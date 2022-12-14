「2023屏東農民曆－探索屏東」　即日起6處免費送

▲「2023屏東農民曆－探索屏東」，即日起免費送 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今年推出「2023屏東農民曆－探索屏東」，分享「宜出行」的12條體驗路線。

繼去年首次發行「屏東創意月曆」後，屏東縣政府「2023屏東創意月曆」以「屏東直送」為概念，將各月份重要活動或節慶之代表物件蒐集、繪製其中，並特別邀請屏東新生代作家陳凱琳老師撰寫12首短篇新詩，搭配4款摺紙設計，希望透過細緻的圖畫、有深度的文字及趣味手作，吸引大家對屏東的好奇與關注。

「2023屏東農民曆－探索屏東」農民曆，冬季前往浸水營古道健行、哈尤溪溯溪、東港林邊濕地公園賞鳥；春天到高樹體驗採芋樂、大光社區潮間帶教室、來義二峰圳一探百年大圳伏流水的秘密；夏天登上九棚鼻頭草原吹療癒海風、墾丁社頂夜間探秘、萬巒五溝水認識水草；秋天到雙流國家森林遊樂區走瀑布步道、小琉球潛水、內埔東片認識友善耕作。邀請民眾在各路線中探索台灣特色動植物，感受屏東四季生態的豐盛，讓身心五感獲得療癒釋放。



農民曆及創意月曆限量發行，即日起在屏東縣政府南北棟服務台、屏東太平洋百貨服務台、環球購物中心(屏東店)服務台及台北、台中、高雄等火車站旅遊服務中心均可免費索取，詳細發送地點可至屏東縣政府官網最新消息中查詢( https://www.pthg.gov.tw/planreo/Default.aspx )。