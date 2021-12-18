珍珠奶茶耶誕樹在哪？台中「最甜」耶誕嘉年華3大必拍景點快筆記

▲舊台中火車站前廣場的珍珠奶茶耶誕樹超吸睛。（圖／台中市政府提供，下同）

地方中心／綜合報導

溫馨浪漫的耶誕節來了，全台特色耶誕樹陸續點燈，台中市政府也發揮創意，2021耶誕嘉年華活動「台中好甜！甜在其中」活動於12/24開跑，今年以甜點為主題，打造台中史上最「甜」的耶誕嘉年華！超應景的珍珠奶茶耶誕樹、高達60尺的水水耶誕樹…這些必拍耶誕燈景到底在哪？直接劃重點整理給大家，把握假期到台中市一次拍好拍滿，享受歡樂的節慶氛圍！

必拍景點1：珍珠奶茶耶誕樹@舊台中火車站前廣場

高達10公尺的「有你珍好」耶誕樹，就在舊台中火車站前廣場，台中身為世界珍珠奶茶發源地，透過繽紛的珍珠奶茶當耶誕主燈立刻狂吸目光，不分男女老少看了都忍不住想拿出手機打卡！

與珍珠奶茶耶誕樹拍完照之後，別忘了把握平日17:30~22:00、假日13:00至22:00的時段，逛逛站前廣場的耶誕市集、 買買有意思的小物，紀念特別的2021美好耶誕。

▲垂涎60尺的水水耶誕樹讓大家沾沾新年好運氣，財源滾滾。

必拍景點2：近7層水水耶誕樹+甜蜜夢工廠@柳川

矗立於柳川河畔、近7層樓高的「垂涎60尺」水水耶誕樹，實際高度有20公尺高，源源不絕的水瀑一方面呼應今年的甜點主題令人口水直流，另一方面透過流動循環的水光雕裝置為大家開運祈福，畢竟東方人向來視流動水源如同財源滾滾，到現場拍拍照順便轉轉運，招來新年好運氣。

▲甜蜜夢工廠佇立於柳川水面，粉粉嫩嫩超吸睛。

將台中產業及文化幻化為大型幸福製造廠的「甜蜜夢工廠」佇立於柳川水面，超吸睛的粉嫩色系清晰可見美食及台中代表性產業，喚醒台中人的共感！周邊還有「薑心餅心甜在心」的大型薑餅人蛋糕裝飾以及可愛馬卡龍色系打造的三條「馬卡龍隧道」，讓大家邊走邊逛好好拍，將滿滿的甜蜜幸福傳遞給每位市民。

▲小心美食太多的台中讓人甜到會麋鹿。

必拍景點3：小心台中太多美食讓你「甜到會麋鹿」＠綠川



沿著綠川散步，滿滿的美食裝置小心甜到會迷路！沿途以彩色燈照射樹木的「甜到好嗨森~」讓人彷彿進入童話世界，不遠處就有身旁圍繞著五彩繽紛燈球的「甜到會麋鹿」，而綠川今年更以米其林常見符號「上佳景觀」為發想，結合耶誕元素，設計出跨街牌樓，象徵台中是一個米其林星星城市，帶著大家一閃一閃摘三星。

▲耶誕燈飾映照老建築呈現獨特唯美浪漫的氛圍。

想再多看幾個特色景點的民眾可以漫步到文學館，欣賞種子廣場打造點點星光，彷彿甜蜜跳跳糖；古色古香的台中市役所也有燈光布置，襯托日式建築的美，來場甜蜜奇幻的耶誕之旅。

▲到訪水湳中央公園一起透過旋轉木馬找尋趣味童年。

更多特色景點：全市「亮」起來 打卡景點隨處可見

除了上述必拍景點外，台中市政府於全市打造溫馨、絕美的光環境，迎接耶誕佳節，除了市政大樓陽明大樓外，中捷市政府站外有大型「夢幻冰藍色聖誕樹」，水湳中央公園還有充滿童趣的「時空光廊」，以及東區湧泉公園的「浪漫星泉」、大里運動公園周遭的「光織大里」、葫蘆墩公園的「豐遊金色葫蘆墩」，甚至有無人機展演秀等，超多唯美光影造景在台中，把握12/24~1/9到台中走走，迎接美好、幸福的耶誕節。

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