LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

▲20款免費貼圖來了！（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

2022快到尾聲了，大家最愛用哪個貼圖呢？LINE推出「2022我的貼圖回顧」，可以查看最常用的貼圖前3名。另外，LINE最近又推出7款超萌又實用的免費貼圖，加上《ETtoday新聞雲》另整理出13款貼圖，總共20款不管是聖誕節、跨年、過年都能祝賀刷圖，有的期限能用到暑假，快來一鍵下載吧！

LINE購物護照★蝦米幸福聖誕跨年篇｜下載請點

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下載期限：2023/1/11，90天

Anden Hud×狗與鹿-歡樂迎新年篇｜下載請點

下載期限：2023/1/12，90天

希爾思寵物營養 好友限定貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/12，90天

衣芙 × 哈囉兔兔~聯名新年快樂｜下載請點

下載期限：2023/1/12，90天

Co娃陪你一起過年過節｜下載請點

下載期限：2023/1/12，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

中鋼51 We Can-企業文化篇1｜下載請點

下載期限：2023/1/8，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

[萊富生命科技新年祝賀貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/8，90天

以下為另整理的13款免費貼圖，同樣附上給大家，連結如下：

LINE TV × 塔仔不正經｜下載請點

下載期限：2022/1/4，90天

GUCCI 期間限定貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/5，90天

VOLVO 幸運星 Milu 的生活日｜下載請點

下載期限：2023/1/5，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

Vespa × 馬來貘LAIMO｜下載請點



下載期限：2022/12/29，180天

LINE SHOPPING MALL × 1G｜下載請點



下載期限：2022/12/31，90天

LINE旅遊 × 快樂鵝鵝們｜下載請點



下載期限：2022/12/28，90天

台北捷運 捷米JAMIE｜下載請點



下載期限：2022/12/29，90天

寵物好事多與毛博事夥伴日常｜下載請點



下載期限：2022/12/29，180天

LINE GAME 10週年超級感謝祭｜下載請點



下載期限：2022/12/22，90天

職場小日子 × 科林研發｜下載請點



下載期限：2022/12/22，180天

FENDI 假日系列貼圖｜下載請點



下載期限：2022/12/22，180天

咖啡大小事（日常篇）｜下載請點



下載期限：2022/12/22，180天

兔gether迎新派對｜下載請點

下載期限：2023/2/20，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）