫精采的生命故事。更感謝黃敏惠市長將適應體育融合運動作為施政重點，也因此，嘉義市的孩子才有共融、共同追逐夢想的舞台。另外，運動代表隊的每一位師長及家長對孩子的關懷和指導，也讓人動容，這一刻真的只有嘉義隊，大家不分彼此，都是為了成就我們嘉義的孩子。嘉義市競技疊杯代表隊譜寫感動人心的故事，每個堅毅不放棄的身影，都是如此動人心弦，選手以他們的努力和堅毅，寫下屬於自己精采的運動生命故事。