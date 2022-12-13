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Google Cloud協助在地商家數位轉型　實現客戶體驗最佳化、提升營運效率

▲▼Google Cloud協助在地商家數位轉型　實現客戶體驗最佳化、提升營運效率。（圖／翻攝自Google部落格）

▲ Google Cloud 協助點點全球打造在地商家數位轉型新契機 。（圖／翻攝自 Google 部落格）

記者樓菀玲／台北報導

全台唯一以創新科技、資訊服務，與商用網路解決方案，提供餐飲業數位科技一站式服務並推動數位思維的點點全球，採用 Google Cloud 完善基礎設施與創新雲端解決方案，透過可彈性擴充流量負載的系統、具備低延遲特性的網路傳輸、以及高度安全的資料加密儲存與傳輸，打造「快一點智慧餐飲零售平台」，為合作商家提供完備支援，過去三年成功協助超過 12, 000 家在地餐飲業者平均節省 30% 營運成本、提升 15% 營收，更透過與地方政府合作，推出城市幣虛擬點數，以雲端科技以及數位行銷方案創造在地數位經濟，進而落實智慧城市發展。

COVID- 19 為全球餐飲業帶來巨大的影響，產業供應鏈更發生結構性轉變，驅動全球餐飲商業模式及科技應用加速革新歷程。在疫情衝擊下，中小型在地商家受到極大挑戰，為加速數位轉型腳步以因應市場需求的改變，點點全球選擇在 Google Cloud Platform（GCP）上打造餐飲科技解決方案，協助商家簡化採用數位工具的歷程，讓數位轉型有了新的可能。

面對餐飲業的全新挑戰，許多中小型在地商家像是早餐店、攤販及獨立商家往往缺乏數位知識和不熟悉數位工具。點點全球推出「快一點智慧餐飲零售平台」，從開店 POS 系統、線上點餐、店內網路、數位支付，外送平台資訊整合，到行銷導客等需求，協助商家數位轉型，提升餐飲業者的備餐效率，平均每天協助餐飲業者處理約 8 萬至 10 萬張訂單，光是中午用餐高峰期間，每秒就需要處理高達 1, 500 張訂單，進而提升客戶體驗。

GCP 具備高延展性、縱向與橫向擴展的雲端服務特性，即便流量突然暴增也能確保服務不中斷。如此，能協助商家穩步拓展營運規模並觸及潛在客戶，不僅讓商家節省了 30% 的營運成本、提高 15% 的營收，更落實以使用者為核心的宗旨，為商家帶來嶄新價值。

地方政府同樣面臨數位轉型的課題。特別是政府資料受到高度監管的情況下，數位轉型更具挑戰性，也讓政府積極尋求科技業者的協助落實數位治理的精神。Google Cloud 具有在地雲端區域及 Google 資料中心的優勢，能解決政府資料須境內儲存的監管需求，Google Cloud 提供存取權控管（IAM）、安全控制中心弱點掃描服務及針對在不同設施之間傳輸的資料與靜態資料進行加密保護，讓地方政府放心與採用 GCP 服務的點點全球合作推出城市幣計畫，結合點點全球的餐飲及商用網路服務經驗、以及 Google Cloud 專業的雲端技術支援下，強化物流、金流、及用戶服務的完整度，吸引餐飲業、零售業、旅宿業等在地商家加入，活絡地方的數位生活體驗並帶動地方經濟發展。

以台東縣政府為例，點點全球與政府合作推出縣政 APP「TTPush 踢一下」，不僅在疫情最嚴重時成功擴充負載量，讓更多縣民能受惠於系統疫苗預約，也將類似點數回饋機制的虛擬城市幣（臺東金幣），結合政府「舊電池回收」等階段性活動計劃，鼓勵民眾參與市政活動獲取城市幣獎勵。城市幣的應用不僅能促進縣市內的消費市場活躍，同時達到提升市政參與率、活化地方經濟、推動永續經營等多重效益。點點全球與台東縣政府的成功經驗更吸引其他縣市前來合作，桃園市政府也和點點全球共同打造「市民卡紅利桃子」平台，振興地方商圈。

點點全球的願景是為餐飲業量身打造數位解決方案，未來也將持續照顧、強化餐飲產業的發展，致力於成為亞洲地區首選的餐飲科技數據平台。點點全球已藉由使用 GCP打造各項餐飲科技解決方案，引領台灣餐飲產業革新並推動地方政府城市轉型。下一步將擴大服務市場規模，複製在地成功經驗，將台灣優異的數位生態系透過 Google Cloud 的全球網路發揚到全球市場，預計將先針對日本、印尼、菲律賓等的零售餐飲業者輔導轉型。

Google Cloud 致力於透過前瞻性雲端技術與解決方案，在業界最乾淨的雲端環境上協助產業商家與政府部門落實「數位轉型」與「永續轉型」願景。而 Google Cloud 也將持續擁抱開放雲端生態系與合作夥伴，並進一步透過科技賦能共同發展創新雲端應用，落實正向永續循環的願景。

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