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社會 社會焦點 保障人權

「爸爸不見了！」雲林男攔車求助　警花半小時找到送返家

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台西警分局警員日前深夜執行巡邏勤務，行經一小村落，突然烏黑的車道旁衝出一男子焦急揮手攔警車，伸手拍打車窗慌張表示「爸爸不見了，拜託幫幫忙！」，警員立即下車進行暸解及安撫情緒，得知男子高齡父親因罹病心情陷憂鬱，獨自外出恐發生意外，隨即於周圍進行搜索，幸迅速尋得老翁，平安送返家。

▲台西鄉一名林姓老翁因罹病抑鬱離家，頂著寒凍氣溫衣著單薄，蹲坐路旁被警尋回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西鄉一名林姓老翁因罹病抑鬱離家，頂著寒凍氣溫衣著單薄蹲坐路旁，警員確認身份後立即通知家屬放心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西分局崙豐派出所所長陳昊及警員王易鴻於日前22時許執行巡邏勤務，遭到一名林姓男子攔車拍窗，慌忙向警員求助， 警方指出，林男當時表示，70歲的父親罹患疾病需要吃藥物控制，因難以面對自己生病這件事，經常情緒低落心情鬱悶，當晚老父服完藥後又有類似的情況，獨自走出家門不知去向，家人遍尋不著他的蹤跡相當著急，正好看到巡邏的警車於是向警察求救。

▲台西鄉一名林姓老翁因罹病抑鬱離家，頂著寒凍氣溫衣著單薄，蹲坐路旁被警尋回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員尋得林姓老翁，透過談天解其心防，一番勸說下願意起身返家，警員陪著一步步邊聊天、平安護送走回家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西警分局說明，警員問清楚林父的穿著及特徵火速在轄區內找人，警車穿街走巷，連涼亭、空屋、廟宇走廊都逐一尋找，30分鐘後在一處民宅圍牆邊看見一位衣著單薄、服飾拖鞋與林父特徵相似的老翁，正捂著頭呆坐在地上。員警見他衣著單薄擔心受涼，請他先坐到警車上休息，遞上飲用水讓他解渴與安慰。

在警員一番溫言暖語及陪伴下，老翁逐漸打開心門，讓警員陪他散步慢慢走路回家，分頭找尋的家屬知道警方已平安尋獲老翁後放下心中的大石頭，立即趕回家中等著迎接老父親，並頻頻感謝警方熱心為民服務，凍寒的天氣萬一發生意外後果不堪設想。台西警分局長黃念生肯定員警熱心為民服務，能抱持同理心及時找到走失的老翁，提醒民眾，家中如有罹患疾病的家屬，要多注意他的心理狀況，多一分防備就能預防危險發生。

▲台西鄉一名林姓老翁因罹病抑鬱離家，頂著寒凍氣溫衣著單薄，蹲坐路旁被警尋回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西分局崙豐派出所所長陳昊及警員王易鴻於低溫深夜迅速尋獲衣著單薄的老翁，積極熱心為民服務，獲得家屬高度肯定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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