南韓也缺感冒藥！政府發布緊急命令　指示藥廠增加產量

▲南韓不排除冬季再度爆發新一波疫情。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓新冠確診病例數今（14）連續第2天突破8萬，不排除冬季再度爆發新一波疫情，目前緩解新冠症狀的退燒藥、止痛藥需求不斷增加。政府官員表示，衛生部門已向各地製藥廠商發出緊急命令，要求增加乙醯胺酚（acetaminophen）藥錠的生產量，以解決冬季感冒藥短缺問題。

韓聯社報導，南韓食品藥物安全部已於11月30日把650毫克的乙醯胺酚藥錠指定為危機管理醫療品，該藥物用於治療發燒及緩解輕度至中度疼痛，指示18間製藥公司透過生產、進口增加產量。政府表示，這道命令將持續至明年4月，企業應每月向政府部門通報藥品生產、進口、銷售、庫存情況。

在南韓，目前泰諾（Tylenol）等感冒藥庫存量銳減的狀況持續數月，因緩解新冠症狀的退燒藥、止痛藥需求不斷增加。就在上個月，南韓政府宣布填補退燒藥、止痛藥短缺問題的計畫，650毫克乙醯胺酚藥錠每月供應量到4月份時將增加60%，從每月450萬錠提升至每月720萬錠。政府近期也提高乙醯胺酚藥錠供應價格，鼓勵當地製藥公司增加產量。

另方面，依據南韓中央防疫對策本部14日最新疫情通報，新增8萬4571例確診，連續第2天突破8萬人確診，全國迄今累計2792萬5572人染疫。隨著政府考慮放寬室內口罩規定，外界擔憂確診數將再次激增。

衛生當局預測，近期單日感染人數將呈現緩慢增加，但不排除今年冬季再次爆發疫情的可能性。政府先前表示，將依據病例數、死亡數、住院數等各種數據來評估是否取消室內戴口罩的規定，這是南韓最後一個新冠防疫措施，預計於23日發表室內口罩調整計畫。

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