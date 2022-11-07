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卡娜赫拉的小動物主題聖誕樹點燈　南紡董座慨捐112萬元醫療輔具助弱勢

▲聖誕佳節將至，南紡購物中心7日晚上舉辦聖誕點燈公益活動，南紡購物中心董事長率一級主管點亮以「卡娜赫拉的小動物」為主題打造的13米高聖誕樹，粉色的幸福光芒瞬間照亮夜空。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲聖誕佳節將至，南紡購物中心7日晚上舉辦聖誕點燈公益活動，南紡購物中心董事長率一級主管點亮以「卡娜赫拉的小動物」為主題打造的13米高聖誕樹，粉色的幸福光芒瞬間照亮夜空。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

聖誕佳節將至，南紡購物中心7日晚舉辦聖誕點燈公益活動，南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，溫馨送暖當場捐出112萬元的輔具設備給台南市私立菩提林教養院，隨後率領一級主管點亮以「卡娜赫拉的小動物」為主題打造的13米高聖誕樹，粉色的幸福光芒瞬間照亮夜空。

▲聖誕佳節將至，南紡購物中心7日晚上舉辦聖誕點燈公益活動，南紡購物中心董事長率一級主管點亮以「卡娜赫拉的小動物」為主題打造的13米高聖誕樹，粉色的幸福光芒瞬間照亮夜空。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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7日晚間，南紡購物中心在A2館一樓南紡廣場舉辦「點亮南紡點亮愛 PINK WISH聖誕點燈夜」，開場由OA Studio Kids兒童舞蹈學院的孩子們化身小動物，用熱舞為觀眾提前帶來歡樂的聖誕氣息。台南市副市長戴謙、經濟發展局局長陳凱凌、南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明、台南紡織公司總經理王立範、南紡購物中心總經理莊景堯、南帝化學工業公司董事長楊東源、總經理許建祝、永固便利停車公司董事長陳雨鑫、財團法人台南市私立菩提林教養院院長陳彥竹均出席。

▲聖誕佳節將至，南紡購物中心7日晚上舉辦聖誕點燈公益活動，南紡購物中心董事長率一級主管點亮以「卡娜赫拉的小動物」為主題打造的13米高聖誕樹，粉色的幸福光芒瞬間照亮夜空。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲聖誕佳節將至，南紡購物中心7日晚上舉辦聖誕點燈公益活動，南紡購物中心董事長率一級主管點亮以「卡娜赫拉的小動物」為主題打造的13米高聖誕樹，粉色的幸福光芒瞬間照亮夜空。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲聖誕佳節將至，南紡購物中心7日晚上舉辦聖誕點燈公益活動，南紡購物中心董事長率一級主管點亮以「卡娜赫拉的小動物」為主題打造的13米高聖誕樹，粉色的幸福光芒瞬間照亮夜空。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲聖誕佳節將至，南紡購物中心7日晚上舉辦聖誕點燈公益活動，南紡購物中心董事長率一級主管點亮以「卡娜赫拉的小動物」為主題打造的13米高聖誕樹，粉色的幸福光芒瞬間照亮夜空。（圖／記者林悅翻攝，下同）

侯永都基金會創辦人侯博明，得知財團法人台南市私立菩提林教養院亟需汰換寢具設備，以避免院內慢飛天使臥床時重心不穩並減少跌倒風險，便立即決定捐贈菩提林教養院價值112萬3千元的250組醫療輔具設備，盼能提升院內生活品質。點燈儀式前，侯博明將象徵「醫療輔具設備」的捐贈板交給菩提林教養院，由陳彥竹代表受贈，陳彥竹則回贈感謝狀，向侯博明傳達慢飛天使及工作人員的謝意，溫馨氣氛感動在場眾人。

▲聖誕佳節將至，南紡購物中心7日晚上舉辦聖誕點燈公益活動，南紡購物中心董事長率一級主管點亮以「卡娜赫拉的小動物」為主題打造的13米高聖誕樹，粉色的幸福光芒瞬間照亮夜空。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南紡織公司總經理王立範表示，侯博明總裁非常肯定菩提林教養院照顧社會弱勢的善行，因此長期以來給予不遺餘力的支持，2019年、2020年分別捐贈交通車及小貨車，今年更是大手筆的捐贈了250組醫療輔具，要讓所有的院民獲得妥善照顧，他想這充分實踐「老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。」以及「取之於社會，用之於社會」的精神，希望這份愛能拋磚引玉，讓大家一起做公益。台南市副市長戴謙表示，侯博明將侯永都基金會的愛發揚光大，社會上還有許多弱勢朋友，希望大家用愛讓弱勢者看見希望，全心全力協助弱勢。

▲聖誕佳節將至，南紡購物中心7日晚上舉辦聖誕點燈公益活動，南紡購物中心董事長率一級主管點亮以「卡娜赫拉的小動物」為主題打造的13米高聖誕樹，粉色的幸福光芒瞬間照亮夜空。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年聖誕節，南紡購物中心力邀超人氣角色「卡娜赫拉的小動物」，聯手在A2館一樓南紡廣場打造13米高的「PINK WISH幸福聖誕樹」，除了樹上有「P助與粉紅兔兔」的造型裝飾外，還可在樹下見到角色的大型公仔及造型燈箱;聖誕樹旁建造了的卡哇伊粉色聖誕街，粉絲可踏上充滿小雪樹及浪漫光之盒的雪地，尋找藏身傳統日式房屋及販賣機中的「P助與粉紅兔兔」;另外聖誕街對面更有「P助與粉紅兔兔」的巨大趴姿氣偶，吸引許多粉絲前來合影留念。

▲聖誕佳節將至，南紡購物中心7日晚上舉辦聖誕點燈公益活動，南紡購物中心董事長率一級主管點亮以「卡娜赫拉的小動物」為主題打造的13米高聖誕樹，粉色的幸福光芒瞬間照亮夜空。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲聖誕佳節將至，南紡購物中心7日晚上舉辦聖誕點燈公益活動，南紡購物中心董事長率一級主管點亮以「卡娜赫拉的小動物」為主題打造的13米高聖誕樹，粉色的幸福光芒瞬間照亮夜空。（圖／記者林悅翻攝，下同）

點燈時刻一到，出席人士將手心放置在台上的掌印光柱上，一同串聯愛的力量，在夜空下正式點亮「PINK WISH幸福聖誕樹」，霎時雪花紛飛，粉色光芒照耀夜空，OA Studio Kids兒童舞蹈學院的孩子也同時向現場眾人發送糖果，提前為眾人獻上聖誕祝福，活潑溫暖的氣息瞬間洋溢全場。

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