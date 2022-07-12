控前教長吳清基兼職跨足17校　高教工會批「教育史上最強門神」

▲高教工會指控前教長吳清基兼職跨足17校，為「教育史上最強門神」。（圖／高教工會提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣高等教育產業工會今（12）日根據教育部資料，今指控前教育部長吳清基，在教育主管機關退休後，至今不但同時跨足17校兼職，包括台塑與私校董事等職務，退休後帳面賺超過3千萬元，批評吳清基為「教育史上最強門神」，呼籲教育部立即制定最嚴厲旋轉門條款，並檢討及全面徹查「門神們」。針對指控，吳清基未有回應。

高教工會今天召開記者會，揭露目前私立大專院校中，仍有近600名以退休再任，同時領取退休金月退與私校專任教師以上薪俸的「雙薪教授」，並直接點名前教育部長吳清基為「教育史上最強門神」。

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▲高教工會指控前教長吳清基為「教育史上最強門神」，退休後帳面上再賺超過3千萬。（圖／高教工會提供）

高教工會研究員陳伯謙表示，吳清基「分身有術」，2012年退休後「退而不休」且更忙碌，忙的事幾乎全與任上主管業務直接相關，至今同時跨足17間大專院校，佔目前149所公私立大專院校的1/9強，甚至從2015年起擔任台塑公司高薪聘請的「獨立董事」，並擔任國民黨智庫董事，打破一般人對單純雙薪教授或政府機關退休再任「門神」貧乏想像，更示範何謂「時間管理大師」。

對此，高教工會也強烈要求教育部，立即制定最嚴厲旋轉門條款，曾在教育部擔任過副司長以上層級官員，離職與退休後不得至私校擔任有給職與「名義上無給職的任何職務，並且應溯及既往關閉「旋轉門」，並呼籲教育部長潘文忠出面表態，檢討並全面徹查「門神們」，儘速制定上述旋轉門條款。

有關高教工會指控，截至出稿前，《ETtoday新聞雲》尚未取得吳清基回應。