幸虧有新冠疫苗！最新研究：全美有300多萬人因接種「免於一死」

▲研究發現，新冠疫苗在大流行期間拯救了美國300多萬條人命。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

新冠疫情自2019年爆發以來已肆虐3年，最近研究發現，新冠疫苗的問世讓美國有300多萬人在大流行期間「免於一死」，而如果沒有疫苗的話，感染人數將會是現在的1.5倍，重症住院的人數也將上升3.8倍，死亡人數更可能上升至現在的4.1倍。

據《每日郵報》報導，美國在2年前的12月14日首次打出了第一劑新冠疫苗，護理師琳賽（Sandra Lindsay）是全美第一位在臨床試驗以外接種新冠疫苗的人，而這場大流行也造成了至少8200萬宗感染病例、480萬人染疫住院、79.8萬人病逝。

▲紐約護士琳賽是全美第一位接受輝瑞新冠疫苗注射的民眾。（圖／路透）

英聯邦基金今年12月13日公佈報告，顯示美國在過去2年打出了6.55億劑新冠疫苗，防止了300多萬人死亡。如果當初政府沒有大規模推廣疫苗接種行動的話，全國的染疫人數將會比現在多出1.5倍，而住院人數也將增加3.8倍、死亡人數上升4.1倍。

報告稱，疫苗接種阻止了近1.2億人染疫，為美國節約了超過1兆美元的額外醫療支出。

與此同時，輝瑞預測，到2030年，其mRNA疫苗業務的年收入可能會達到150億美元。此前，由於疫苗需求下降，該公司預計將面臨財務打擊，而這個最新消息將讓該公司的股東們感到高興。

消息公佈後，這家總部位於紐約的藥廠股價上漲了近2%。得益於該公司旗下的新冠疫苗和抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid），輝瑞今年的收入預計將超過1000億美元，是大流行前收入的2倍多。