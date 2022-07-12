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遭控兼職17校　吳清基反駁「僅這個領薪水、其他義務職」

▲▼高教工會指控前教長吳清基兼職跨足17校，為「教育史上最強門神」。（圖／高教工會提供）

▲高教工會指控前教長吳清基兼職跨足17校，是「教育史上最強門神」。（圖／高教工會提供）

記者許敏溶／台北報導

高教工會今（12日）召開記者會，指控前教育部長吳清基同時跨足17校兼職，為「教育史上最強門神」，吳清基今主動澄清表示，17校職務當中，除了淡江大學因到校上課等工作而有領學校薪資，其餘都是義務職，沒有領取薪資，另台塑獨董則和教育職涯發展沒有直接利害關係，目前也未參與國民黨智庫任何活動。

高教工會今天召開記者會，指控吳清基在教育主管機關退休後，至今不但同時跨足17校兼職，包括台塑與私校董事等職務，退休後帳面賺超過3千萬元，批評吳清基為「教育史上最強門神」，呼籲教育部立即制定最嚴厲旋轉門條款，並檢討及全面徹查「門神們」。

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吳清基則回應，教育部長卸任後，婉拒很多私立大學邀請擔任校長或董事長職務，而選擇擔任私大講座教授，原因是擔任某校校長或董事長，只能為單一學校服務，講座教授則可以跨領域、跨校去當全方位的教育志工。

▲▼前教育部長吳清基談台大校長遴選爭議。（圖／記者曾俊豪攝）

▲前教長吳清基指談自己17個職務，僅一個職務有支領薪水。（圖／記者曾俊豪攝）

對於兼職17校，吳清基指出，擔任台灣教育大學系統七所學校的總校長並未領任何待遇，每年還要募款上千萬元給七校偏鄉弱勢學童做課輔工作；六所學校董事也沒有支領任何酬勞，擔任四所大學講座教授，除淡江大學因為要到校上課並指導研究生論文寫作等工作，有領學校薪資，其餘都是義務職，目前也未參與國民黨智庫任何活動，至於台塑獨董則和教育職涯發展沒有直接利害關係。

吳清基強調，自己投入教育相關志工活動非常多，包括擔任中華民國孔孟學會理事長，每年都要為孔孟月刊、孔孟學報去募款數百萬元；擔任中國語文學會理事長，每年也要募款出版月刊，辦理教師研習活動。擔任中國青年救國團召集人，也是志工職，未支領任何待遇，每年辦了很多寒暑假青年活動，都在彌補政府公家人力的不足。

對於高教工會指控，吳清基表示，感謝高教工會關心私校未來發展，至於軍公教人員退休後的雙薪問題，大法官已做解釋並不違憲，教育部也做了因應處理，而私立大學校院會選擇退休教育同仁任職，應有其考量的利基，呼籲高教工會應尊重大學自治自主辦學的發展空間。

 ►相關新聞：前教長吳清基兼職跨足17校　高教工會批「教育史上最強門神」

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