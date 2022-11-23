　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

土耳其色盲畫家崎峰國小留畫作　蘇清泉約翻轉偏鄉教育

▲蘇清泉與「用畫改變世界—土耳其色盲藝術家法提庫屈克 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

▲蘇清泉與「用畫改變世界—土耳其色盲藝術家法提庫屈克 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

關心偏鄉教育的屏東縣長候選人蘇清泉，22日應周大觀文教基金會與崎峰國小的邀請，參加「用畫改變世界—土耳其色盲藝術家法提庫屈克（Fatih Kucuk）彩繪台灣讀出希望」活動。

▲蘇清泉與「用畫改變世界—土耳其色盲藝術家法提庫屈克 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

▲蘇清泉與「用畫改變世界—土耳其色盲藝術家法提庫屈克 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

法提庫屈克關心偏鄉兒童的教育與發展，足跡遍佈歐亞地區，已經到過200多所偏鄉學校彩繪。他認為美可以改變世界、改變人的本質、美化人的靈魂，進而身體力行，開始他的跨國藝術義工生涯。

蘇清泉深深佩服法提庫屈克突破自身色盲的限制，轉化成為創作的優勢，並且發揮無國界的愛，在2019年就曾經到台東池上萬安國小，振興分校創作一幅「振興壁畫」。這次到屏東林邊鄉的崎峰國小留下一幅美麗的畫作，讓只有67位學童的漁村老舊小學頓時增添繽紛色彩，全校師生與在地人士也都充滿喜悅。

▲蘇清泉與「用畫改變世界—土耳其色盲藝術家法提庫屈克 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

▲蘇清泉與「用畫改變世界—土耳其色盲藝術家法提庫屈克 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

法提庫屈克在土耳其的漁村卡斯成立文教園區「卡通磨坊」，獲得卡斯縣府的認同，並且執行全縣62所學校8年級以下的學生，每週輪流到「卡通磨坊」學習的課程，用動畫教學激發孩子的想像力、培養孩子的美感能力，這種教育模式造福許多土耳其偏鄉的學生，家長和學生也都表示在「卡通磨坊」的學習，開啟孩子們對藝術創作的興趣與潛能。

蘇清泉長期關心屏東縣的教育，尤其是非山非市與偏鄉學校的教育平權。屏東縣有91所6班以下的國小，全台灣第二多，他對於縣府目前採取廢校或併校的作法，缺乏積極有創意的策略，頗不以為然！

蘇清泉曾提出設立「特色學校」或「實驗學校」作為活化偏鄉國中小學的策略。以林邊鄉崎峰國小為例，他表示，這所學校將近70年，校園裡老樹參天，附近有大鵬灣、崎峰濕地，自然生態資源豐富，縣府應該挹注資源，優化學校的教育內涵，規劃自然生態探索、漁村藝術人文、創作營等特色課程。進一步與縣內或其他城市的國小合作，吸引外地學校到崎峰國小體驗，而且也可以在校舍重建後，保留現有的教室空間，加以改造作為外地學校童軍露營、校外生活教學體驗住宿的用途，既可顧及偏鄉孩子的教育平權，也能作為教育交流的場所。

「應用之妙存乎一心」，蘇清泉不忍再看到屏東的學校被縣府忽視，剛好法提庫屈克也很想在台灣複製他在土耳其卡斯村的經驗，蘇清泉看到這個契機，與法提庫屈克相約用藝術創作翻轉屏東的偏鄉教育，讓屏東縣的所有孩子們從小就與世界接軌，用畫、用美改變家鄉，改變世界。

►爽玩韓國5天12900元！體驗滑雪、愛寶樂園通通有

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
FTX破產創辦人現況曝光！　交換式性愛趴、爽住豪宅
快訊／爆乳妹開BMW撞死交管工人　判決出爐
熊大兔兔「只剩今天」　LINE加碼5款免費貼圖！爽用到過年
梅西爆冷吞敗！　阿根廷「晉級16強機率」低到球迷絕望
熊熊驚爆「女藝人接S當傳播妹」　揭飯局女星3特徵：演藝圈很小
快訊／北市議員候選人被攻擊爆血！　25歲男被逮行兇原因曝
沙烏地阿拉伯創史上最大爆冷！　外媒：阿根廷戰犯是他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

