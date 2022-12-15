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WHO：中國疫情爆炸式增長　和放棄清零政策無關

▲▼WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）。（圖／路透）

▲WHO認為，中國疫情早在清零政策前就已經擴散。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國清零政策大轉彎，防疫措施快速全面鬆綁，近來都能看到醫院和藥局擠爆人潮。對此，WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）14日指出，中國的疫情早在政府放棄清零政策以前，就已呈現爆炸式增長，並非因為突然放棄嚴格防疫政策才導致的。

路透社報導，萊恩表示，病毒早在清零政策取消以前，就以快速地在中國國內擴散。他不認同中國嚴苛政策突然放寬後，疫情立刻呈現失控傳播的說法，「疾病大量擴散式因為，我相信鋒控措施本身就無法阻止疫情傳播。我也相信中國策略性地決定這已經不是最佳解了。」

▲▼ 北京疫情,大陸疫情,北京解封。（圖／北京青年報）

▲北京多出許多發燒人口。（圖／北京青年報）

▲▼北京藥房和診所外，排滿人潮。（圖／路透）

▲▼北京藥房和診所外，排滿人潮。（圖／路透）

▲▼北京藥房和診所外，排滿人潮。（圖／路透）

中國自從2020年疫情以來即採取較他國嚴苛的防疫政策，不近人情加上釀成許多意外，11月至12月初間，累積了3年的怨氣在民間引爆，多地有抗議人潮上街。

突然解封後，診所和藥局外都能看見大排長龍，許多人都已經發燒，這個現象讓人擔心是大規模傳播的疫情潮的前夕。

儘管萊恩認為疫情爆炸與清零政策突然解封「無關」，但WHO先前就已說明，對於任何國家來說，突然從非常、非常嚴格的防疫措施中解禁都是相當困難的，「我們之前就常說：不要輕易、太快地展開防疫封鎖，因為要走出來是非常、非常困難的。」

WHO發言人哈里斯（Margaret Harris）表示，解封實際上需要面臨許多挑戰，包括人民必須大多數都適當地接種疫苗，也必須準備好醫院的量能，以應對醞釀爆發的疫情，「有很多很多事情你必須準備好，包括在社區層面、醫院層面和全國層面，才能控制住傳播。」

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