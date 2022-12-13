　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

元大投信「愛心送鞋盒」　與孩子們歡度溫馨幸福聖誕節

▲元大投信辦理「愛心送鞋盒」活動，於聖誕節前夕將裝滿學用品的愛心鞋盒，送至13所偏鄉學校，給共465位弱勢孩童，由教育局副局長吳國珉代表接受捐贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲元大投信辦理「愛心送鞋盒」活動，於聖誕節前夕將裝滿學用品的愛心鞋盒，送至13所偏鄉學校，給共465位弱勢孩童，由教育局副局長吳國珉代表接受捐贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

元大投信響應台南市政府扶助弱勢政策，致力企業社會責任不遺餘力，已連續5年辦理「愛心送鞋盒」活動，今年攜手教育局於13日在玉井國小舉行捐贈儀式，於聖誕節前夕將裝滿學用品的愛心鞋盒送至13所偏鄉學校，給共465位弱勢孩童，由教育局副局長吳國珉代表接受捐贈。

市府長期關懷經濟弱勢孩子就學權益，推動弱勢學生營養午餐補助及教科書學雜費減免等措施，亦提供清寒優秀獎助金及急難慰問金，協助經濟弱勢及家庭突遭變故學生順利就學，元大投信「愛心送鞋盒」，傳遞社會互助之情，提前與孩子們歡度溫馨幸福的聖誕節。

黃偉哲市長表示，「E（環境議題）、S（社會責任）、G（公司治理）概念」已是全球主流議題，除了市府努力做以外，更感謝許多社會善心夥伴願意一起攜手做公益，元大投信位居全國公募基金龍頭，積極貫徹社會永續作為，在每位孩子心中種下回饋的善因，形成社會美好的循環。

▲元大投信辦理「愛心送鞋盒」活動，於聖誕節前夕將裝滿學用品的愛心鞋盒，送至13所偏鄉學校，給共465位弱勢孩童，由教育局副局長吳國珉代表接受捐贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局局長鄭新輝表示，感謝劉宗聖董事長舉辦本次活動，今年愛心送鞋盒活動，在元大投信的長官與同仁積極響應，共募得愛心鞋盒達465盒，五年來已累積募集捐贈近兩千份愛心鞋盒。同時致贈感謝狀肯定元大投信對偏鄉弱勢家庭的關懷，發揚雪中送炭的精神，希望公私協力合作的這份善循環可以綿延源長。

玉井國小李信達校長表示，很榮幸本次可以接下此任務，特安排舞獅及舞蹈之特色表演為本次活動增添熱鬧氣氛，也感謝元大投信準備的愛心鞋盒，看到孩子們收到後展露的笑顏，可想見學生內心肯定是洋溢著幸福，能透過公部門與民間企業攜手為扶助弱勢盡一份心力，意義非凡。

本次愛心送鞋盒活動，結合元大投信員工的愛心，從禮物募集到自行包裝再貼上簡介小卡，藉由企業參與社會回饋的實際行動，也為所有學生樹立助人為善的最佳典範，希望收到禮物的學童們都能懷著感恩的心將這份愛化為溫暖的笑容傳遞出去，在希望與祝福中迎向新的一年。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
他「左排牙齒暴痛」！醫一照：整坨火龍果　已經3期了
快訊／台北「37年老店」宣布熄燈！　最美味魚腸沒了
佳德鳳梨酥拒交配方放棄輸陸　食藥署證實：中方要求提供成分占比
快訊／國道14車爆胎「兇手抓到了」！　害慘後方一排人
情侶在洗衣店直接野砲　忘情交疊畫面曝
12星座「一周運勢」大公開！　小心破財
徐巧芯狂告107人！　「我要看到血流成河」
超辣直播主「校門前露出」！逢甲夜市到處跑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／桃園17歲少年自撞路樹　臉部骨折重傷受困！連酒測都沒辦法

