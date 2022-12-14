　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

當詐團人頭戶變共犯「判刑3月」　廢棄大樓亮燈光...通緝女被逮

▲桃園警方今（14）日上午在桃園區和平路執行「清樓專案」，其中在廢棄建築內清查是否有可疑人士躲藏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方今（14）日上午在桃園區和平路執行「清樓專案」，其中在廢棄建築內清查是否有可疑人士躲藏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局今（14）日針對轄區大樓社區執行「清樓專案」，其中在一棟廢棄大樓執勤時，發現5樓有微弱燈光於是上樓查看，結果黃姓女子應門，面對員警顯得十分緊張，經查核身分查出是因詐欺案遭通緝在案。黃女聲稱，因不想入獄才躲到廢棄大樓躲藏，這樣竟然也被查獲。

桃園警分局景福派出所警員張順棋、詹學慶今天上午8時許執行「清樓專案」，清查派出所轄區和平路某廢棄大樓，2名員警逐層巡查，發現在5樓某房間有燈光顯示有人居住，隨即敲門請其配合盤查。

▲桃園警方今（14）日上午在桃園區和平路執行「清樓專案」，其中在廢棄建築內查到詐欺通緝案的黃女到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方今（14）日上午在桃園區和平路執行「清樓專案」，其中在廢棄建築內查到詐欺通緝案的黃女到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

40歲黃姓女子應門發現是2名員警顯得很緊張，員警查核身分後，黃女涉嫌詐欺案遭桃園地檢署發布通緝，黃女詢問是不是今年3月詐欺案被判3月這條詐欺案，當初擔任詐欺集團人頭帳戶而被捲入涉案，因不想被關入監，才躲到廢墟內躲藏，未料最終還是被警方查獲。

桃園警方呼籲，民眾切勿輕信網路上不實求職訊息，提供帳戶成為詐騙集團幫兇，以免最後得不償失陷入牢籠之災。

【更多新聞】

桃園平鎮棒球室內練習場狂漏水　「簡直像瀑布」選手恐受傷

小內閣傳朱系與舊縣府人馬卡位　張善政：所有人事都是我主導

騙人當豬仔轉賣100萬「撞警車拒捕」　勇警連開6槍...詐團8匪落網

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
侯佩岑搬離上億豪宅！　老公離職花旗銀行
LINE貼圖也透露年齡！　20、30、40歲愛用貼圖曝光
中職明年4月1日開打　亞冠賽預定陳金鋒執掌兵符
拜登、張淑芬49年前合照曝！　年輕的他帥炸
快訊／乩童現身落淚！　被附身「意識模糊、只知身體在動」
阿根廷「致勝武器」曝！　梅西比賽必喝它

