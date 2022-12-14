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社會 社會焦點 保障人權

17歲女動私刑「逼下跪打巴掌」　出警局還炫耀：我阿爸幫施壓

▲▼ 。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲借外套沒還，女怒把對方叫到KTV罵，並且賞2巴掌。（圖／翻攝《黑色豪門企業》）

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

知名臉書社團《黑色豪門企業》分享影片，標註說明「苗栗飛妹開直播 嗆我阿爸要幫我壓下來」，內容是1名年輕女子在KTV痛罵另名女子，要對方跪下並搧兩巴掌。警方偵辦後，已經通知雙方到案，依傷害、公然侮辱及少年事件處理法函請苗栗地院少年法庭審理。

影片中可看到，身穿白衣的B女站在畫面右側，對者左邊身穿黑衣的A女大罵，「O妳O，妳會怕嗎？妳會怕的話會這樣對我嗎」，並且要求A女當場跪下，「我把妳當妹妹，妳有把我當姊姊嗎」，強調「我敢做敢當，我今天沒有做錯，誰做錯啊，誰的問題，妳比我小又怎樣」，並在友人起鬨下徒手搧A女兩巴掌，打完後跟A女說「妳可以走了」。

另外一段影片則是B女跟友人直播聊天，稱當天在派出所的時候，有許多人在那邊處理，「楊得君(苗栗市民代表)、我阿爸，還有一大堆人，在幫我處理事情，幫我壓事情」。

▲▼ 。（圖／記者劉人豪攝）

▲女出派出所後還跟朋友聊天炫耀現場有對警方施壓。（圖／翻攝《黑色豪門企業》）

警方指出，該起事件發生在11月29日，15歲A女因為跟17歲B女借外套後沒還，讓B女感到不舒服，於是當天雙方再KTV包廂內，B女當面詢問A女為何不還外套，在場其他友人起鬨之下一時氣憤，徒手搧A女兩巴掌出氣。

警方表示，網路巡邏發現po文後主動偵辦，立即聯繫B女及家屬到派出所釐清案情。瞭解案情後立即聯繫A女並由父親陪同製作筆錄，並依規校安通報。全案依傷害、公然侮辱及少年事件處理法函請苗栗地院少年法庭審理。

苗栗市民代表楊得君在臉書發文指出，他接到霸凌者父親以及奶奶的電話，託他去派出所瞭解情況，之後雙方達成和解便離開。強調過程中並無對派出所員警及在場人員有任何施壓事，只單純在場瞭解情況及協調。

而後霸凌者在和解後上傳的影片中，提起他幫此事壓下純屬無稽之談！「本人在此特別給予強烈的譴責，莫把莫須有的話加諸在我身上」，強調「網傳本人以官威施壓之事純屬虛言，在此再次予以強烈譴責！本人保留相關訴訟權利，以捍衛自我名聲！」

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