元大投信「愛心送鞋盒」　與孩子們歡度溫馨幸福聖誕節

台南市勞工局獲勞動部國家人才發展獎、金展獎　王鑫基獻獎

桃園獨居婦騎車訪友迷途　折騰6小時求助...警護送返家

馬蘭榮家與東大幼教系合辦職場環境初體驗　佈置長者生活空間

竹市感恩晚會經典金曲陣容　還有吃貨市集登場

台東大武鄉衛生所榮獲公務人員傑出貢獻獎　總統蔡英文表揚

帶動全台數位點數經濟風潮　台東縣府TTPush成果發表

藍軍質疑賴清德縱容台南成爐渣故鄉　質疑：支持黑金選議長？

「最愛看車禍的人」陽明交大吳宗修為屏東交通把脈　12／14成果發表

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

為天天爽嗑夜市煎鳥蛋　狂女買15隻鵪鶉自己養

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

男女同志網戀2個月閃婚　接吻放閃❤尪興奮捧臉

荷蘭婆婆幫大陸媳婦剪頭髮　成果她傻眼...喜獲點心安慰

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

快訊／桃園17歲少年自撞路樹　臉部骨折重傷受困！連酒測都沒辦法

元大投信「愛心送鞋盒」　與孩子們歡度溫馨幸福聖誕節

台南市勞工局獲勞動部國家人才發展獎、金展獎　王鑫基獻獎

桃園獨居婦騎車訪友迷途　折騰6小時求助...警護送返家

馬蘭榮家與東大幼教系合辦職場環境初體驗　佈置長者生活空間

竹市感恩晚會經典金曲陣容　還有吃貨市集登場

台東大武鄉衛生所榮獲公務人員傑出貢獻獎　總統蔡英文表揚

帶動全台數位點數經濟風潮　台東縣府TTPush成果發表

藍軍質疑賴清德縱容台南成爐渣故鄉　質疑：支持黑金選議長？

「最愛看車禍的人」陽明交大吳宗修為屏東交通把脈　12／14成果發表

皮膚科醫師教「正確洗臉5大關鍵」！光第一步就有90%的人都做錯

快訊／桃園17歲少年自撞路樹　臉部骨折重傷受困！連酒測都沒辦法

愛愛結束抱抱溫存　他突脫口「喊2字」！女友一聽臉綠…下場GG

過節是最好的照妖鏡　3種舉動透露對方「感情不單純」

台北最美味魚腸沒了！萬華南機場「邱丘台南虱目魚」12／31熄燈

國道14車爆胎「兇手抓到了」！大貨車駕駛噴零件　害慘後方一排人

佳德鳳梨酥拒交配方放棄輸陸　食藥署證實：中方要求提供成分占比

土耳其全球殘疾者基金會來台採購設備　指定貿協為合作夥伴

AAA典禮／IVE奪大賞麥克風出狀況　得主還有New Jeans、Stray Kids

他鼻竇炎「左排牙齒爆痛」！醫一照：整坨火龍果　已經3期了

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

地方熱門新聞

王必勝視察金門　協商小三通

桃園、龜山4.8萬戶「大停水16小時」

五楊高架國光客運與貨車碰撞　2駕駛受傷送醫

阿里山冬季高山茶競賽

獨居老人困收納箱4天　見警忍不住哭

嗨翻2023！　全台唯一時尚海洋系跨年在桃園

藍軍質疑賴清德縱容台南成爐渣故鄉

安衛家族執行成果績效評比競賽台南表現優異

台南野草火警　造成火車誤點

桃園分階段　改善林口交流道交通壅塞

觀音區4款米糧新品上市　展現多元新食力

TTPush帶動數位點數經濟風潮　台東縣府成果發表

建平里長傅建峰感謝愛心便當

嘉義東石蚵強調溯源及改善剖蚵環境

更多熱門

相關新聞

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

2022快到尾聲了，大家最愛用哪個貼圖呢？LINE推出「2022我的貼圖回顧」，可以查看最常用的貼圖前3名。另外，LINE最近又推出7款超萌又實用的免費貼圖，加上《ETtoday新聞雲》另整理出13款貼圖，總共20款不管是聖誕節、跨年、過年都能祝賀刷圖，有的期限能用到暑假，快來一鍵下載吧！

Gogoro推「限時95折優惠」！

Gogoro推「限時95折優惠」！

台中萬坪「落羽松秘境」12/23開園

台中萬坪「落羽松秘境」12/23開園

1000元內交換禮物清單看這篇

1000元內交換禮物清單看這篇

聖誕節換新機！小米高階機省3千元、舊換新最高折2萬

聖誕節換新機！小米高階機省3千元、舊換新最高折2萬

關鍵字：

元大投信愛心鞋盒聖誕節

讀者迴響

熱門新聞

員工突失控「對草爺狂飆三字經」！

即／乩童狠甩女信徒巴掌！太玄宮回應了

熊熊轟成語蕎「不要臉」切八段！撕破臉原因曝

什麼工作年薪破百萬？他曝1職業低調賺

小甜甜結婚1年哽咽揭「渣男施暴羞辱」！下跪被吐口水

6°C寒流衝進台灣　最凍時間曝

女友是按摩師傅「哥們偷朝聖爽翻」　他一看LINE綠慘

她見繼父電腦都裸照　自己竟是女主角

室內濕度降不下來！內行曝2絕招：乾到手指裂開

這組車牌拍出3712萬元天價　舉牌美女表情搶戲

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

寒流更強了探4℃　2最低溫時間點曝

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

台YTR赴日洗泡泡浴激戰小姐！揭「3大超狂密技」

他穿好市多「最大恥度1神物」　千人傻：搭訕率超高

更多

最夯影音

更多
朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚
車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

為天天爽嗑夜市煎鳥蛋　狂女買15隻鵪鶉自己養

為天天爽嗑夜市煎鳥蛋　狂女買15隻鵪鶉自己養

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面