疫情下台師大境外生「不減反增」　校方曝「兩主因、跟陸生有關」

▲在疫情下，台師大境外生人數「不減反增」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，疫情前至今來台的境外生大減約4萬人，降幅達3成，但特別的，台灣師範大學境外生不減反增，根據台師大統計，在師大的境外生總人數，2019年為1476人，到了2022則有1582人，增加106人，其中最大宗為港澳、馬來西亞及印尼，而不減反增原因為陸生佔比低，以及僑生、港澳生增加較多。

受到新冠肺炎疫情影響，國際交流一度終止，學生出國求學也受影響，台師大國際長劉以德今（4日）指出，根據教育部統計，2018到2019年境外生約 13萬人，但到了2020到2021年剩下9萬，等於下降4萬，降幅約30%，而且境外生的國家也發生重大變化，2019年境外生最大宗為陸生約2.5萬人，佔約20%，接著為 越南約1.65萬人，佔約13%，但到了2021年，最大宗則是越南1.9萬，同樣佔約20%，其次為印尼、馬、港、日。

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不過，劉以德表示，台師大的境外生，反而呈現不減反增的狀況，台師大境外生在校生總人數，2019年為1476人，到了2022則有1582人，增加106人，而且2022年秋季班部分，境外生入境達 464人，包括學位生344人、交換120人，更寫下疫情以來最高。

劉以德分析，台灣境外生總人數大減，除了疫情關係，另一個原因就是陸生不來，但台師大因為陸生佔比低，受到影響小，加上僑生與港澳生需求大增，造成台師大境外生總數不減反增。