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

員旅睡人夫經理啪聲太大！機上蓋毯子動來動去　同事全錄給正宮

瀕危台灣黑熊慘遭獵殺　潘孟安怒：國寶不應該遭到獵捕

轟太玄宮「胡言亂語」！拍攝者看完記者會超怒：瘀青了還被迫說謊

煮完晚餐出門工作「遭夫鎖門外」　中風也不照顧...可憐婦要離婚

屏東新園雙園大橋旁櫻花蝦工廠火警　消防車被迫繞道搶救

國安局邀媒體餐敘被放鳥！爽嗑完卻報2640元公帳　3官員下場曝

打巴掌成箭靶！太玄宮乩身否認卡到陰　哽咽道歉：為宮廟盡心盡力

遭謗是「宮廟寄生蟲」！太玄宮主親曝職業：很努力想把風俗導正

太玄宮質疑「掌摑影片有聲音後製」　拍攝者3聲明回擊：絕對沒有

太玄宮主提出最大疑點…質疑「這12下都沒聲」！轟拍攝者太惡劣

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

媽從背後摸倉鼠嚇一跳　倒地嘴開開露驚訝臉！

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

乩童狠甩女信徒巴掌！　頭份太玄宮：並非事實

員旅睡人夫經理啪聲太大！機上蓋毯子動來動去　同事全錄給正宮

瀕危台灣黑熊慘遭獵殺　潘孟安怒：國寶不應該遭到獵捕

轟太玄宮「胡言亂語」！拍攝者看完記者會超怒：瘀青了還被迫說謊

煮完晚餐出門工作「遭夫鎖門外」　中風也不照顧...可憐婦要離婚

屏東新園雙園大橋旁櫻花蝦工廠火警　消防車被迫繞道搶救

國安局邀媒體餐敘被放鳥！爽嗑完卻報2640元公帳　3官員下場曝

打巴掌成箭靶！太玄宮乩身否認卡到陰　哽咽道歉：為宮廟盡心盡力

遭謗是「宮廟寄生蟲」！太玄宮主親曝職業：很努力想把風俗導正

太玄宮質疑「掌摑影片有聲音後製」　拍攝者3聲明回擊：絕對沒有

太玄宮主提出最大疑點…質疑「這12下都沒聲」！轟拍攝者太惡劣

員旅睡人夫經理啪聲太大！機上蓋毯子動來動去　同事全錄給正宮

瀕危台灣黑熊慘遭獵殺　潘孟安怒：國寶不應該遭到獵捕

慧洋明年換約運價估漲逾5%　環保新規讓公司節能船隊擁最大優勢

轟太玄宮「胡言亂語」！拍攝者看完記者會超怒：瘀青了還被迫說謊

昔日連鎖咖啡三角窗金店面蒙塵　2年沒人租原因曝光

日本「殺生石」恐怖詛咒再現！8死屍橫躺現場　官方：不尋常

比理科太太還賺！愛莉莎莎線上課「1萬人達成」　6天募3680萬↑

煮完晚餐出門工作「遭夫鎖門外」　中風也不照顧...可憐婦要離婚

屏東新園雙園大橋旁櫻花蝦工廠火警　消防車被迫繞道搶救

歲末最暖ETtoday高球賽開打　王令麟偕愛心企業揮桿響應

柯基上游泳課「鬆到睏去」　小短腿漂浮邊睡邊打呼

社會熱門新聞

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」

太玄宮還沒開告　民眾先檢舉違建

騎車三貼載台灣黑熊　同伴戲謔：拍個好笑的

彰化5連霸議員林茂明涉買票　遭收押禁見

快訊／宮主哭了！乩身掌摑女信眾　她哽咽落淚

掌摑女信徒挨轟！太玄宮乩童「哭了一整晚」　妻：電話被打爆

即／記者會地點確定了　太玄宮明還原事件

太玄宮乩身否認卡到陰　哽咽道歉

警破門尷尬了！男全裸躺床長髮女忙穿褲　

即／乩童掌摑女信徒挨轟　太玄宮將對拍攝者提告

人妻喊「喜歡被玩」揪同事多P　綠帽夫崩潰

中壇元帥「一句話」　太玄宮主決定出面曝真相

更多熱門

相關新聞

婦臥床2天未進食險死　鄰居報警救人

婦臥床2天未進食險死　鄰居報警救人

桃園警方13日晚執行勤務時時，有民眾反映王姓女租客已2天未見蹤影，敲門亦無反應，員警立即陪同民眾前往訪查，發現該名59歲王姓女子因病躺臥房內無法動彈，已經2日未進食身體虛弱意識模糊，看到員警回以「謝謝你們來救我」，經通報消防人員到場協助送醫救治，並通知家屬到院照顧。

獨居婦人騎車訪友迷途　桃警護送返家

獨居婦人騎車訪友迷途　桃警護送返家

詐騙老梗仍得手　桃警循線查獲詐團與車手

詐騙老梗仍得手　桃警循線查獲詐團與車手

右側超車害騎士摔車昏迷　家屬PO網求真相

右側超車害騎士摔車昏迷　家屬PO網求真相

社區大樓3男吸海洛因　他謊報身分被識破

社區大樓3男吸海洛因　他謊報身分被識破

關鍵字：

清樓專案桃警廢棄建築通緝女

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

4強賽還剩幾小時！法國2球員病倒缺席訓練

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

資深男星「陳屍浴缸」死因曝光！兒子來探望驚見已屍僵

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

太玄宮還沒開告　民眾先檢舉違建

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

停車位要價百萬　他精算「租30年才72萬」

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面