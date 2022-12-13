太玄宮女信徒遭甩巴掌　鄰居爆乩童降駕「脾氣很不好、東駡西駡」

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

苗栗頭份太玄宮乩童狠甩女工作人員巴掌，影片在網路曝光後引發眾怒，宮廟今（13日）發聲明指出影片非事實，並將於14日於台北召開記者會。而附近居民指出，以前神明聖駕時脾氣真的很不好東駡西駡，後來信眾跟居民溝通後，已經比以前好很多。

▲太玄宮乩童狠甩女工作人員巴掌引起熱議，當地居民出面說話了 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

當地居民指出，以前神明聖駕時脾氣真的很不好，一來就是東駡西駡，後來信眾跟居民溝通後，已經比之前好很多了，並強調神明應該不會有動手動腳的動作才對。

▲太玄宮日前廟會活動引起熱議 。（圖／翻攝太玄宮臉書）

居民表示，甩巴掌這種動作的確是不太好，神明慈悲為懷，都是用教導或是勸世，不會輕易出手，出手這動作有點不對，希望這種動作以後可以改進一下。

太玄宮日前舉辦廟會活動，有民眾拍下墨龍中壇元帥起乩降駕的影片，乩童疑似嫌一名女工作人員手腳太慢，突然抬手就是一巴掌，力道之大，不僅可以清楚聽到清脆聲響，該名女子整個人還轉了大半圈，摀臉低頭。

▲墨龍太子降駕，乩身賞女工作人員一巴掌。（圖／翻攝自YouTube／Willian chen）

影片曝光後引起熱議，各界都替女工作人員抱不平。對此，廟方發出4點聲明，稱拍攝者「意圖使用聳動標題以及誇大不實的文字意圖使人傾向本宮乩身打信眾」，並於明(14)日在台北召開記者會。