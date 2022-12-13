文房邀您到台北城東幸「狐」暖冬　新藝祭翻玩老屋老牆

▲文房辦理一系列城東講堂。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

老屋新生命，老牆新活力！杉木藝術攜手文房・文化閱讀空間（下稱文房）共同推廣「公共藝術生活化」，號召18位國際級壁畫藝術家，首創城東專屬冬季藝術季《新藝祭》，透過彩繪忠孝新生一帶、日治時期行政區「幸町」的老屋老牆，賦予斑駁牆面新生命，展現社區全新風貌。

除了戶外的壁畫巡禮，由頂新和德文教基金會經營的文房，在為期10天的《新藝祭》間，還有舉辦4場幸町小旅行、5場以「文化資產」和「藝術生活」為兩大主軸的講座分享。講座包含由張崑振和李明璁老師主講的城東講堂，另邀請The Folks主理人林子淇談咖啡廳的選書心法，還有由同為老房子文化運動的成員——金錦町營運總監楊蕙慈分享金錦町的修復與品牌建立，以及由音樂創作人王品裙和都市零件派對帶來的年末音樂派對。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，為了讓更多年輕人走進社區體驗文化資產的美好，基金會首度與在地藝術者團隊杉木藝術合作，藉由串連社區和舉辦活動活絡街區，一起讓文化資產和公共藝術「生活化」。

▲新藝祭街頭壁畫。

▲新藝祭街頭壁畫導覽。

▲忠孝新生5號出口「幸狐」大型壁畫。

參與《新藝祭》的國際知名藝術家LEHO，彩繪忠孝新生5號出口高達4層樓之大型壁畫《要幸狐喔！》，以「幸福」作為諧音命名，只花短短三天趕工完成，便趕場出國參加加勒比海知名國際阿魯巴藝術節，其作品也參與義大利龐貝藝術節、國內台電文創、台南藍曬圖文化園區等街頭藝術指標性活動。

首次在城東幸町舉辦的《新藝祭》，以新潮壁畫結合老屋老牆，讓社區認識過去的文史，透過一份地圖，三條路線（過去、現在、未來），於12/09（五）~12/18（日）以導覽、體驗活動、講座分享等多元方式，認識台北東區幸町的歷史文化發展。請關注「文房・文化閱讀空間」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/tw.readingroom/。