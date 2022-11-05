AI非萬能！日學者示警：存在以偏蓋全「人為判斷做輔助」

▲日本早稻田大學教授吉田文（左）提醒，AI存在以偏蓋全，不是萬能。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

日本近年來在教育政策上，大力推動人工智慧（AI）促進數位轉型，但日本學者今（5日）指出，AI看來像是「神奇魔杖」，宣稱可讓孩子享有「個別優化學習」，但根據統計，僅有4%日本學童使用電腦做家庭作業，卻有近5成學童幾乎每天打電腦遊戲，儘管教育導入AI是無可爭議，但AI並非萬能，提供分析可能是「以偏蓋全」，最終還是要由人的判斷輔助，不能盲目相信AI。

黃昆輝教授教育基金會今、明（6日）兩天舉辦「新世代‧新教育—社會變遷中的人才培育」國際研討會，邀請國內外學者專家與會，其中日本早稻田大學教授吉田文，今天上午發表「日本的教育與人工智慧：解決問題或還是擴大問題？」專題演講。

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吉田文表示，運用AI促進數位轉型，對日本教育領域是一個比較新的政策，最早從1990年初期，名為「教育資訊化」，大約每隔10年調整一次，但直到2016年的計畫，才重新界定AI與促進數位轉型在教育的重要性，希望藉由資通訊科技（ICT）最佳化運用，進行中小學階段的「個別優化教育」等教育議題。

▲「新世代‧新教育—社會變遷中的人才培育」國際研討會今登場，邀請國內外學者專家討論。（圖／記者許敏溶攝）

在優化個別學習部分，吉田文表示，日本文部科學省發布「柴山計畫」，是日本學校教育第一個全面使用AI促進數位轉型的政策，之後日本文部省陸續推出相關政策，並提供教育遠景，包括解決偏遠地區學童學習問題，或讓孩童自行運用AI來改進自己學習，老師可藉由AI檢查學生學習進度，並且AI也可以掌握每一個孩子的學習進度，每一個孩子也能處理AI建議的功課，彷彿AI就像「神奇的魔杖」。

不過，吉田文坦言，實際情況並非如此，根據日本統計資料，日本只有4%學童「每天」或「幾乎每天」使用電腦做家庭作業，遠低於經濟合作開發組織（OECD）的22.4%，卻有高達78.8%學童「從未或幾乎沒有」如此做；特別的是，上述狀況不代表日本學童不使用ICT，高達47.7%日本學童「每天」或「幾乎每天」玩單人電腦遊戲。

此外，雖然日本政府希望「優化個別學習」可以減輕教師負擔，但吉田文分析，AI可以找出學生在「學科」方面的學習困難資訊，但恐怕無法提供對學生的日常生活輔導，因為目前的AI，還無法對複雜的人類議題進行綜合判斷並理出頭緒，而且現實是，一個班級40個學生，教學現場老師要提供學生「個別化指導」是有困難的。

吉田文強調，雖然日本近年政策，認為教育領域導入AI是件無可爭論的當務之急，但信賴AI似乎過於樂觀，美國常有人說，AI提供的分析可能以偏蓋全，因為AI一開始蒐集的數據可能就有所偏差，最後產出結果就有所偏差，因為AI是根據已經發生的往事來預測未來，而且AI不會告訴我們其中存有的偏差，所以大家都必須考量AI在功能性上的限制，而且「預防勝於治療」。

擔任該演講引言人、教育部前部長吳清基指出，日本是一個在教育科學先進國家，過去在推動AI的教育經驗，能給台灣很多參考借鏡之處，將AI導入教育，是日本政府強調重點，但從吉田文教授演講中，大家要思考AI是不是最好工具，因為AI分析存在歧視，最後應該還是要由人做判斷，而不是盲目信任電腦。