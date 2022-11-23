土耳其色盲畫家崎峰國小留畫作　蘇清泉約翻轉偏鄉教育

▲蘇清泉與「用畫改變世界—土耳其色盲藝術家法提庫屈克 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

關心偏鄉教育的屏東縣長候選人蘇清泉，22日應周大觀文教基金會與崎峰國小的邀請，參加「用畫改變世界—土耳其色盲藝術家法提庫屈克（Fatih Kucuk）彩繪台灣讀出希望」活動。

法提庫屈克關心偏鄉兒童的教育與發展，足跡遍佈歐亞地區，已經到過200多所偏鄉學校彩繪。他認為美可以改變世界、改變人的本質、美化人的靈魂，進而身體力行，開始他的跨國藝術義工生涯。

蘇清泉深深佩服法提庫屈克突破自身色盲的限制，轉化成為創作的優勢，並且發揮無國界的愛，在2019年就曾經到台東池上萬安國小，振興分校創作一幅「振興壁畫」。這次到屏東林邊鄉的崎峰國小留下一幅美麗的畫作，讓只有67位學童的漁村老舊小學頓時增添繽紛色彩，全校師生與在地人士也都充滿喜悅。

法提庫屈克在土耳其的漁村卡斯成立文教園區「卡通磨坊」，獲得卡斯縣府的認同，並且執行全縣62所學校8年級以下的學生，每週輪流到「卡通磨坊」學習的課程，用動畫教學激發孩子的想像力、培養孩子的美感能力，這種教育模式造福許多土耳其偏鄉的學生，家長和學生也都表示在「卡通磨坊」的學習，開啟孩子們對藝術創作的興趣與潛能。

蘇清泉長期關心屏東縣的教育，尤其是非山非市與偏鄉學校的教育平權。屏東縣有91所6班以下的國小，全台灣第二多，他對於縣府目前採取廢校或併校的作法，缺乏積極有創意的策略，頗不以為然！

蘇清泉曾提出設立「特色學校」或「實驗學校」作為活化偏鄉國中小學的策略。以林邊鄉崎峰國小為例，他表示，這所學校將近70年，校園裡老樹參天，附近有大鵬灣、崎峰濕地，自然生態資源豐富，縣府應該挹注資源，優化學校的教育內涵，規劃自然生態探索、漁村藝術人文、創作營等特色課程。進一步與縣內或其他城市的國小合作，吸引外地學校到崎峰國小體驗，而且也可以在校舍重建後，保留現有的教室空間，加以改造作為外地學校童軍露營、校外生活教學體驗住宿的用途，既可顧及偏鄉孩子的教育平權，也能作為教育交流的場所。

「應用之妙存乎一心」，蘇清泉不忍再看到屏東的學校被縣府忽視，剛好法提庫屈克也很想在台灣複製他在土耳其卡斯村的經驗，蘇清泉看到這個契機，與法提庫屈克相約用藝術創作翻轉屏東的偏鄉教育，讓屏東縣的所有孩子們從小就與世界接軌，用畫、用美改變家鄉，改變世界。