高雄藝術家果園性侵、猥褻2名身障男學員　判刑定讞須入監

▲藝術家藉機在果園中性侵2名男學員，判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

高市知名藝術家阿西（化名），在2018年間以果園需要人力協助為由，請慈善機構派2名身障學員幫忙，卻涉嫌在果園猥褻、性侵2名男學員。二審高雄高分院將他判刑3年8月，案經上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

遭判刑定讞的藝術家現年72歲，為中部地區知名的油畫家。而本案判決指出，他因長期捐助作品給慈善機構義賣，因此與慈善機構的林姓女負責人結為好友。2017年起，他以果園農務繁忙，需要人力協助為由，請機構協助，機構因此派學員到阿西位在六龜的果園幫忙，工作的學員每天可領取500元工作獎勵金。

而案發於2018年3月間，當時機構派遣2名身心障礙的學員前往果園工作，結果竟在果園內性侵、猥褻2名男學員。被害人當下並未立刻說出，一直到7天後，機構的教保員巡房時，竟發現其中一名學員有模仿性交的異常行為，機構趕緊對該名學員性教育，學員一直在案發後2週左右，才向機構的護理人員吐露上情，全案才因此爆發。阿西遭逮，檢方對他提起公訴。

一審法院審理時，阿西否認犯案，辯稱當天他在果園溝渠內大號，正巧該名學員經過，竟在他後面做出不雅舉動，才會沾染他的排泄物，自己並未對2人性侵、猥褻。但法院根據被害人指證，以及事後機構負責人與阿西的對話，阿西還曾要求負責人千萬不要通報。因此法院認定阿西有罪，2行為分別判刑3年4月與8月，合併執行3年8月。

案經上訴，高雄高分院二審審理後，認為阿西並未與被害人和解，並無悔意，因此維持原刑度。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。