「外交部照規定救國人」　Bump大笑：怎麼說就怎麼信...不想再論戰

記者許權毅／台中報導

YouTuber「好棒Bump」因一系列「詐騙解碼」，救援柬埔寨、杜拜受困國人引起社會關注，甚至一度因此槓上外交部，雙方隔空論戰。Bump今（23）日受邀到台中市府針對詐騙治安會報分享校園阻詐。被問到外交部說「有照規定救援受困國人」，Bump大笑回應，「外交部怎麼說大家就怎麼信」，不希望自己成為焦點反而耽誤，不希望繼續隔空論戰，要外交部把心力放在救援，現在國人有在援救就好。

▲網紅Bump23日受邀參加台中市府治安會報分享阻詐心得，被問到「外交部照規定救援國人」大笑回應。（圖／記者許權毅拍攝）



Bump先前控訴杜拜辦事處拒發臨時護照給受困的台灣人，引發輿論譁然，外交部長吳釗燮20日親上火線回應3點說法，強調該譴責詐騙集團，而不是第一線的外交人員。此外，外交部21日上午透過臉書還原該案時間軸，顯示自去年12月25日當事人反應護照遭公司扣留後，辦事處人員依照標準作業回覆，隨後協助報案，1月11日就核發臨時護照。

Bump今日受邀參加台中治安會報分享阻詐心得，會後受訪被問到「外交部說有照規定救援國人」，他大笑回應「外交部怎麼說，我們就怎麼信，也不希望互相丟一個、丟一個，現在焦點應該救援國人，只要能夠不影響救援就好，也不想要再模糊重點，外交部跟自己都不該變成重點反而耽誤救援，如果爭論無限上綱對救援、破案也沒有幫助。」

Bump21日上傳「希望大家可以陪我一起，走完接下來做YouTube的最後2年」影片，讓不少網友以為Bump將退出YT圈，不過他表示，其實是不再會有「詐騙解碼」這類大型製作，影片更新頻率也會下降。

另外國人赴柬遭詐一事，Bump也秀出跟其中一位當事人的對話截圖，透露當事人也是19歲屏東年輕學生，起初因為「投資」在國內就遭詐，後來被威脅要繼續詐騙，在15日已經飛到柬埔寨，受困緬甸。至於網傳Bump因此受到生命威脅或騷擾，他坦言前陣子有，但現在大多是「文字批判」沒有大礙。