　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文房邀您到台北城東幸「狐」暖冬　新藝祭翻玩老屋老牆

文房邀您到台北城東幸「狐」暖冬　新藝祭翻玩老屋老牆（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲文房辦理一系列城東講堂。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

老屋新生命，老牆新活力！杉木藝術攜手文房・文化閱讀空間（下稱文房）共同推廣「公共藝術生活化」，號召18位國際級壁畫藝術家，首創城東專屬冬季藝術季《新藝祭》，透過彩繪忠孝新生一帶、日治時期行政區「幸町」的老屋老牆，賦予斑駁牆面新生命，展現社區全新風貌。

除了戶外的壁畫巡禮，由頂新和德文教基金會經營的文房，在為期10天的《新藝祭》間，還有舉辦4場幸町小旅行、5場以「文化資產」和「藝術生活」為兩大主軸的講座分享。講座包含由張崑振和李明璁老師主講的城東講堂，另邀請The Folks主理人林子淇談咖啡廳的選書心法，還有由同為老房子文化運動的成員——金錦町營運總監楊蕙慈分享金錦町的修復與品牌建立，以及由音樂創作人王品裙和都市零件派對帶來的年末音樂派對。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，為了讓更多年輕人走進社區體驗文化資產的美好，基金會首度與在地藝術者團隊杉木藝術合作，藉由串連社區和舉辦活動活絡街區，一起讓文化資產和公共藝術「生活化」。

文房邀您到台北城東幸「狐」暖冬　新藝祭翻玩老屋老牆（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲新藝祭街頭壁畫。

文房邀您到台北城東幸「狐」暖冬　新藝祭翻玩老屋老牆（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲新藝祭街頭壁畫導覽。

文房邀您到台北城東幸「狐」暖冬　新藝祭翻玩老屋老牆（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲忠孝新生5號出口「幸狐」大型壁畫。

參與《新藝祭》的國際知名藝術家LEHO，彩繪忠孝新生5號出口高達4層樓之大型壁畫《要幸狐喔！》，以「幸福」作為諧音命名，只花短短三天趕工完成，便趕場出國參加加勒比海知名國際阿魯巴藝術節，其作品也參與義大利龐貝藝術節、國內台電文創、台南藍曬圖文化園區等街頭藝術指標性活動。

首次在城東幸町舉辦的《新藝祭》，以新潮壁畫結合老屋老牆，讓社區認識過去的文史，透過一份地圖，三條路線（過去、現在、未來），於12/09（五）~12/18（日）以導覽、體驗活動、講座分享等多元方式，認識台北東區幸町的歷史文化發展。請關注「文房・文化閱讀空間」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/tw.readingroom/

ET快訊
快訊／陸暫停台灣食品進口　國台辦發聲
快訊／龍邦遞狀要求全家股票復原　泰山證實「收到法院通知」
「媽姊狂領助理費」　女議員詐985萬
中信兄弟宣布不續約球員名單　釋出5球員
快訊／台中少年幫討債「被砍到爆頭」　超深血痕曝！
世足主題曲《Waka》最經典！一票人搖頭　點名1神曲
10年內「遺失第3次護照」　結果慘了
快訊／館長槍擊案最新進度！檢再起訴2人：沒不敢辦
明更冷雨更多！「剩6°C」時間點出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友沒出軌「卻超愛誇其他女生」　普妹有疙瘩：該怎麼調適？

