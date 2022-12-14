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桃園平鎮棒球室內練習場狂漏水　「簡直像瀑布」選手恐受傷

記者沈繼昌／桃園報導

啟用未滿3年的桃園市立平鎮棒球場室內練習場，因為設計不良，每逢下大雨時，練習場內宛如「瀑布」般漏水，選手練習時還必須躲雨以免滑倒受傷，桃園市體育會棒球委員會總幹事江奎寬認為，其實啟用不久就出現漏水問題，連看臺與其他室內辦公室都有類似問題；市府體育局表示，將針對練習場屋頂增設天溝排水管線增加排水功能，預計本月底前進場施工，希望能有效改善排水問題。

▲桃園市立平鎮棒球場室內練習場，啟用未滿3年卻出現「戶外下大雨、室內下小雨」等漏水問題。（圖／熱心民眾提供）

▲桃園市立平鎮棒球場室內練習場，啟用未滿3年卻出現「戶外下大雨、室內下小雨」等漏水問題。（圖／熱心民眾提供）

▲桃園市立平鎮棒球場室內練習場，啟用未滿3年卻出現漏水問題，連部分辦公室都有類似狀況。（圖／熱心民眾提供）

▲桃園市立平鎮棒球場室內練習場，啟用未滿3年卻出現漏水問題，連部分辦公室都有類似狀況。（圖／熱心民眾提供）

江奎寬指出，勢力平鎮棒球場遇雨沒辦法讓選手練習，市府於是在3年前興建室內棒球練習場，但啟用不久就發現內練習場屋頂有漏水問題，只要戶外下大雨，室內就會像「瀑布」般到處下小雨，連看台或部分辦公室都有相同狀況，選手在室內練習時，踩到積水草皮很容易滑倒。

江奎寬認為，室內練習場似乎設計不良，興建後碰上施工廠商倒閉，期間曾與市府協商多次都沒完成改善，希望市府能加快腳步，以免讓選手受傷與影響正常訓練作息。

▲桃園市立平鎮棒球場室內練習場，啟用未滿3年卻出現「戶外下大雨、室內下小雨」漏水問題，看台部分也有滲水與漏水問題。（圖／熱心民眾提供）

▲桃園市立平鎮棒球場室內練習場，啟用未滿3年卻出現「戶外下大雨、室內下小雨」漏水問題，看台部分也有滲水與漏水問題。（圖／熱心民眾提供）

據指出，原本名為桃園縣立平鎮棒球場於1973年啟用，前職棒名人郭李建夫也曾在此訓練，2017年曾發包原地改建，2020年完工啟用，經增建夜間照明設備與觀眾席，看台下附設重量訓練室、球員休息室與球隊集訓宿舍等，是標準且完善的棒球訓練場地，平鎮棒球場還附設室內棒球練習場，鋪設人工草皮，可讓選手進行守備訓練、打擊等訓練，沒想到卻傳出嚴重漏水。

市府體育局強調，今年4月間已投諸217萬餘元進行桃園市平鎮室內棒球場及建物漏水處置工程整修，並於屋頂鋼板接縫處以填縫劑與填縫料全面填補，並在今年6月間完工；至於漏水問題，經過會勘初判是因雨勢過大，天溝臨時排水不及，導致積水滿後來不及排出，已委託廠商在天溝加接排水管線，增加排水量進行改善，預計12月下旬進場施作；至於原施工廠商倒閉無法善盡保固責任，體育局已對廠商提起訴訟中，會努力與廠商協調完成排水改善。

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