不畏疫情！把藝術表演拉到戶外　張麗善暢談「流動藝術饗宴」展演

波力救援小英雄互動展將到台南　黃偉哲邀請特教小朋友迎耶誕！

日本友誼市山形市回贈感謝燈籠給台南　黃偉哲：期待鄭成功祖廟燈會盛大展出

土耳其色盲畫家崎峰國小留畫作　蘇清泉約翻轉偏鄉教育

排球動傷害改練拳擊　內埔農工徐澔苦練「打」出金牌

台南北區停四立體停車場年底開工　停車結合公共設施提升生活品質

桃園藝文「生命樹」茁壯！市圖新總館複合文化地標美翻

鄭寶清、毛嘉慶踢爆　鄭運鵬用假外資進大陸賺「人民幣」

號稱東區郭台銘　台中候選人喊「保證當選後絕不貪汙」

蔡英文12度壓境　盧秀燕反酸「市民比總統還大」：明起車掃全台中

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

不畏疫情！把藝術表演拉到戶外　張麗善暢談「流動藝術饗宴」展演

波力救援小英雄互動展將到台南　黃偉哲邀請特教小朋友迎耶誕！

日本友誼市山形市回贈感謝燈籠給台南　黃偉哲：期待鄭成功祖廟燈會盛大展出

土耳其色盲畫家崎峰國小留畫作　蘇清泉約翻轉偏鄉教育

排球動傷害改練拳擊　內埔農工徐澔苦練「打」出金牌

台南北區停四立體停車場年底開工　停車結合公共設施提升生活品質

桃園藝文「生命樹」茁壯！市圖新總館複合文化地標美翻

鄭寶清、毛嘉慶踢爆　鄭運鵬用假外資進大陸賺「人民幣」

號稱東區郭台銘　台中候選人喊「保證當選後絕不貪汙」

蔡英文12度壓境　盧秀燕反酸「市民比總統還大」：明起車掃全台中

台股價漲量增站上14600點　法人點名外資回補中大型股表態

見陳時中遊行聲勢大藍營憂心？　蔣萬安：有勝選信心也有危機意識

具俊曄IG慘遭「4語言」出征！張蘭罵大S「一句話」挨轟…網：刷新三觀

花蓮酒廠土地開發回饋金遭疑打水漂　台酒：是上繳給工業局

偷拍學生妹滿足制服控！雲端海量「裙底風光」曝…噁男慘了

寶寶出生時已30歲！冷凍胚胎穿越30年甦醒　美國雙胞胎創紀錄

上海收緊防疫　抵市「未滿5天」不得進餐廳等公共場所

高雄3女拚戰！疾呼搶救台美雙律師湯詠瑜　她籲：別讓憾事再發生

溫差大？陳時中冒雨車掃催票　機車騎士豎中指、民眾比「12」力挺

老公1偏好讓她被誤會偷拍男廁　人妻急喊：我是為民服務啦

男粉接唱大走音笑瘋！　戴佩妮掐著大腿唱完XDD

地方熱門新聞

鄭寶清、毛嘉慶曝鄭運鵬　進大陸賺人民幣

蔡12度壓境　盧酸「市民比總統還大」

女捧亡夫遺照　聽鄉長政見發表會

號稱東區郭台銘　台中候選人喊「保證當選後絕不貪汙」

睡到半夜中邪？男子狂抖枕邊人嚇破膽　醫：疑與這病有關

急發包　桃園新選風揭露台灣最貴滯洪池

英德4天2度拉抬蔡其昌「豐原贏！台中贏！」

等了20年！清水火車站天橋吊裝完成

桃園藝文「生命樹」茁壯！市圖新總館複合文化地標美翻

謝龍介、蔡宗豪戰車掃街

台南北區停四立體停車場年底開工

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

視察基隆信義親子館　林右昌：完成7區政策承諾

「台南便利送」推出年菜預購活動開跑

更多熱門

相關新聞

8年沒告過人這次不忍了　鄭文燦怒轟：非常LOW

8年沒告過人這次不忍了　鄭文燦怒轟：非常LOW

針對國民黨屢次召開記者會指控桃園市政府與市長鄭文燦縱容炒地皮等案，鄭文燦今（23）日上午到桃園地檢署按鈴提告，鄭文燦表示，選舉最後倒數，藍營每日一黑想挽救選情，但在沒有任何證據情況下，這樣的任意抹黑，已經是民主選舉最壞的示範，也破壞社會正義最後的底線，決定以訟止謗，端正選風。

新竹藍白釀「棄林保高」？　朱立倫不願正面回應

新竹藍白釀「棄林保高」？　朱立倫不願正面回應

林延鳳參選深夜有感！笑曬孩子聯絡簿「媽媽沒選上家裡就會破財」

林延鳳參選深夜有感！笑曬孩子聯絡簿「媽媽沒選上家裡就會破財」

館長讚柯志恩「國民黨少數頭腦清楚的」

館長讚柯志恩「國民黨少數頭腦清楚的」

多圖／辣模為陳時中車掃助陣　嬌喊：阿北高票當選

多圖／辣模為陳時中車掃助陣　嬌喊：阿北高票當選

關鍵字：

2022九合一大選屏東縣長候選人蘇清泉色盲藝術家崎峰國小

讀者迴響

熱門新聞

張蘭怒控大小S天天吸毒！「讓法庭拉她們去驗血」

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

大S動怒了！臉書「1句話」警告汪小菲

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

真理女大生住校竟淪「八大小姐」　慘遭毆打才曝光

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

「魔獸大鵰」獲認證　賈永婕驚喊1句話

日海灘無名屍竟是台灣人　1根釘子讓祂回家

妻被媽掌摑！他秒離婚嗆1句　全場卻驚：霸氣

同事包包掉出1物　OL聽完原因秒暈船

汪小菲消失1天發聲了！網見發文地點酸爆

「他堅持1600萬斡旋」賭萬年套路！結局崩潰了

更多

最夯影音

更多
張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面