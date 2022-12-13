住宅區囂張種大麻！鐵皮屋變工廠「產製一條龍」　現場提煉給警看

記者許權毅／台中報導

彰化一名36歲林男跟43歲柯男利用住宅旁的鐵皮屋，竟在裡頭種起大麻，還建立起產製流程堪稱「大麻一條龍」。台中第六分局警方去年8月進行網路巡邏時，發現疑似大麻工廠資訊，待時機成熟9月前往搜索，在鐵皮屋內發現大麻植株、已發芽大麻種子、攪碎之大麻3包、大麻油2瓶及大麻油電子煙彈3顆，彰化地檢署調查後，今年7月將2人起訴。

▲彰化2嫌在住家旁鐵皮屋種植大麻，還提煉成大麻油等。（圖／記者許權毅翻攝）



家住在彰化伸港的36歲林男跟43歲柯男，將住家旁原本是儲藏室的鐵皮屋清空，裡頭擺放種植大麻工廠器具，並且從栽種大麻、製造大麻電子煙油的設備齊全。去年9月台中第六分局警方持搜索票前往，發現嫌犯剛返回住處，一下車就被警拔槍喝斥，嫌犯乖乖帶警方去打開鐵皮屋大喊：「我都配合你們啦！」，門一打開後，赫見一座小型大麻工廠。

▲▼嫌犯一下車就被警方拔槍喝斥，乖乖打開上鎖的鐵皮屋。（圖／記者許權毅翻攝）



警方調查發現，林男與柯男在裡頭還擺放室內照明設備栽種大麻活株，待大麻成熟開花後，將大麻花陰乾製成大麻毒品，或是進一步萃取大麻油，最後合成大麻電子煙油，2嫌在鑑識人員陪同下，還拿出加熱工具等說明自己如何提煉大麻油。

▲▼警方在鐵皮屋內找到種植器具、加工大麻的用品等。（圖／記者許權毅翻攝）



經警方搜索，在該處查獲大麻植株15株、已發芽大麻種子12顆、攪碎之大麻3包（淨重342.08公克）、大麻油2瓶（淨重13.40公克）及大麻油電子煙彈3顆。全案依照違反《毒品危害防制條例》由彰化地檢署起訴。

警方呼籲，意圖供製造毒品之用而種植大麻，已涉嫌違反毒品危害防制條例，涉及5年以上有期徒刑，得併科5百萬以下罰金之重罪，民眾切勿以身試法。

▲在鑑識人員陪同下，嫌犯說明自己是如何提煉大麻油。（圖／記者許權毅翻攝）