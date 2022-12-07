　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google 2022 年度搜尋排行榜出爐　這對CP登十大熱搜人物

▲大S和具俊曄雜誌花絮影片公開，羨煞眾人。（圖／翻攝自Instagram／@hsushiyuan）

▲Google公布年度搜尋榜，大S和具俊曄雙上榜。（圖／翻攝自Instagram／@hsushiyuan）

記者陳俐穎／綜合報導

Google 今（7）日公布台灣 2022 年度搜尋排行榜 （Year in Search），今年疫情影響擴大，防疫專線「1922」為快速竄升關鍵字榜首，「快篩地圖」、「疫苗預約」等疫情相關議題持續為台灣網友關切。國際重大突發事件頻傳，「烏克蘭」與日本前首相「安倍晉三」也備受台灣民眾關心。另外，正在卡達如火如荼舉行的「世足賽」和加入全新隊伍擴大聯盟陣容的「中華職棒」兩項體育賽事也擁有高人氣討論熱度，分別入榜。

▲Google 2022年熱搜榜單。（圖／Google提供）

▲Google 2022年熱搜榜單。（圖／Google提供）

▲Google 2022年熱搜榜單。（圖／Google提供）

隨著 COVID-19 病毒株持續變異與多波本土確診，在今年十大快速竄升關鍵字中，與疫情相關關鍵字仍佔多數，包含「1922」、「快篩地圖」、「疫苗預約」等熱搜關鍵字，可見台灣網友持續關注疫情發展與相關防疫措施。今年地牛翻身頻繁，也成為第三名快速竄升關鍵字。

同時，台灣網友也關心國際重大突發事件，包含「烏克蘭」與前日本首相「安倍晉三」都是大家特別關注的議題。而今年適逢四年一次的「世足賽」，除了首度於冬季舉辦、明星球員陣容引起話題外，小組賽期間就不斷上演戲劇性逆轉的精彩賽況，也迅速颳起足球熱潮，引發廣大討論。「中華職棒」也榜上有名，雖然上半年賽程受到疫情影響，不過今年加入全新第六隊，並再次舉辦因疫情而停辦兩屆的明星對抗賽，也引來廣大關注。

在十大快速竄升議題榜單中，台灣網友熱切關注人身安全、公共意外與民生相關議題。「柬埔寨」因為前往海外尋求高薪工作機會的詐騙事件頻傳，以及後續跨國營救行動引發台灣網友熱議。韓國梨泰院萬聖節期間不幸發生的重大推擠意外，也引起大家高度關注。隨著疫情趨緩且防疫措施放寬，為振興本土休閒觀光產業，各級政府機關相繼推出振興措施，進而帶動「國旅補助」搜尋熱度竄升；三月突如其來的全台大停電事件也引發廣泛討論。

▲Google 2022年熱搜榜單。（圖／Google提供）

▲Google 2022年熱搜榜單。（圖／Google提供）

隨著各地疫情逐漸穩定，全球許多國家對於跨國境旅遊限制相繼開放，台灣也逐步放寬入境與邊境管制措施，等待多年的海外旅遊將可望實現。從今年的「快速竄升國外旅遊目的地」排行榜中，可觀察到日本成為台灣網友在疫情後出國旅遊的熱門選擇，其中「沖繩」、「東京」、「大阪」、「北海道」包辦了排行榜前四名，也是另一種台日友好的展現。此外，「曼谷」與「峇里島」兩個充滿南洋熱帶風情的度假景點，也紛紛上榜。從榜單也可觀察到，在後疫情時代跨國境旅遊逐漸恢復之際，台灣網友對短程飛行可抵達的鄰近地點，展現高度關注。

▲Google 2022年熱搜榜單。（圖／Google提供）

▲Google 2022年熱搜榜單。（圖／Google提供）

今年的快速竄升人物排行榜反映台灣網友對於影視娛樂的高度關注。藝人「林志穎」發生重大交通意外事件引發民眾關心並集氣給予祝福外，名人感情世界動向與周邊新聞也同時備受矚目，包含「大S」 、「具俊曄」與「強尼戴普」也紛紛上榜。

