當詐團人頭戶變共犯「判刑3月」　廢棄大樓亮燈光...通緝女被逮

▲桃園警方今（14）日上午在桃園區和平路執行「清樓專案」，其中在廢棄建築內清查是否有可疑人士躲藏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局今（14）日針對轄區大樓社區執行「清樓專案」，其中在一棟廢棄大樓執勤時，發現5樓有微弱燈光於是上樓查看，結果黃姓女子應門，面對員警顯得十分緊張，經查核身分查出是因詐欺案遭通緝在案。黃女聲稱，因不想入獄才躲到廢棄大樓躲藏，這樣竟然也被查獲。

桃園警分局景福派出所警員張順棋、詹學慶今天上午8時許執行「清樓專案」，清查派出所轄區和平路某廢棄大樓，2名員警逐層巡查，發現在5樓某房間有燈光顯示有人居住，隨即敲門請其配合盤查。

▲桃園警方今（14）日上午在桃園區和平路執行「清樓專案」，其中在廢棄建築內查到詐欺通緝案的黃女到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

40歲黃姓女子應門發現是2名員警顯得很緊張，員警查核身分後，黃女涉嫌詐欺案遭桃園地檢署發布通緝，黃女詢問是不是今年3月詐欺案被判3月這條詐欺案，當初擔任詐欺集團人頭帳戶而被捲入涉案，因不想被關入監，才躲到廢墟內躲藏，未料最終還是被警方查獲。

桃園警方呼籲，民眾切勿輕信網路上不實求職訊息，提供帳戶成為詐騙集團幫兇，以免最後得不償失陷入牢籠之災。

【更多新聞】

►桃園平鎮棒球室內練習場狂漏水 「簡直像瀑布」選手恐受傷

►小內閣傳朱系與舊縣府人馬卡位 張善政：所有人事都是我主導

►騙人當豬仔轉賣100萬「撞警車拒捕」 勇警連開6槍...詐團8匪落網