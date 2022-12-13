妹子激讚LINE「1功能」超神！卻被嫌敷衍　鄉民點頭：群裡很好用

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

從生活到工作，LINE已和台灣民眾密不可分，就有女網友坦言，當別人傳訊息來，她經常苦惱要回什麼，但自從有「長按訊息框」送出表情符號的功能後，讓她鬆了一口氣。對此，大多鄉民讚，真的是神功能，但也有人吐槽，若太常用會讓人覺得敷衍。

女網友昨在PTT發文提到，「忘記什麼時候，LINE開始有長按對方訊息，就可以給個貼圖的功能，覺得真的很好用耶！尤其像我這種常常不知道要回什麼的人，按個貼圖就可以完成回覆，完全是神功能啊！」

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然而，她話鋒一轉，不解地問說「不過好像有人會覺得很敷衍，女孩板的大家怎麼想呢？」對此，一派人點頭認證，「超好用」、「群組裡回覆不用怕洗版，好用」、「很好用啊，按讚按心，不會打擾對方」、「群組裡面很好用，不會洗版，又有回應；但個人對話會丟單張貼圖，比較可愛有心，用按的會覺得被敷衍，而且長按的圖類型太少也不可愛」、「老師發公告，就回讚，非常好用」。

▲長按即可回表情符號，但限7天內的訊息。（圖／記者周亭瑋攝）

但也有鄉民直言，「偶爾按按不回應沒什麼，如果太常這樣，其實妳也很清楚就是敷衍，才會上來問大家看法」、「朋友真可憐」；另外，還有網友驚呼，「我不知道有這個功能耶」、「不知道功能+1」。

值得一提的是，這個「聊天室表情符號」功能從去年8月就正式推出了，凡是LINE電腦版 7.3（含）以上、手機LINE版本為11.11.0（含）以上，iOS、Android系統皆適用，而動作超簡單，只要長按文字訊息或圖片，就會跳出表情符號的選項，不過只能回應7天內的訊息。

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