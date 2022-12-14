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拜飯、捧飯與腳尾飯有何差別及禁忌？　民俗專家這樣說

▲拜飯，又稱捧飯或孝飯，親人過世在守喪期間依俗，準備葷或素的家常飯菜。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲拜飯的餐點，必須能吃，要煮熟，也就是活人不吃的不能拜，如用罐頭料理，也必須開啟擺盤。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

民眾常將靈前「拜飯」或稱「捧飯」誤說是「腳尾飯」，到底有何差別？生者是否可以吃拜過的捧飯及腳尾飯；民俗專家解釋，腳尾飯跟拜飯是不一樣，祭拜處也不同。

民俗專家李寶全說，拜腳尾飯指的是在往生者過氣後，家屬依民間信仰習俗上，準備一碗白飯上擺一顆蛋，並在飯上正插一雙筷子與一炷香，來當作是臨時的香爐，用意在使往生亡魂吃後有體力赴冥府報到用的飯菜。

▲拜飯，又稱捧飯或孝飯，親人過世在守喪期間依俗，準備葷或素的家常飯菜。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲現今時代，拜飯大多委由專門拜飯的人處理，「冥界料理達人」張衣帆為往生者備餐拜飯，料理創意又精緻。（圖／記者蔡佩旻攝）

拜飯，又稱捧飯或孝飯，親人過世在守喪期間依俗，準備葷或素的家常飯菜，擺放在靈堂牌位前，點香請亡靈盥洗用餐的儀式，而拜飯在喪禮中，陽世間人對往生親人孝道體現一環。

李寶全表示，拜飯的餐點，必須能吃，要煮熟，也就是活人不吃的不能拜，如用罐頭料理，也必須開啟擺盤，否則往生者領受不到，祭拜後的飯菜，不建議食用，因祭拜往生者菜飯，陰性磁場較強，運勢欠佳的人吃後，正能量會降低，氣運會不暢，影響工作及財運。

▲拜飯，又稱捧飯或孝飯，親人過世在守喪期間依俗，準備葷或素的家常飯菜。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲傳統習俗就算長輩往生，親屬以「侍死如侍生」體現孝心及思念，照常早晚在往生者牌位前面供餐進行拜飯，故又稱「孝飯」。（圖／記者蔡佩旻攝）

李寶全指出，早前農業社會每日都會與長輩一同用餐，傳統習俗就算長輩往生，親屬以「侍死如侍生」體現孝心及思念，照常早晚在往生者牌位前面供餐進行拜飯，故又稱「孝飯」；現進入科技工商時代，傳統的服喪禮儀，也漸漸簡化，拜飯這件事情就會委由專門拜飯的人處理，拜飯也就成了一門生意。

▲拜飯，又稱捧飯或孝飯，親人過世在守喪期間依俗，準備葷或素的家常飯菜。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲拜飯，又稱捧飯或孝飯，親人過世在守喪期間依俗，準備葷或素的家常飯菜，擺放在靈堂牌位前。（圖／記者蔡佩旻攝）

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