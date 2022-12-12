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車道中央「幼兒學步」！來車急煞+逆向閃避　怒轟家長：沒危機感

▲雲林斗六某街上成為兒童學步道，往來車輛急煞閃避，險象環生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六某街上成為兒童學步道，往來車輛急煞閃避，險象環生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市明禮街一戶人家時常與鄰居在家門前，就車道旁設席泡茶休憩，日前有民眾經過發現該處又聚集街坊人士，帶了一名蹣跚學步的幼兒搖搖晃晃將車道當學步空間，民眾拍下當時狀況，汽機車頻繁往來，雖有2名大人在旁看顧，但3人就在車道中間，車輛得逆向閃避的情況顯得險象環生。

目擊者李姓民眾指出，當時臨停路旁偶然發現一名男子帶著一個正在學步的嬰孩，就在馬路上晃著，男子直接站路中間，而小孩則是跌跌撞撞，甚至有來車經過都要煞車，不免讓人覺得，這是把馬路當自家學步舞台嗎？李姓民眾也表示，自己也有兩個年幼小孩，看到眼前這個狀況真的覺得大人太沒有危機感，將小孩置身於一個危險的環境。

警方指出，行人於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通者，可依道路交通管理處罰條例處新台幣500元罰緩；未滿十四歲之人違反本條例之規定，處罰其法定代理人或監護人，呼籲民眾勿隨滯留於車道上，以維用路人及自身安全。

▲雲林斗六某街上成為兒童學步道，往來車輛急煞閃避，險象環生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六某街上成為兒童學步道，往來車輛急煞閃避，險象環生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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學步幼兒雲林斗六市車道

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