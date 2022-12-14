　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國在WTO對美國提起訴訟　指濫用半導體出口管制

▲▼美國晶片出口禁令，衝擊中國半導體業。（圖／路透）

▲中國在WTO對美國提起訴訟，指控濫用半導體出口管制。（圖／路透） 

文／中央社

中國商務部12日宣布，針對美國對中國晶片等產品的出口管制措施，已向世界貿易組織（WTO）提起訴訟。中方表示，這是以法律手段來捍衛自身合法權益。

新華社報導，中國商務部條法司負責人表示，12日，中國將美國對中國晶片等產品的出口管制措施，訴諸世貿組織爭端解決機制。

他說，美方近年來不斷「泛化國家安全概念，濫用出口管制措施」，阻礙晶片等產品的正常國際貿易，威脅全球產業鏈、供應鏈穩定，是典型的貿易保護主義做法。

他還說，希望美方放棄零和博弈思維，及時糾正錯誤做法，停止擾亂晶片等高科技產品貿易，維護中美正常經貿往來。

美國商務部10月公布與中國交易的新制裁措施，不僅半導體，相關製造設備、設計軟體及人才都要得到批准，目的是在加大中國購買或研發先進半導體的難度。

美國晶片製造商必須從美國商務部獲得許可，才能出口某些用於先進人工智慧計算和超級計算的晶片。拜登政府官員表示，有必要制定這些規則來防止中國增強軍力和開發新的尖端武器裝備。

日經中文網指出，中國的高性能半導體及製造設備一直依靠進口，目標是實現科學技術的自立自強，致力於提高半導體的自給率等。但美國強化出口管制，給中國的戰略帶來了很大的影響。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
電眼記者妹「無罩」真面目曝！　IG追蹤暴增4.5萬人
「雪寒流」體感只有2°C　全台冰封3天！大變天時程出爐
「10大超加工食品」變胖又變笨！　萬人研究證實
陶朱隱園內部終於曝光！　超跑電梯首公開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國在WTO對美國提起訴訟　指濫用半導體出口管制

