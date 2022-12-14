25歲了！頂新和德基金會特展「初心」　少棒小將感動

記者唐詠絮／彰化報導

頂新和德文教基金會邁入25年，除了長期關注弱勢學童的教育困境，已有超過5千永靖在地優秀清寒學子受惠，「接棒未來」捐助球隊金額逾千萬元孕育催生在地優秀棒球隊員，基金會從即日起至12/2展出25年於永靖成美藝廊展出特展，將展出基金會推動公益的演進及珍貴的史料，免費開放參觀。

▲頂新和德文教基金會25周年特展。（圖／記者唐詠絮攝）

頂新和德文教基金會陳慶浩副董事長表示，他以基金會25年來記錄基金會推動公益的演進外，更蒐羅近25年來珍貴的展品，即日起至12/25於永靖成美藝廊展出，開放民眾免費參觀，並回憶起當年魏氏兄弟在大陸打拼事業，因心繫永靖家鄉，提出了「一鄉一企業」回饋家鄉的理念，他受委託設立頂新和德文教基金會，目的要讓永靖蛻變成為宜居地方。

推行之初，基金會於彰化縣永靖鄉從社區營造開始，串連在地資源，行銷永靖特色文化。從2017年轉型為全國型基金會，投入慈善公益服務、推廣棒球運動、多元教育資源、扶植地方創生和文化資產保存之領域。

基金會長期關注永靖弱勢學童的教育困境，10多年前開設「頂新課輔班」和「農村課輔班」，提供免費課業輔導，共幫助1,782位學童。提供「魏和德獎助學金」，共4,700位永靖在地優秀清寒學子受惠，這次特展中也展出當年課輔班的講義。

就讀高中的邱同學，從國小一年級至國中都在「農村課輔班」上課，九年來，風雨無阻，一週去三天，和十多位同學一起上課，她喜歡上課輔班：「老師的教學很有趣，對功課理解真的有幫助。」

永靖國中棒球隊是另一個改變的故事，學長魏應充先生掛心母校棒球隊，透過基金會「接棒未來」棒球公益計畫支持，多年來捐助棒球隊金額逾千萬元。永靖國中劉仁傑校長表示，基金會還引進職棒味全龍資源協助小球員精進球技，永靖國中棒球隊在今年也不負眾望代表彰化縣首度挺進全國賽。

來到現場的是１名捕手及二壘手，日前才去屏東比賽奪下全國第４名的優秀成績，而少棒小將們也寫了一張張小紙寫下他們的心情，「魏應充爺爺，謝謝您贊助經費及交通工具，讓我可以去比賽」，字字句句都是對魏應充滿感激。

德興國小教導主任蒲玫君表示，教育是偏鄉的孩⼦翻轉⼈⽣的重要關鍵，學校在永靖鄉最⻄側，不少家⻑是務農或需到市區就業，無暇照顧孩童，學校除提供課照班外，學童也會到「農村課輔班」學習，感謝基⾦會提供學校課照班相關經費和獎助學⾦。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，魏應充創辦人期勉基金會同仁不忘初心，讓愛延續，善愛共行。這次25週年特展中也以「大樹開枝散葉根猶在」為意象呼應初心理念，從苗木之鄉永靖的源頭出發，播下善的種子，引領更多有志之士參與，讓善念循環、生生不息。

本次特展四大主題為「人文創生」、「慈善公益」、「社區深耕」、「接棒未來」，特別展出絕版的書籍、國寶級已故傳統彩繪藝術家陳壽彝手稿、泛黃的課輔班講義、棒球隊的球衣、磨損的球具等。現場還有互動體驗及「隨身活版印刷機」鉛字刻印、按讚拍照送限量口罩等活動，歡迎民眾蒞臨參觀，活動詳請洽臉書：https://reurl.cc/LXQY73