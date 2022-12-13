元大投信「愛心送鞋盒」　與孩子們歡度溫馨幸福聖誕節

▲元大投信辦理「愛心送鞋盒」活動，於聖誕節前夕將裝滿學用品的愛心鞋盒，送至13所偏鄉學校，給共465位弱勢孩童，由教育局副局長吳國珉代表接受捐贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

元大投信響應台南市政府扶助弱勢政策，致力企業社會責任不遺餘力，已連續5年辦理「愛心送鞋盒」活動，今年攜手教育局於13日在玉井國小舉行捐贈儀式，於聖誕節前夕將裝滿學用品的愛心鞋盒送至13所偏鄉學校，給共465位弱勢孩童，由教育局副局長吳國珉代表接受捐贈。

市府長期關懷經濟弱勢孩子就學權益，推動弱勢學生營養午餐補助及教科書學雜費減免等措施，亦提供清寒優秀獎助金及急難慰問金，協助經濟弱勢及家庭突遭變故學生順利就學，元大投信「愛心送鞋盒」，傳遞社會互助之情，提前與孩子們歡度溫馨幸福的聖誕節。

黃偉哲市長表示，「E（環境議題）、S（社會責任）、G（公司治理）概念」已是全球主流議題，除了市府努力做以外，更感謝許多社會善心夥伴願意一起攜手做公益，元大投信位居全國公募基金龍頭，積極貫徹社會永續作為，在每位孩子心中種下回饋的善因，形成社會美好的循環。

教育局局長鄭新輝表示，感謝劉宗聖董事長舉辦本次活動，今年愛心送鞋盒活動，在元大投信的長官與同仁積極響應，共募得愛心鞋盒達465盒，五年來已累積募集捐贈近兩千份愛心鞋盒。同時致贈感謝狀肯定元大投信對偏鄉弱勢家庭的關懷，發揚雪中送炭的精神，希望公私協力合作的這份善循環可以綿延源長。

玉井國小李信達校長表示，很榮幸本次可以接下此任務，特安排舞獅及舞蹈之特色表演為本次活動增添熱鬧氣氛，也感謝元大投信準備的愛心鞋盒，看到孩子們收到後展露的笑顏，可想見學生內心肯定是洋溢著幸福，能透過公部門與民間企業攜手為扶助弱勢盡一份心力，意義非凡。

本次愛心送鞋盒活動，結合元大投信員工的愛心，從禮物募集到自行包裝再貼上簡介小卡，藉由企業參與社會回饋的實際行動，也為所有學生樹立助人為善的最佳典範，希望收到禮物的學童們都能懷著感恩的心將這份愛化為溫暖的笑容傳遞出去，在希望與祝福中迎向新的一年。