老公超疼她...卻用「這句話」限制自由！人妻嘆：像被圈養寵物

財運起飛！「4星座」2023年走大運　升官加薪大賺一筆

世足主題曲《Waka Waka》最經典！PTT搖頭　點名1神曲：屌打全部

妹子激讚LINE「1功能」超神！卻被嫌敷衍　鄉民點頭：群裡很好用

明天更冷雨更多！回暖2天迎首波寒流　各地「剩6°C」時間點出爐

護照被丟掉！苦主10年內「遺失第3次」慘了　曝結果超無奈

桃鐵地下化拚119年通車！耗資近5億平鎮臨時站要拆除　壽命僅4年　

女信徒被搧巴掌！宮廟8+9爆料「她已向太子道歉」　網見真相更火了

激情滾床！他愛愛完脫口「2字」女友秒臉綠　網喊母湯：真倒胃口

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

為天天爽嗑夜市煎鳥蛋　狂女買15隻鵪鶉自己養

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

荷蘭婆婆幫大陸媳婦剪頭髮　成果她傻眼...喜獲點心安慰

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

男女同志網戀2個月閃婚　接吻放閃❤尪興奮捧臉

男友沒出軌「卻超愛誇其他女生」　普妹有疙瘩：該怎麼調適？

老公超疼她...卻用「這句話」限制自由！人妻嘆：像被圈養寵物

財運起飛！「4星座」2023年走大運　升官加薪大賺一筆

世足主題曲《Waka Waka》最經典！PTT搖頭　點名1神曲：屌打全部

妹子激讚LINE「1功能」超神！卻被嫌敷衍　鄉民點頭：群裡很好用

明天更冷雨更多！回暖2天迎首波寒流　各地「剩6°C」時間點出爐

護照被丟掉！苦主10年內「遺失第3次」慘了　曝結果超無奈

桃鐵地下化拚119年通車！耗資近5億平鎮臨時站要拆除　壽命僅4年　

女信徒被搧巴掌！宮廟8+9爆料「她已向太子道歉」　網見真相更火了

激情滾床！他愛愛完脫口「2字」女友秒臉綠　網喊母湯：真倒胃口

男友沒出軌「卻超愛誇其他女生」　普妹有疙瘩：該怎麼調適？

快訊／高雄輕軌又出包！草皮過高捲入車底　五權國小站停駛中

小S合體蔡康永！　「其實可以算了」洩心聲…網激動：新合作嗎？

民進黨敗選檢討　縣市總幹事揭：抖音、認知失調、傲慢失去年輕人

快訊／陸暫停台灣食品進口　國台辦批：民進黨故意抹黑

龍邦遞狀要求全家股票復原　泰山證實「收到法院通知」

性感網美剛滿21歲　驚傳「車禍喪命」！好友悲痛證實

鬧烏龍！KID牽錯老婆手　峮峮在旁全直擊笑瘋：牽成路人

吳欣岱反擊館長：你捐款幾百萬「我在照顧確診患者」　感謝館董

典典寶寶登封面萌翻！遺傳趙小僑基因「看鏡頭秒微笑」五分鐘收工

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

生活熱門新聞

即／乩童狠甩女信徒巴掌！太玄宮回應了

6°C寒流衝進台灣　最凍時間曝

女友是按摩師傅「哥們偷朝聖爽翻」　他一看LINE綠慘

寒流更強了探4℃　2最低溫時間點曝

他穿好市多「最大恥度1神物」　千人傻：搭訕率超高

一圖看周末全台凍成「冰番薯」！低溫探6°C　「東亞寒潮將爆發」

發錢囉！嘉義朴子市每人可領1千

8+9爆料「女信徒已向太子道歉」！網見真相更火了

2個舅舅9個舅媽！美女律師爆家族當年玩很大

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

廖老大飲料店「台北市分店全倒光」！

目睹女學員被打到眼睛瘀青　她爆太玄宮內幕

好市多銷售員「1舉動」嚇壞她！會員怒：我也遇過

全台有雨時間曝　 寒流接力急凍2天6℃↓

更多熱門

相關新聞

高雄「欠修理」透天開價近700萬　專家勸：前提要骨架堪用

高雄「欠修理」透天開價近700萬　專家勸：前提要骨架堪用

老房子要出售若想獲得注意，房仲的文案就很重要，近期有不少屋況差的老房子，房仲不約而同都用「欠修理」來形容，果然抓住消費者目光，而且開價若在行情以內，專家表示殺價後的金額加上整建的費用，差不多就等於現在的開價，若房子骨架堪用仍可以吸引投資客目光。

太陽的孩子雨都圓棒球夢　各界送暖

太陽的孩子雨都圓棒球夢　各界送暖

全台唯一！蕎麥花田公益路跑鳴槍

全台唯一！蕎麥花田公益路跑鳴槍

單價差50萬「一個鹽埕兩個世界」　1坪3萬老大樓屋況曝光

單價差50萬「一個鹽埕兩個世界」　1坪3萬老大樓屋況曝光

每9戶就有1戶「半世紀老屋」　北、高都更最迫切

每9戶就有1戶「半世紀老屋」　北、高都更最迫切

關鍵字：

頂新和德文教基金會杉木藝術文房老屋新藝祭公共藝術生活化

讀者迴響

熱門新聞

員工突失控「對草爺狂飆三字經」！

即／乩童狠甩女信徒巴掌！太玄宮回應了

熊熊轟成語蕎「不要臉」切八段！撕破臉原因曝

什麼工作年薪破百萬？他曝1職業低調賺

小甜甜結婚1年哽咽揭「渣男施暴羞辱」！下跪被吐口水

6°C寒流衝進台灣　最凍時間曝

她見繼父電腦都裸照　自己竟是女主角

女友是按摩師傅「哥們偷朝聖爽翻」　他一看LINE綠慘

這組車牌拍出3712萬元天價　舉牌美女表情搶戲

室內濕度降不下來！內行曝2絕招：乾到手指裂開

寒流更強了探4℃　2最低溫時間點曝

台YTR赴日洗泡泡浴激戰小姐！揭「3大超狂密技」

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

邵庭東京住飯店「巨量娃娃放床上」期待神服務挨批

爆乳田慎節火辣男友視角照　網讚：熱起來了

更多

最夯影音

更多
朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚
車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面