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最浪漫約會美景一次收齊！台中耶誕嘉年華絕美水舞IG打卡必拍　「心花朵朵」旋轉耶誕樹夢幻爆棚

▲▼ 最浪漫約會美景一次收齊！台中耶誕嘉年華絕美水舞IG打卡必拍　「心花朵朵」旋轉耶誕樹夢幻爆棚 。（圖／記者廖明慧攝）

▲舊台中火車站前廣場布置15公尺高「心花朵朵」耶誕樹心動曝光。（圖／台中市政府提供，下同）

地方中心／綜合報導

耶誕節腳步近了，全台各地的耶誕燈飾陸續點燈，2022台中耶誕嘉年華也將在12/16亮燈至明年1/2，華麗燈飾沿著舊台中火車站前廣場、綠川及柳川水岸廊道打造出壯闊的美景，超甜又夢幻的燈飾造景沿路點綴讓人少女心大爆發，美麗的燈飾與高聳耶誕樹為街景添溫馨氣息，來到台中耶誕嘉年華宛如置身國外嘉年華的歡樂氛圍中，別錯過最浪漫必拍的打卡景點！

打卡必拍1：「心花朵朵」旋轉耶誕樹

台中耶誕城今年的重頭戲，是舊台中火車站前廣場高達15公尺的「心花朵朵」耶誕樹結合浪漫燈飾，一連串的愛心串連成巨大的「心花朵朵」耶誕樹，這顆耶誕樹還極具巧思，整棵樹都可以轉動，雪橇上載滿心動讓人充滿幸福感，超夢幻的「層層堆疊心花」的耶誕樹設計狂吸目光，絕對是必拍打卡的第一站！

▲▼ 最浪漫約會美景一次收齊！台中耶誕嘉年華絕美水舞IG打卡必拍　「心花朵朵」旋轉耶誕樹夢幻爆棚 。（圖／記者廖明慧攝）

▲2020台中好ya誕首度推出水舞燈光秀令人難忘，今年市府將打造升級版水舞秀。

打卡必拍2：華麗水舞燈光秀2.0「愛如潮水」

沿著柳川散步處處有驚喜，市府在柳川打造華麗水舞燈光秀2.0「愛如潮水」，結合音樂、水舞的華麗燈光秀在冬夜灑落在柳川之中，宛如一場動人的水上交響樂，加上繽紛色彩的燈飾妝點，手機隨手一拍就是夢幻大景，和情人、家人一起在這漫步，在心底刻印上難忘的華麗回憶！

▲▼ 最浪漫約會美景一次收齊！台中耶誕嘉年華絕美水舞IG打卡必拍　「心花朵朵」旋轉耶誕樹夢幻爆棚 。（圖／記者廖明慧攝）

▲大氣壯闊的柳川有許多甜蜜燈飾，甜到令人想戀愛。

打卡必拍3：柳川超甜大型燈飾

大氣壯闊的柳川甜到令人想戀愛，甜到讓人悸動、感動，在河中設置「心動扭糖機」等大型燈飾，各個拍照熱點「緊緊相依」美照拍不停，一旁還有互動式的「心琴交響曲」，可透過踩踏琴鍵，使噴泉隨著音符搖曳舞動充滿趣味，適合親子、好友一起互動同樂。

▲▼ 最浪漫約會美景一次收齊！台中耶誕嘉年華絕美水舞IG打卡必拍　「心花朵朵」旋轉耶誕樹夢幻爆棚 。（圖／記者廖明慧攝）

▲綠川燈飾暖心到融化。

打卡必拍4：綠川「心願燈籠」與粉色雪人「暖心到融化」

走氣質日系路線的綠川高掛「心願燈籠」，象徵市民的祈福願望，心願燈籠亮起來美到讓人停下腳步，心情也變得更平靜美好，一旁「暖心到融化」的粉色雪人陪大家漫步在水岸景觀，還有搭配台中購物節設計的閃亮衣架燈飾與絢爛耶誕樹，包準「心動必買」。

還沒規劃好耶誕到哪過的你，快將台中耶誕嘉年華放進行程中，夢幻耶誕樹、絕美水舞、互動燈飾等一系列華麗安排，不論是熱戀情侶、曖昧對象，或是一家大小，皆能體驗到心動感覺，這麼夢幻唯美的場景只有耶誕節才有，推薦在耶誕樹下打卡拍照當作每一年的耶誕儀式超浪漫！

官方粉絲專頁「漾台中」►https://www.facebook.com/GLAT.Taichung/

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