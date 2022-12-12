LINE公布2022年熱門話題　三大國際議題討論度超高

▲LINE公布2022年最熱話題。（圖／取自LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

2022接近尾聲，LINE TODAY今（12）日公開2022年度十大年度新聞話題和新聞圖解。據LINE TODAY觀察，今年，國際新聞不僅首度成為年度新聞話題排行的第一名，整體觀看流量相較去年更成長了20%。2022國際局勢多變，俄烏開戰至今，烽火已蔓延超過九個月，使「俄烏戰爭」成為今年台灣民眾最關注的新聞。此外，造成兩岸局勢緊張的「裴洛西訪台」和震驚世界的「梨泰院踩踏意外」也是今年度的重大新聞事件。

在行動娛樂方面，LINE TODAY今年推出「戲劇評分與評論功能」透過彙整用戶在平台上分享的評論、提升用戶參與，也首度公布「2022年度熱門劇評」和「2022年度熱門影評」兩大Top 10榜單，期待建立台灣用戶專屬的影視作品評分資料庫，致力成為時事資訊與娛樂影視的一站式平台，讓大眾的行動生活更便利精彩。

從2022年度十大熱門新聞話題排行榜，可看出台灣人今年關心的議題十分多元，主要包含四大面向：重大國際事件、本土社會事件、明星藝人動態、疾病管制預防。在國際新聞上，又以「俄烏戰爭」、「裴洛西訪台」以及「梨泰院踩踏意外」，為台灣民眾最關注的三大國際事件。社會新聞包括「台東大地震」、「興達電廠出包大停電」、「柬埔寨高薪詐騙人口販運」，則因與民生息息相關而成為大家最關心的國內焦點。



此外，在2022年的新聞圖解榜單上，以國際新聞、民生議題最受關注。因今年強震頻傳，「強震逃生保平安秘訣」成為最熱門知識圖文；而讓全球哀悼的「日本前首相安倍晉三遇刺」與實用的「數位新冠病毒健康證明申請教學」則為排行榜第二名和第三名。