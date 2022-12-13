入冬首波寒流將至　雲林農民啟動防寒措施

▲農民於迎風面設置防風設施。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年最冷冬日即將到來，週末首波冷空氣影響全台氣溫，中央氣象局指出若冷空氣達到寒流標準，將成為近十年來最早的寒流，普遍低溫在10度以下，局部地區低溫更可能降至6度到7度。農業大縣雲林農民紛紛啟動防寒措施，漁產、畜牧業者亦均嚴加防範。

雲林縣政府農業處表示，蔬果及花卉防寒措施建議，蔬菜及花卉部分可搭設塑膠棚、溫室、防風牆、防風網及實施畦溝灌水或葉面灑水保護；已屆採收期蔬菜應及早採收，以減少損失。果樹部分，迎風面設置防風設施，酌量增施鉀肥，以增加抗寒力外，並加強果園灌水、噴霧、覆蓋、包裹樹幹或果實套袋，以減少受害程度。

▲屆採收期之蔬菜及早進行採收，以減少損失。（圖／記者蔡佩旻攝）

屬較不耐寒魚種之吳郭魚、虱目魚、石斑魚及白蝦等，宜加強防寒保溫措施，必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失，除於魚塭北側搭蓋防風棚或及加溫等設備， 放養密度以每立方公尺1.3公斤以下為宜。針對疾病防治必須隨時將已凍傷之魚體撿除，以防止污染池水，寒流侵襲或停滯時，水溫若低於15℃應採緊急措施，如加溫以提高水溫，打氣以增加溶氧，減輕死亡。

農業處亦提醒各畜禽戶應提前做好防寒保暖準備，畜牧戶之仔禽可集中禽舍以電熱機具控溫保暖。另放牧之家禽請集中畜舍內，或集中於戶外避風掩蔽處加以防寒，以減少損害機會。

▲畜牧業者開啟電熱機具加強保暖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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