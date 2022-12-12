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太陽的孩子雨都圓棒球夢　各界送暖

太陽的孩子雨都圓棒球夢 各界送暖（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會透過「接棒未來」計畫捐助經費與牛奶支持，也邀請公益夥伴味全龍球隊球員石翔宇、游宗儒，一起至忠孝國小與小球員交流。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

今年7月，基隆忠孝國小接收了6位來自宜蘭大同鄉的泰雅族小朋友；這所小學位置靠近近年爆紅的正濱漁港，但連在地人都鮮少聽聞、位處山坡地段，全校學生僅70人，卻誕生了全基隆唯一能於全國賽與他校抗衡的少棒隊。

這6位熱愛棒球的小球員，去年10月因找不到球員住宿地點而離開宜蘭，跟著王國泰教練一起轉往其他縣市尋求幫助，輾轉停留過台南白河，卻因尋無落腳處而離開。後來消息傳到基隆家扶中心，再透過社工霜逸祥的幫忙來到基隆忠孝國小，但因學校沒有訓練資源可支持球隊，霜社工讓這群小球員進到社區球隊一起打球並透過家扶中心協助做資源整合，從住的地方、吃的部分到課輔資源，讓小朋友無後顧之憂打棒球，過程中也獲得很多善心人士的協助。

太陽的孩子雨都圓棒球夢 各界送暖（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲身兼父職的王國泰教練照顧孩子生活起居。

教練王國泰說：「當初家長不願意放棄，請我協助這些孩子，我就想到我的孩子也在打球，也是受到他們教練的照顧」，面對家長的託付之情，他不忍心放下孩子，一肩擔起如爸爸的角色積極幫小球員找資源。

每天提供小球員晚餐的阿美排骨麵老闆娘阿美姊說「聽到教練都是義務在帶這些孩子，沒有薪水，所以我也想說盡我一份心力。」她體恤孩子，熱心贊助晚餐並提供唸書環境，讓孩子們可以溫飽，完成課業；中正區前市議員張淵翔也常來關心與陪伴孩子，並自掏腰包提供練習所需的裝備和器材，以行動支持這些小學生。

忠孝國小主任林良樺則分享，球隊裡某位小球員成長於單親家庭、家境並不好，因捨不得主任贈予的生日蛋糕，偷偷將蛋糕送還給恰巧也在同一所學校任職的主任太太；主任太太給了小球員一顆橘子，小球員則將橘子還給了主任，主任與太太發現後覺得好笑之餘，也感到非常窩心，並說道：「小孩的家境不好幾乎什麼都沒有，有的是一顆真誠而願意分享的心。」一段蛋糕與橘子的故事，是他接觸這群孩子過程中最感動的地方。

太陽的孩子雨都圓棒球夢 各界送暖（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲忠孝國小棒球隊透過各界協助才有穩定的打球環境。

頂新和德文教基金會長期關注及深耕台灣基層棒球發展，日前接獲忠孝國小林良樺主任來訊請託，便透過「接棒未來」計畫捐助經費與牛奶支持，也邀請公益夥伴味全龍球隊球員石翔宇、游宗儒，一起至忠孝國小與小球員交流；當小球員被問到如果有天不能打棒球時怎麼辦？當下有小球員說「就算腳斷掉也要裝假腳繼續打！」童言童語展現對棒球的熱愛。基金會執行長蕭巧怡表示，期盼大眾與頂新和德文教基金會共同持續關注台灣基層棒球的發展，一齊為小球員應援，助他們揮出亮麗全壘打。

忠孝國小棒球隊捐款專戶
臺灣銀行基隆分行
戶名：基隆市忠孝國民小學
帳號：012-038-00003-9

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