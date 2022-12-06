爆乳田慎節謝票「比基尼洗車片」瘋傳！被讚嘉義之光　找到本尊了

▲網路瘋傳嘉義新科爆乳議員「田慎節」濕身謝票，但影中人其實是泰國網紅Qanan Kanokyada。（圖／翻攝自臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

嘉義市議員當選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」話題不斷，近日網路上更流傳2段火辣的洗車影片，大讚是「全台最有誠意謝票」。不過，台灣事實查核中心指出，這是錯誤訊息，影片中的女子其實另有其人。

通訊軟體Line、臉書社群11月流傳2段洗車影片，經網友不斷轉傳，有人大罵「台灣病了！新當選的嘉義市議員『田慎節』在文化路謝票」，有人則盛讚「全台最有誠意的謝票」、「新科議員這樣謝票，完勝義大利的『老白菜』，嘉義之光！」

▲相關錯誤訊息在Line流傳。（圖／台灣事實查核中心）

不過，暱稱「Molly翎熹」的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」5日接受查核中心採訪時表示，網傳影片中的女子並非她本人，也不是團隊謝票活動，至於未來是否有相關規劃，應以她臉書公布訊息為準。

另外，嘉義市政府警察局第一分局、第二分局也證實，選舉結束後至今，嘉義市都沒有網傳影片中的大型謝票活動，市議員當選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」也未提出大型謝票集會活動的申請。

▼經比對，確認影中場景是泰國南邦府的摩托車展。（圖／台灣事實查核中心）

經查證，網傳影片中的女子是泰國網紅Qanan Kanokyada（กนกญาดา จิตอำพัน），內容則是2022年泰國南邦府的摩托車展，目前在其臉書都能找到類似的照片，而且經比對，兩者服裝、洗車泡棉及車輛型號均相符。

若進一步搜尋2022年泰國南邦府摩托車展，還可查到該場車展資訊，其宣傳海報上不僅印有Qanan Kanokyada的照片，也可得知洗車秀是在今年11月18日舉辦。至於Qanan Kanokyada，根據泰國網路媒體報導，她是知名抖音網紅，每個短片點閱率幾乎都破百萬，還曾拍廣告、參演影視作品。

綜合以上，網傳影片並非是嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，原始影片是泰國網紅2022年11月18日的洗車秀活動，因此相關謝票活動傳言是「錯誤」訊息。

▼錯誤訊息在臉書流傳。（圖／翻攝自臉書）

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