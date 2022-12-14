橫跨450公里的溫暖　力麗觀光董事長蔡宗易獅子鄉伴童慶聖誕

▲蔡宗易董事長扮演聖誕老公公，將美味的食物和愛帶進偏遠部落課輔班 。（圖／恆春基督教醫院提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「謝謝董事長，聖誕快樂！」力麗觀光集團董事長蔡宗易於12日晚上特別裝扮成聖誕老公公親自發送糖果給屏東縣獅子鄉偏鄉部落孩子，更準備熱騰騰的美味pizza，讓孩子們完全嗨翻，直呼好吃、好玩、好幸福，在熱鬧活潑的氣氛為歡慶聖誕拉開序幕。

力麗觀光蔡宗易董事長當天一早特地從台北南下來到恆春半島，即便公務繁忙，他仍堅持前來陪伴偏鄉學童迎接溫馨的聖誕季節，更自掏腰包準備聖誕美食餐。蔡董事長化身親切的聖誕老公公，帶著糖果在課輔班門口迎接剛放學孩子們，孩子們一看到便往前撲上去搶糖果、搶拍照。

蔡董事長聽聞恆基同仁分享，內文部落地處偏遠，光是到恆春鎮上就需要花一小時，這裡的孩子多是隔代或是單親，家庭經濟相對也較弱勢，幾乎沒有機會可以吃到pizza。

他準了備滿桌的pizza和炸物拼盤給孩子們，透過孩子們期待已久的美食帶來難忘的回憶，直說「最重要的是一定要讓孩子吃飽、吃得開心!」。看著滿桌的美味食物，孩子們各個露出興奮地表情，有一口氣吃了四片，直說「好吃!還要吃!」吃飽後還有一人一袋的糖果餅乾綜合包可以帶回家，和家人一起分享，讓孩子們提前度過一個充滿歡笑又滿足的聖誕節。

蔡宗易董事長長期關懷恆春半島偏鄉兒童和獨老，疫情期間仍響應公益，捐出部分房費支持照顧台灣尾弱勢學童。這次除了親自前往部落陪伴學童，更帶了10萬元捐款挹注學童成長，用行動落實社會責任，讓企業行公益不只是口號。這一份從台灣北到台灣尾面面俱到的聖誕祝福，無不使人感動。

恆基黃健榮院長表示，非常謝謝蔡宗易董事長不畏距離特別前來與孩子們同樂!不僅讓孩子們有機會能夠見到大公司的董事長，留下一個特別的聖誕回憶，也展現了企業家回饋社會的精神。力麗觀光照顧台灣尾不遺於力，這次是今年第3度參與在恆基關懷弱勢的行動當中，從老寶貝到大小朋友無一缺少，善心十足!恆基攜手力麗觀光集團一起照顧台灣尾，送愛到偏遠地區，也藉此呼籲社會大眾一同關心偏鄉弱勢的小朋友，並持續傳遞正向希望，為展新的一年帶來活力。