俄國勸告烏克蘭：考慮4個「新增領土」的現實　和平協議才有進展

首次達到「能量淨增益」　美國宣布核融合研究最新突破

伊朗足球員聲援女權「遭判死刑」！國際職業足協怒批：震驚、厭惡

美國證券交易委員會指控「FTX 交易所」詐欺　負責人在巴哈馬出庭

性感網美剛滿21歲　驚傳「車禍喪命」！好友悲痛證實

妹子爛醉獨自亂晃！他「狂被拒絕」還一路跟回飯店　進房間卻傻了

俄「軍火之王」換囚獲釋　他返國不到一周…加入極端民族主義政黨

泰情侶開拓野戰新地點！半裸在洗衣店玩滾筒式野炮　忘情交疊畫面曝

紐西蘭推最嚴禁菸法！　「2009年後出生」終身不能買菸

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

太玄宮女信徒遭甩巴掌　鄰居爆乩童降駕「脾氣很不好、東駡西駡」

秦良丰走出癱瘓慶生日　重披迷彩服許願：再跳傘

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

中國在WTO對美國提起訴訟　指濫用半導體出口管制

俄國勸告烏克蘭：考慮4個「新增領土」的現實　和平協議才有進展

首次達到「能量淨增益」　美國宣布核融合研究最新突破

伊朗足球員聲援女權「遭判死刑」！國際職業足協怒批：震驚、厭惡

美國證券交易委員會指控「FTX 交易所」詐欺　負責人在巴哈馬出庭

性感網美剛滿21歲　驚傳「車禍喪命」！好友悲痛證實

妹子爛醉獨自亂晃！他「狂被拒絕」還一路跟回飯店　進房間卻傻了

俄「軍火之王」換囚獲釋　他返國不到一周…加入極端民族主義政黨

泰情侶開拓野戰新地點！半裸在洗衣店玩滾筒式野炮　忘情交疊畫面曝

紐西蘭推最嚴禁菸法！　「2009年後出生」終身不能買菸

快訊／世界盃4強賽先發陣容出爐　梅西第25場出賽登史上第一

廣達游於藝「遇見大未來」巡迴展　前進新北校園漫遊藝術

吳怡農「特戰部隊」服役帥照曝光　當年說：我渴望當兵保家衛國

2023靈鷲山兔年春聯　心道法師墨寶「智透太平德貫乾坤」

球場失意官司順利！ 內馬爾洗刷「轉會詐欺罪名」

老爸揭孫興慜帶傷備戰超艱辛　「除睡覺都在冰敷」

台南麻豆分局爆「縱放人犯」！檢搜索約談10員警　5人交保

中國在WTO對美國提起訴訟　指濫用半導體出口管制

新北24處運動場地升級　藝術家、SPALDING打造國際球場

越南必朝聖「鳥籠咖啡館」！在籠中喝咖啡　順遊超文青咖啡公寓

小奶貓一穿衣服就定格！坐著度估...忘記怎麼躺下

國際熱門新聞

伊朗足球員聲援女權遭判死！國際職業足協怒批

美核融合新突破　首次能量淨增益

俄勸烏：考慮4個新領土現實　和平協議才有進展

最甜反指標！正妹穿哪隊球衣淘汰哪隊

性感網美驚傳「車禍喪命」　得年僅21歲

她見繼父電腦都裸照　自己竟是女主角

這組車牌拍出3712萬元天價　舉牌美女表情搶戲

SEC指控FTX 交易所詐欺　先在巴哈馬出庭受審

逆子弒母！印度老牌女演員遭活活打死

情侶在洗衣店「滾筒式激戰」　激戰畫面曝

富豪夫妻掛屍泳池邊　懸賞金飆7.8億

正妹女師到校實習　傳裸照勾學生車上愛愛

中國在WTO對美提起訴訟　指濫用半導體出口管制

車禍撞一團…大卡車竟「從天而降」壓爆全場

更多熱門

相關新聞

農漁產品接連被禁　農委會籲中國「科學對話尋求合理解決」

農漁產品接連被禁　農委會籲中國「科學對話尋求合理解決」

針對中國從去年2月起，暫停台灣鳳梨、釋迦、蓮霧與柑橘類水果輸銷案，農委會今（13日）發布新聞稿指出，台灣常駐世界貿易組織（WTO）代表團已4度提出申訴，但對岸仍無具體回應；此次因企業註冊遭暫停出口，先前9度提出申訴卻仍遭禁令，呼籲中國儘速展開雙邊技術性諮商，不應對台灣有歧視性措施，以科學對話尋求合理解決方式。

美中經濟戰恐怖失衡　中國傷更重

美中經濟戰恐怖失衡　中國傷更重

ChatGPT稱27是質數　網友：說好統治世界呢？

ChatGPT稱27是質數　網友：說好統治世界呢？

印軍方：中印邊界上周爆衝突　雙邊士兵受傷

印軍方：中印邊界上周爆衝突　雙邊士兵受傷

限制對中出口晶片製造設備　美日荷傳聯手合作

限制對中出口晶片製造設備　美日荷傳聯手合作

關鍵字：

WTO中國半導體

讀者迴響

熱門新聞

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

美女主播驚傳嚴重車禍！　「住院治療中」告假2周

激情狗爬式！老婆「少做1事」害他瞬間軟掉

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

搶藥寄大陸！感冒退燒藥「上架被掃光」

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

即／記者會地點確定了　太玄宮明還原事件

直擊／力挺佳德！台人一早排隊買爆鳳梨酥

「10大超加工食品」變胖又變笨！萬人研究證實了

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

什麼工作年薪破百萬？他曝1職業低調賺

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

太玄宮女信徒遭甩巴掌　鄰居爆乩童降駕「脾氣很不好、東駡西駡」

太玄宮女信徒遭甩巴掌　鄰居爆乩童降駕「脾氣很不好、東駡西駡」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面