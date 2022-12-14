網傳「民眾騎機車載熊屍三貼」影片引眾怒　檢警掌握涉案人身分

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣霧台鄉驚傳台灣黑熊遭獵殺，網路上流傳一段影片，4名男子手持獵槍、分乘2部機車，其中一部機車上還載著已經中槍死亡的台灣黑熊，黑熊全身癱軟被2名男子夾在中間，眾人還嘻笑戲謔，稱「來拍一個好笑的」，隨後順手拍下影片。其中顏姓嫌犯先前已經到案，屏檢已經介入調查，將約談其餘人士到案說明，轄區屏東縣里港警分局也強調，已掌握影片人員身分全力查辦。

里港警分局表示，日前與保七總隊接獲民眾報案，顏嫌（原住民籍、霧臺鄉）涉嫌以獵槍獵捕保育類動物台灣黑熊1隻，涉嫌違反野生動物保護法案，里港警分局及保七總隊獲報後，12月8日執行搜索，當場於顏嫌家中搜出上述台灣黑熊屍體1具、山羊屍體1具、水鹿腳數隻、水鹿骨四塊、水鹿頭標本1個、土製獵槍1把及鋼珠9顆，並當場查扣。

▲被獵殺的台灣黑熊 。（圖／資料照）

▲里港警分局長鄭穎聰表示已掌握涉人身分。

里港警分局後續持續追查偵辦，目前查扣土製獵槍已送鑑識檢驗、動物屍體部分送鑑驗，顏嫌依野生動物保育法移請屏東地檢署偵辦。對於網傳影片中相關人員，里港警分局現已掌握身分，並報請檢察署指揮擴大偵辦。



里港警分局提醒民眾，未經主管機關許可，獵殺、宰殺保育類野生動物者，可處6個月至5年有期徒刑，得併科新台幣20萬至100萬元罰金，請民眾共同愛護野生動物，遵守相關法律規定，切勿以身觸法。