年初率團訪問的美國眾議院院長「裴洛西」也引發廣泛討論，反映台灣網友對國際政經局勢與國際交流的高度關注。此外，適逢年底九合一選舉，也進而帶動相關政治人物搜尋熱度。特別的是，年初在網友間廣為流傳將手機或電腦桌布替換成日本資深藝人「美輪明宏」能帶來好運，也讓「美輪明宏」相關搜尋快速竄升，反映台灣網友不僅透過搜尋掌握名人動向外，更進一步為新奇問題尋找相關答案。

▲Google 2022年熱搜榜單。（圖／Google提供）

▲Google 2022年熱搜榜單。（圖／Google提供）

台灣網友不僅透過搜尋獲得資訊，也透過「推薦」關鍵字進一步了解更多商品相關資訊，協助做出購買決定。隨疫情發展，疫情保健相關商品推薦竄升最為快速，像是「血氧機」、「發泡錠」紛紛上榜 ；受疫情衍生的「防疫險」，也成為熱搜關鍵字。今年春季低溫多雨，氣象局台北測站更測得刷新 24 年紀錄的降雨日數，潮濕低溫天氣也帶動「烘衣機」、「雨衣」、「雨鞋」和「電熱毯」相關搜尋。此外，「環保杯」上榜也反映台灣網友環保意識抬頭，和對政府推動環保永續相關措施的關注。

▲Google 2022年熱搜榜單。（圖／Google提供）

▲Google 2022年熱搜榜單。（圖／Google提供）

▲Google 2022年熱搜榜單。（圖／Google提供）

今年，受台灣網友關注的快速竄升電影榜單冠軍是時隔 36 年後上映的續集電影《捍衛戰士：獨行俠》，除了劇情走向，演員親自駕駛戰鬥機並掌鏡拍攝也引發話題。其他續集和超級英雄電影包括《奇異博士 2：失控多重宇宙》、《侏羅紀世界：統霸天下》、《黑豹 2：瓦干達萬歲》也都上榜。延續去年國片熱度，以本土邪教故事為題材並獲得金馬獎 13 項提名的《咒》，奪下快速竄升電影第二名；而主打奇幻題材並透過細緻視覺特效奪下金馬三項大獎的《月老》，也廣為網友討論。

在快速竄升台灣戲劇方面，今年上榜的前五名皆以女性為故事主角。其中以條通文化為主題的「華燈初上」成為廣大網友熱議的年度夯劇，其他像《媽別鬧了》、《她和她的她》、《台北女子圖鑑》、《村裡來了個暴走女外科》等展現女性視角與探討女性議題的故事也都榜上有名。

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
「首波冷氣團」要來了　急凍14°C↓！颱風可能生成路徑曝
館長直播沉默1分鐘「眼眶紅了」：我做錯什麼？
男星婚前劈5女！　老婆苦撐「3年生3胎」不忍了
快訊／找到了！捕鰻苗「1死1失聯」　失蹤者遺體尋獲
「全台灣只有你適合！」　蔣萬安邀「7連霸議員」任民政局長
擋不住！中華三菱「國產、商用車」明年起全面漲價
獨／蔣萬安傳找「他」當發言人！　資深主播經歷曝

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Google 2022 年度搜尋排行榜出爐　這對CP登十大熱搜人物

