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社會 社會焦點 保障人權

獨／糖果誘姪女表妹壞壞　Google大神揪淫蟲「25顆硬碟藏偷拍片」

▲孟加拉籍男子阿布杜（譯音）於2019年在交友網路上認識未滿15歲少女，藉機邀約少女與其友人到台北西門町遊玩，趁其友人離去後對少女親吻與襲胸，事後挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲男子用糖果、玩具誘使晚輩發生性關係還拍照上傳雲端。（示意圖／pxhere）

記者劉昌松／台北報導

男子小飛(化名)至少15年前開始，以糖果、玩具誘惑還在念幼稚園的姪女發生性關係，還拍下過程上傳Google雲端，結果被Google發現通報，台北檢警單位發動搜索約談，赫然發現小飛家中還藏有25個外接硬碟，裡面藏有他偷拍女高中生裙底的私密照，全案共7女受害，檢察官調查後依違反《兒少性剝削》等20項罪名起訴。

Google為打擊線上兒童性虐待策略發現，投注大量琛測技術與人力審查，除了希望全面禁絕並移除與兒童性虐待相關的內容，還會透過美國國家失蹤及受剝削兒童中心(National Center for Missing & Exploited Children，簡稱NCMEC)，將可能涉及犯罪的報告資料轉交各國執法機構。

▲桃園市劉姓男子去年1月間與未滿16歲女友在住處發生親密關係，導致少女懷孕，一度開心「我要當爸爸了」，後又反悔質疑不是他的種，事後挨告及時達成和解。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲Google發現有兒童少年疑遭性虐待檔案，透過管道通知台灣檢警追查。（示意圖／Pixabay）

台北市婦幼隊在9月間接獲NCMEC通報，得知小飛的雲端空間內，藏有未成年少女的裸露照片與影片，報請台北地檢署檢察官指揮，前往小飛住處搜索，除了找到19張記憶卡、4支密錄器、還有25個外接硬碟，硬碟內有許多分門別類的少女性愛影片及偷拍影像。

據了解，小飛坦承曾多次以糖果、玩具、文具用品等物品，誘惑姪女以及表妹供他猥褻或發生性關係，場景則包括房間、廚房、廁所，有時純粹就在廁所裝攝影機，偷拍表妹洗澡。

▲少女,學生,妹子,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲被告除了性侵自己晚輩，還會在路上偷拍高中制服妹裙底風光。（示意圖／PAKUTASO）

除了親人之外，小飛還會在鞋子正面裝設隱藏密錄器，在光復北路上，搭訕穿高中制服的女生，趁機將腳伸近對方胯下，偷錄裙底風光，也曾跑到板橋體育館，趁短裙正妹沒注意，同樣把腳伸到裙下偷拍。

此外，小飛從2006年開始，利用在餐廳打工機會，在廁所裝密錄器，偷拍心儀的女同事如廁，而這些不雅畫面，除部分上傳雲端，其他大都被小飛收藏在不同硬碟內，檢警根據影片檔名等資訊，逐一通知被害人出面指認後，由檢察官依《兒少性剝削》、對未滿14歲少女強制性交、對兒童猥褻、妨害秘密等20項罪名提起公訴，法院已裁定將小飛繼續收押禁見並將擇期開庭審理。

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