Google 2022 年度搜尋排行榜出爐　這對CP登十大熱搜人物

▲Google公布年度搜尋榜，大S和具俊曄雙上榜。（圖／翻攝自Instagram／@hsushiyuan）

記者陳俐穎／綜合報導

Google 今（7）日公布台灣 2022 年度搜尋排行榜 （Year in Search），今年疫情影響擴大，防疫專線「1922」為快速竄升關鍵字榜首，「快篩地圖」、「疫苗預約」等疫情相關議題持續為台灣網友關切。國際重大突發事件頻傳，「烏克蘭」與日本前首相「安倍晉三」也備受台灣民眾關心。另外，正在卡達如火如荼舉行的「世足賽」和加入全新隊伍擴大聯盟陣容的「中華職棒」兩項體育賽事也擁有高人氣討論熱度，分別入榜。

▲Google 2022年熱搜榜單。（圖／Google提供）

隨著 COVID-19 病毒株持續變異與多波本土確診，在今年十大快速竄升關鍵字中，與疫情相關關鍵字仍佔多數，包含「1922」、「快篩地圖」、「疫苗預約」等熱搜關鍵字，可見台灣網友持續關注疫情發展與相關防疫措施。今年地牛翻身頻繁，也成為第三名快速竄升關鍵字。

同時，台灣網友也關心國際重大突發事件，包含「烏克蘭」與前日本首相「安倍晉三」都是大家特別關注的議題。而今年適逢四年一次的「世足賽」，除了首度於冬季舉辦、明星球員陣容引起話題外，小組賽期間就不斷上演戲劇性逆轉的精彩賽況，也迅速颳起足球熱潮，引發廣大討論。「中華職棒」也榜上有名，雖然上半年賽程受到疫情影響，不過今年加入全新第六隊，並再次舉辦因疫情而停辦兩屆的明星對抗賽，也引來廣大關注。

在十大快速竄升議題榜單中，台灣網友熱切關注人身安全、公共意外與民生相關議題。「柬埔寨」因為前往海外尋求高薪工作機會的詐騙事件頻傳，以及後續跨國營救行動引發台灣網友熱議。韓國梨泰院萬聖節期間不幸發生的重大推擠意外，也引起大家高度關注。隨著疫情趨緩且防疫措施放寬，為振興本土休閒觀光產業，各級政府機關相繼推出振興措施，進而帶動「國旅補助」搜尋熱度竄升；三月突如其來的全台大停電事件也引發廣泛討論。

▲Google 2022年熱搜榜單。（圖／Google提供）

隨著各地疫情逐漸穩定，全球許多國家對於跨國境旅遊限制相繼開放，台灣也逐步放寬入境與邊境管制措施，等待多年的海外旅遊將可望實現。從今年的「快速竄升國外旅遊目的地」排行榜中，可觀察到日本成為台灣網友在疫情後出國旅遊的熱門選擇，其中「沖繩」、「東京」、「大阪」、「北海道」包辦了排行榜前四名，也是另一種台日友好的展現。此外，「曼谷」與「峇里島」兩個充滿南洋熱帶風情的度假景點，也紛紛上榜。從榜單也可觀察到，在後疫情時代跨國境旅遊逐漸恢復之際，台灣網友對短程飛行可抵達的鄰近地點，展現高度關注。

▲Google 2022年熱搜榜單。（圖／Google提供）

今年的快速竄升人物排行榜反映台灣網友對於影視娛樂的高度關注。藝人「林志穎」發生重大交通意外事件引發民眾關心並集氣給予祝福外，名人感情世界動向與周邊新聞也同時備受矚目，包含「大S」 、「具俊曄」與「強尼戴普」也紛紛上榜。

年初率團訪問的美國眾議院院長「裴洛西」也引發廣泛討論，反映台灣網友對國際政經局勢與國際交流的高度關注。此外，適逢年底九合一選舉，也進而帶動相關政治人物搜尋熱度。特別的是，年初在網友間廣為流傳將手機或電腦桌布替換成日本資深藝人「美輪明宏」能帶來好運，也讓「美輪明宏」相關搜尋快速竄升，反映台灣網友不僅透過搜尋掌握名人動向外，更進一步為新奇問題尋找相關答案。

▲Google 2022年熱搜榜單。（圖／Google提供）

台灣網友不僅透過搜尋獲得資訊，也透過「推薦」關鍵字進一步了解更多商品相關資訊，協助做出購買決定。隨疫情發展，疫情保健相關商品推薦竄升最為快速，像是「血氧機」、「發泡錠」紛紛上榜 ；受疫情衍生的「防疫險」，也成為熱搜關鍵字。今年春季低溫多雨，氣象局台北測站更測得刷新 24 年紀錄的降雨日數，潮濕低溫天氣也帶動「烘衣機」、「雨衣」、「雨鞋」和「電熱毯」相關搜尋。此外，「環保杯」上榜也反映台灣網友環保意識抬頭，和對政府推動環保永續相關措施的關注。

▲Google 2022年熱搜榜單。（圖／Google提供）

今年，受台灣網友關注的快速竄升電影榜單冠軍是時隔 36 年後上映的續集電影《捍衛戰士：獨行俠》，除了劇情走向，演員親自駕駛戰鬥機並掌鏡拍攝也引發話題。其他續集和超級英雄電影包括《奇異博士 2：失控多重宇宙》、《侏羅紀世界：統霸天下》、《黑豹 2：瓦干達萬歲》也都上榜。延續去年國片熱度，以本土邪教故事為題材並獲得金馬獎 13 項提名的《咒》，奪下快速竄升電影第二名；而主打奇幻題材並透過細緻視覺特效奪下金馬三項大獎的《月老》，也廣為網友討論。

在快速竄升台灣戲劇方面，今年上榜的前五名皆以女性為故事主角。其中以條通文化為主題的「華燈初上」成為廣大網友熱議的年度夯劇，其他像《媽別鬧了》、《她和她的她》、《台北女子圖鑑》、《村裡來了個暴走女外科》等展現女性視角與探討女性議題的故事也都榜上有名。