一鍵揭曉今年最常用LINE貼圖！三步驟教你查詢最常傳貼圖前三名

Netflix執行官：將推出不同價位廣告方案、明年持續打擊共享帳號

Google搜尋「下一頁」走入歷史　電腦版將導入「連續滾動」功能

入門款iPhone大升級　外媒曝iPhone 15三大更新「接近Pro版」

冰棒下架也不怕！他曝iPhone「隱藏功能」秒查行蹤　1招安卓也能用

LINE公布2022年用戶最愛十大功能　「安全通報」奪冠

Apple Music秒變KTV！蘋果全新「開唱」功能上線

快刪除！3款APP藏資安漏洞　逾200萬用戶恐被「遠端竊個資」

業績成長40%　伊萊克斯開設體驗店　深化消費者經營

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

調皮男拿假人頭嚇同事　她轉頭對眼瞬間狂尖叫

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

Google 2022 年度搜尋排行榜出爐　這對CP登十大熱搜人物

一鍵揭曉今年最常用LINE貼圖！三步驟教你查詢最常傳貼圖前三名

Netflix執行官：將推出不同價位廣告方案、明年持續打擊共享帳號

Google搜尋「下一頁」走入歷史　電腦版將導入「連續滾動」功能

入門款iPhone大升級　外媒曝iPhone 15三大更新「接近Pro版」

冰棒下架也不怕！他曝iPhone「隱藏功能」秒查行蹤　1招安卓也能用

LINE公布2022年用戶最愛十大功能　「安全通報」奪冠

Apple Music秒變KTV！蘋果全新「開唱」功能上線

快刪除！3款APP藏資安漏洞　逾200萬用戶恐被「遠端竊個資」

業績成長40%　伊萊克斯開設體驗店　深化消費者經營

H5N1禽流感疫情升溫　農委會：進入高峰期「會盡全力防堵」　

陸國務院：將加快推進入境隔離優化措施　明天續開防疫記者會

女大生走路慘摔竟「卡到陰」！下體血流不止　糗被20人輪流看陰道

《艾爾登法環》TGA前夕推新DLC　PvP玩家等很久的「競技場」來了

蔡佩軒唯美化身「採茶姑娘」　腳滑差點跌進茶園！

從靜默到煙火氣！陸多個城市再現人潮　上海人：不用擔心PCR過期

謝國樑接下當選證書「繼續傾聽市民心聲」　28歲余治明出任發言人

「台灣連鎖業奧斯卡金像獎」選拔揭曉　遠通電收喜奪8座大獎

NBA最正女記者確定來台！擁「極致翹臀」在球場都穿兩截式低胸

台積電亞歷桑納州大徵才　競合對手英特爾下月底將裁員

鄧紫棋國台語雙聲道　《我只在乎你》超好聽！！

3C家電熱門新聞

快刪除！3款APP藏資安漏洞

iPhone「隱藏功能」秒查行蹤　1招安卓也能用

入門款iPhone大升級　外媒曝iPhone 15三大更新「接近Pro版」

年末換機趁現在　iPhone 14 Plus降價近5000元

iPhone 15 Pro Max大升級！蘋果首款雙螢幕手機曝

一鍵速查今年最常用LINE貼圖！

Google搜尋「下一頁」走入歷史　電腦版將導入「連續滾動」功能

LINE公布2022年用戶最愛十大功能　「安全通報」奪冠

Apple Music秒變KTV！蘋果全新「開唱」功能上線

Google 2022 年度搜尋排行榜出爐　這對CP登十大熱搜人物

遠傳耶誕優惠出爐　申辦iPhone 14送AirPods Pro

Netflix執行官：將推出不同價位廣告方案、明年持續打擊共享帳號

抓猴神器「冰棒」營運至2月3日！

AirPods Pro 2銷售佳！　蘋果真無線藍牙耳機占比達3成

更多熱門

相關新聞

Google搜尋「下一頁」走入歷史　電腦版將導入「連續滾動」功能

Google搜尋「下一頁」走入歷史　電腦版將導入「連續滾動」功能

Google搜尋的頁面中，在手機版本上，搜尋的內容會被直接加載出現，因此不會有「下一頁」的選擇，而這樣的滾動設計，也將被電腦版跟進，之後電腦版也會島入滾動載入的功能，「下一頁」的選項將完全消失。

美國會擬通過媒體法案　Meta：將下架新聞

美國會擬通過媒體法案　Meta：將下架新聞

YouTube看一半被打斷！簡單3招「擋掉討厭的廣告」

YouTube看一半被打斷！簡單3招「擋掉討厭的廣告」

紐西蘭將立法　要Google、Meta為新聞付費

紐西蘭將立法　要Google、Meta為新聞付費

Google首頁藏傑瑞勞森彩蛋小遊戲

Google首頁藏傑瑞勞森彩蛋小遊戲

關鍵字：

Google

讀者迴響

熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

孫生認分手「被爆就是無法跟女友做愛」！原因曝光

快訊／男星無預警宣布結婚！

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車

峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

Wendy刪了批孫生內容！網湧入IG打氣：他會後悔

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面