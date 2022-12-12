女友是按摩師傅！哥們偷朝聖爽翻「想約下次」　他一看LINE綠慘

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友日前表示，女友的職業是按摩師傅，但是正當的、並非情色那種，而朋友們對於她的外型，也都給予極高評價；沒想到，最近他翻女方的聊天紀錄，震驚得知朋友竟偷偷朝聖，事後還傳訊息說「XX（原po）真的很性福欸，能不能再找妳？」曖昧對話讓他瞬間綠光罩頂，也戳破了對方的謊言。

苦主在論壇zuvio娓娓道來，「我的女友職業很特別，是按摩師傅，每次跟朋友介紹我女友，他們就覺得是不是色情按摩。我倆是姐弟戀，我21歲她26歲，是透過交友軟體認識的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原po的朋友看到他女友時，都覺得超級正，也提醒他「這在按摩店絕對會被偷吃豆腐」，當然他也曾問過女友，工作上是否有被騷擾過，而對方都表示還好。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

就在前天，他從女友的聊天紀錄發現，好哥們竟偷偷跑去點女友，事後還曖昧地說「X...昨天真的很舒服欸！妳技巧好好！XX（我）真的很性福欸，下次能不能再去找妳？」而女生則一口答應，笑回「可以呀！歡迎來找我。」

對此，他崩潰直呼，「看了都覺得我頭上草原的馬在開趴，以前沒有查女友工作的店，問她也說是正當按摩，結果仔細查才知道，真的可以做情色的，只是看要不要接而已！還我清純女友啊......。」

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵



[免會員，快速結帳] 「4000g妙管家洗衣精」抗菌防蟎 4大罐只要399