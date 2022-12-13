賞女信眾巴掌辯「拍攝角度問題」　網刷1.1顆星！太玄宮急關FB留言

網搜小組／劉維榛報導

苗栗頭份太玄宮乩童狠甩女工作人員巴掌，影片引發眾怒。對此，宮廟在今（13）日凌晨發出4聲明，強調影片非事實，「拍攝角度意圖使用聳動標題以及誇大不實的文字意圖使人傾向本宮乩身打信眾。」消息曝光後，網友仍怒火難平，目前宮廟緊急關閉FB聲明底下留言，但IG與Google評價仍被出征罵爆。

回顧這起打巴掌風波，廟會活動當天，墨龍太子降駕，臉、手都已塗黑，身旁還圍繞著數名工作人員協助綁頭帶著裝，不料乩童卻疑似嫌一名女工作人員手腳太慢，突然抬手就是一巴掌，力道之大，不僅可以清楚聽到清脆聲響，該名女子整個人還轉了大半圈，摀臉低頭；而其他人見到女子被打，仍繼續忙著手邊工作，只有一名阿伯上前關心。

由於各界都替女工作人員抱不平，「是神明打人還是私人恩怨？公報私仇？解釋一下吧」、「為什麼要打女信徒」。對此，廟方於今清晨也發出4點聲明，稱拍攝者「意圖使用聳動標題以及誇大不實的文字意圖使人傾向本宮乩身打信眾」，並於明日赴台北召開記者會。

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對此，網友依舊怒火難平，可見臉書這篇聲明引來3千多名網友炸鍋討論，「火上加油的概念」、「神明還需要8+9護套嗎」、「有影片有巴掌聲 ，還要解釋什麼？第一時沒出面解釋，被大眾撻伐才出來發聲明稿，周三開記者會，其他時間是在對稿嗎？還是在起乩求神明保佑 ？」不過該則下方所有留言已遭關閉，無法看到留言內容。另搜尋苗栗頭份太玄宮的Google評價只剩下1.1顆星，193則留言同樣無法查看。

另也有網友轉戰到IG開戰開罵，「請問打巴掌是驅魔嗎」、「請問安全帽要自備嗎」、「人在做天在看」、「憑什麼打人啊？要不要出來解釋」、「好兇喔」。

太玄宮稍早也表示，一切回應都已在臉書粉專做出聲明，目前也已和律師討論，將會在明日召開記者會，而地點目前暫定台北，時間未定，而事件相關人等皆會出席，記者會後將不再對此事做出任何回應，一切將交由律師處理。

頭份太玄宮聲明如下：

一、茲聲明本宮在YouTube頻道及新聞媒體所報導之「乩身打信徒」內容影片並非事實。

二、拍攝影片的人士並非本宮認識，而拍攝角度意圖使用聳動標題以及誇大不實的文字意圖使人傾向本宮乩身打信眾，且此影片影像並無經由本宮同意擅自上傳，已侵犯本宮所有相關人員之肖像權，加上後續延伸問題已嚴重影響本宮聲譽及造成宮內工作人員困擾。

三、在此慎重聲明請勿再於不清楚事實的情況下擅自發表攻擊或批評之言論，否則本宮將依法收集相關事證，訴諸法律行動，以捍衛本宮之聲譽。

四、此案件已委託律師進行處理，本宮將於本週三召開記者會說明本事件始末，請關心本事件者可關注本次記者會，切勿再自行臆測及散播不實言論。

▼評論無法查看，太玄宮評價只剩1.1顆星。（圖／翻攝Google評論頁面）

